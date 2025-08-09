Pisa, è fatta per Mariano Troilo dal Belgrano: i dettagli

Il Pisa si prepara ad accogliere Mariano Troilo: accordo trovato con il Belgrano per il 50% del cartellino

Rinforzo in arrivo per il Pisa di Gilardino. È fatta per Mariano Troilo dal Belgrano: i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il club argentino per circa 4 milioni per il 50% del cartellino. La società toscana avrà l’opzione per acquistare l’altra metà tra un anno, dopo l’eventuale Mondiale.

L’argentino sarà il terzo acquisto in difesa per il Pisa, dopo quelli di Lusuardi e Denoon. Classe 2003, aveva già salutato il club in cui è cresciuto negli scorsi giorni, e ora si prepara al trasferimento in Serie A.