Pisa, passi in avanti per Mariano Troilo

Il Pisa continua a lavorare per portare un nuovo difensore ad Alberto Gilardino

Giorni movimentati per il calciomercato del Pisa. Il club toscano è al lavoro per garantire ad Alberto Gilardino una squadra competitiva per la Serie A.

Oltre le trattative per il nuovo attaccante, prosegue anche quella per il difensore.

Nelle ultime ore sono stati fatti dei passi significativi per Mariano Troilo, difensore classe 2003 del Belgrano.

I due club stanno trovando l’intesa circa la clausola sulla futura rivendita da inserire che sarà elevata.