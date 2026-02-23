Parma, Troilo eroe contro il Milan: dalla trattativa chiusa nella notte al gol storico a San Siro

Mariano Troilo è l’eroe del Parma nella notte di San Siro: dalla concorrenza del Pisa a un gol che profuma già di storia

C’è la firma di Mariano Troilo sulla prima vittoria del Parma a San Siro dopo 12 anni. Una gioia forse insperata per l’andamento della partita, con il difensore argentino che si riscatta nel migliore dei modi dopo l’espulsione nel derby contro il Bologna.

La prima volta non si scorda mai, come dice un vecchio proverbio. E sicuramente il difensore classe 2003 non potrà mai dimenticarsi della serata di domenica 22 febbraio, con il lungo check successivo al gol che non gli ha negato di esplodere tutta la sua gioia al momento della convalida della rete. Ma facciamo un passo indietro all’estate.

Dopo la promozione in Serie A, è stato infatti il Pisa a mettere per prima gli occhi sul gigante del Belgrano, con la volontà di regalare un rinforzo fisico per la difesa dell’allora allenatore Gilardino. I nerazzurri erano confidenti di riuscire a battere la concorrenza per l’argentino dopo una lunga trattativa, in cui il club toscano si era avvicinato alla richiesta della società argentina offrendo 4 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita.

La cessione di Leoni al Liverpool ha cambiato anche il destino di Troilo. Con un blitz nella notte, infatti, il Parma è riuscito a portare il classe 2003 in Italia, convincendo il Belgrano con la chiave dell’acquisto a titolo definitivo. Proprio questa formula è stata decisiva per regalare a Cuesta il difensore argentino, diventato eroe a San Siro in una serata di fine febbraio. Una notte che avvicina il Parma alla salvezza, e sicuramente indimenticabile per quel ragazzo partito da Cordoba con un sogno.

Cuesta su Troilo: “Ha fatto anche altre buone gare”

Inevitabile la gioia di Cuesta dopo la vittoria contro il Milan. In particolare, l’allenatore spagnolo ha elogiato l’atteggiamento di Troilo nelle ultime partite: “Ne ha fatte altre, come a Napoli. Ma tutti i giocatori stanno facendo bene. Noi diamo loro una mano a svilupparsi“.

Un colpo di testa che profuma di storia per il Parma. Era dal 2014 che gli emiliani non raccoglievano tre vittorie consecutive in Serie A. Anche in quel caso il terzo successo arrivò a San Siro contro il Milan, con la doppietta di Cassano e i gol di Amauri e Biabiany a fissare il punteggio sul 2-4. Questa volta basta un colpo di testa di Troilo.