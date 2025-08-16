Parma, Troilo saluta il Belgrano: “Non vedo l’ora di essere in Italia. È un passo enorme per la mia carriera”

Mariano Troilo saluta il Belgrano: le parole del difensore, che sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Parma.

È arrivato il momento dei saluti per Mariano Troilo, giovane talento argentino pronto a intraprendere una nuova avventura con la maglia del Parma. Dopo 15 anni trascorsi nel settore giovanile e in prima squadra con il Belgrano, il difensore ha espresso tutta la sua emozione per il trasferimento in Italia, un passo che definisce “immenso” per la sua carriera.

Troilo, visibilmente emozionato, ha voluto ringraziare compagni, tifosi e società per il percorso condiviso ai microfoni di Fanaticos LV2. “Sono stati anni bellissimi, unici, in cui ho trovato la mia seconda casa”, ha dichiarato.

Il Parma ha da tempo messo gli occhi su di lui e ora è pronto ad accoglierlo in Serie A. Un’opportunità che Troilo stesso fatica ancora a realizzare, ma che affronta con entusiasmo e con la voglia di consolidarsi al massimo livello.

Il difensore argentino ha già avuto i primi contatti con allenatore e presidente del Parma, che lo attendono a Collecchio per inserirlo il prima possibile negli schemi della squadra.

Parma, le parole di Troilo

Le emozioni sono tante: “Più che altro sono ansioso, con tanta voglia di essere lì, conoscere il club e i nuovi compagni. Ho potuto parlare con l’allenatore e con il presidente, ora sono solo in attesa. Un po’ di nostalgia c’è: sono stati 15 anni bellissimi qui, ma partire per un passo così grande credo sia una gioia immensa. Porterò sempre il Belgrano nel cuore, è un arrivederci”.

Su cosa lo aspetta: “Il Parma è un club organizzato che vuole lottare in alto. Mi vogliono il prima possibile per poter contare su di me, il campionato sta per iniziare e non vedo l’ora di cominciare. La mia famiglia mi accompagna a distanza: per ora verrà solo mio padre, poi arriveranno la mia ragazza e mia mamma. Non sarà facile adattarsi, ma per fortuna ci sono altri argentini in squadra che mi aiuteranno molto”.

Il club argentino rimarrà nel cuore del difensore: “Voglio augurare il meglio al Belgrano: è un gruppo molto unito, c’è materiale per sognare. Io sarò un tifoso in più e porterò sempre questi colori con me”.