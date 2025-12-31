Il 4 gennaio in programma il trofeo Sportitalia Village No Limits
Il 4 gennaio è in programma la prima edizione del Trofeo Sportitalia Village No Limits: le informazioni
Manca sempre meno alla prima edizione del trofeo Sportitalia Village No Limits, quadrangolare di calcio a 7 riservato a giocatori con disabilità.
Il torneo, in programma il 4 gennaio presso il centro sportivo Sportitalia Village di Verano Brianza, vedrà tra le squadre partecipanti l’A.S.D. Pavia Special Team, l’A.P.D. Vharese Onlus, A.S.D. Ticinia Novara For Special e l’A.S.D. Padania F.A. Progetto No Limits.
Il torneo, inoltre, adotterà le regole sulla disabilità calcistica FIGC – D.C.P.S., equiparate a quelle del “No Limits” dell’organizzazione mondiale di calcio CONIFA. Si prospetta una giornata di grande calcio, all’insegna di inclusione, sportività e fair play.