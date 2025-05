Trofeo dell’Armonia Sportiva: all’insegna dello sport, vince ancora l’Atalanta U-23

La formazione di Modesto si conferma come “seconda squadra più forte d’Italia”.

Cosa ci fanno Atalanta-U23, Milan Futuro e Juventus Next Gen riunite a Solomeo, vicino Perugia? Semplice, giocando la Seconda Edizione del Trofeo dell’Armonia Sportiva.

Per il secondo anno consecutivo va in scena il torneo promosso da Brunello Cuccinelli, il celebre imprenditore e stilista, amante del calcio che ospiterà anche la presentazione della lista dei Top-100 giocatori candidati al Golden Boy.

Il Trofeo è stato vinto dall’Atalanta U-23, che ha prima sconfitto 2-0 la Juventus Next Gen e ha poi pareggiato contro il Milan Futuro. Un’altra soddisfazione per la squadra di Modesto, dopo l’ottima stagione terminata ai playoff nazionali di Serie C.

Molti appassionati di calcio presenti e, soprattutto, tanti bambini, che hanno potuto ammirare a Solomeo i calciatori delle tre squadre nel triangolare che è durato tutto il pomeriggio.

L’Atalanta U-23: un progetto vincente

I playoff nazionali e anche il Trofeo dell’Armonia Sportiva. Il progetto dell’Atalanta U-23 si conferma vincente.

E, anche il prossimo anno, punta a far crescere i suoi giovani nel campionato di Serie C, per poi portarli in prima squadra.