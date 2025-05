Arriva il verdetto: i TRM vincono il primo split della Kings League Lottomatica.sport Italy.

Dopo più di 70 partite giocate nell’arco di 4 mesi, il primo split della Kings League Lottomatica.sport Italy ha una squadra vincitrice.

Nella splendida cornice dell’Inalpi Arena di Torino a spuntarla tra Trm e Zeta sono stati i TRM col risultato di 10-2, laureandosi così come primi “Campioni d’Italia” della competizione.

Giornata che ha visto scendere in campo nel palazzetto italiano anche le due migliori formazioni delle leghe francesi e spagnole in uno stadio da più di 15mila posti, tutto sold out per l’occasione.

Dopo il verdetto sulle quattro squadre che andranno al Mondiale, ovvero Zeta, Trm, Gear7 e Boomers, c’è ora anche il nome della prima vincitrice: i TRM. Il prossimo appuntamento è ora al Mondiale per Club, che si giocherà a Parigi dall’1 al 14 giugno.

Kings League, i TRM sono Campioni d’Italia

Le magie di Colombo, la sicurezza di Vagge tra i pali, la leadership di Ciccio Caputo, le chiusure di Salvaterra. E ancora, le scelte vincenti di Just Rohn, l’aura di TheRealMarzaa, la professionalità di Bertoni e l’infortunio di Alessio Marcone.

Dopo una regular season conclusa al primo posto con un punto di vantaggio sugli Zeta. Dopo uno scontro diretto vinto all’ultimo secondo grazie a una magia di Ciccio Caputo. Dopo la gioia per la qualificazione al Mondiale per Club di Parigi di giugno.

Adesso i TRM si laureano campioni del primo storico split di Kings League Lottomatica.sport Italy. All’Inalpi Arena decisivi gli straripanti Colombo e Caputo che trascinano la squadra alla vittoria e alzano la coppa nella notte di Torino.