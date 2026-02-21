Nicolò Tresoldi strizza l’occhio al Milan e spera in un trasferimento in rossonero: le sue parole nell’intervista a Sportweek

Tre gol in questa Champions League, di cui due ad avversari di assoluto livello come Barcellona e Atletico Madrid. Se non sono numeri da grande attaccante questi, allora pochi alti potrebbero esserlo. Nicolò Tresoldi è il centravanti del presente e del futuro, un calciatore di soli 21 anni che in un solo anno ha visto capovolgersi la propria vita.

“Mi fa strano pensare che fino all’anno scorso giocavo in Serie B tedesca e ora ho tre gol in Champions League. È tanta roba, un salto che mai mi sarei aspettato e che ha sorpreso anche me stesso” ha dichiarato l’attaccante italo-tedesco a Sportweek, facendo leva su quanto sia cresciuto a livello calcistico solo nell’ultimo anno.

Il classe 2004 è passato dall’Hannover al Club Brugge, club belga con cui ha già segnato 12 gol in questa stagione: dati importanti, che parlano di un attaccante che potrebbe fare più che comodo alla Nazionale di Gennaro Gattuso.

Tresoldi, però, fin qui ha sempre e solo vestito la maglia della Germania, per due motivi precisi: “L’Italia è l’Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania. Mi hanno mostrato un percorso, mi sono sentito subito amato, e per un giocatore è importante. Da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, quindi per adesso vado avanti con la Germania. Sinceramente mi aspettavo almeno una telefonata anche solo per conoscermi, mi avrebbe fatto piacere. Vorrà dire che devo fare ancora di più“.

Al netto del discorso nazionale, però, c’è quello riguardante il futuro lato club che interessa molto. Più volte Tresoldi ha dichiarato di essere un grande tifoso milanista e di sognare – un giorno – di poter vestire la maglia rossonera. E lo stesso ha fatto anche ai microfoni di Sportweek.

“Sogno un gol con la maglia del mio Milan su assist di Leao, non sarebbe male. L’ho incontrato una volta a San Siro. Sono tifoso milanista, mi ha fatto un sacco piacere. Poter giocare al Milan in futuro è il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni: ci penso ogni mattina non appena mi sveglio”.