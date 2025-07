Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di calciomercato di mercoledì 9 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Serie A

MILAN

Guéla Doué spinge per trasferirsi al Milan, che sta preparando una nuova offerta dopo i 15 milioni rifiutati dallo Strasbourgo. Sul fronte portieri, Sportiello è ai saluti e potrebbe tornare all’Atalanta (in vantaggio) o andare alla Cremonese, con Terracciano che lo potrebbe sostituire. Intanto, Theo Hernandez ha svolto le visite mediche con l’Al Hilal e sta per firmare un triennale.

INTER

Non ci sono le condizioni per portare avanti la tratattiva col Galatasaray per Calhanoglu, che resterà in nerazzurro così come Frattesi, che il club non ha intenzione di cedere e con cui aprirà i discorsi per il rinnovo.

ATALANTA

Accordo raggiunto con l’Al-Qadsiah per la cessione di Mateo Retegui (qui le cifre). Si pensa già al sostituto con tre nomi sulla lista: Lucca, Ferguson e Mikautadze. In porta può tornare Sportiello come secondo.

NAPOLI

Gli azzurri hanno un patto col presidente dell’Udinese Pozzo per Lucca, che ha promesso il giocatore al Napoli essendosi mosso prima di tutti. Bisogna decidere se affondare il colpo. Intanto si conta di chiudere per Beukema, che si vorrebbe far sottoporre alle visite mediche lunedì 14 luglio, così come Lang. Incontro per Emanuele Rao: trattativa in chiusura, si lavora agli ultimi dettagli. Verrà poi girato in prestito al Bari. Fronte uscite, si attendono garanzie bancarie dal Galatasaray per quanto riguarda la cessione di Victor Osimhen.

ROMA

Per la difesa si lavora per Konstantions Mavropanos del West Ham.

FIORENTINA

La strategia della Fiorentina passa dai rinnovi. I viola sono pronti a raddoppiare l’ingaggio di Moise Kean, mentre in lista ci sono anche Mandragora e Dodo. Si allontana invece Bernabé.

COMO

Dopo il “no” di Malick Thiaw, proseguono i contatti col Real Madrid per Jacobo Ramon. Sempre in entrata, si tratta il classe 2000 della nazionale ceca Adam Zadrazil come secondo portiere, mentre il Manchester City ha dato apertura per la permanenza di Perrone a titolo definitivo per 15 milioni bonus inclusi.

GENOA

Prolungato il prestito di Siegrist, mentre per la difesa c’è l’idea Facundo Gonzalez. Ufficiale anche la cessione in prestito di Alan Matturro al Levante.

CAGLIARI

Per la porta, opportunità Vito Mannone, svincolato dopo la fine dell’ultima esperienza al Lille.

PISA

Verranno avviat i contatti con la Fiorentina per M’Bala Nzola. Per la porta è stata avanzata un’offerta per Joronen che però ha rifiutato la proposta.

LECCE

Ceduto a titolo definitivo – riservandosi il 50% sulla futura rivendita – Joel Voelkerling Persson all’Östers IF.

CREMONESE

Rilancio della Cremonese per Andrea Carboni del Monza: si tratterebbe di un’operazione a titolo definitivo.

Serie B

Bari , in chiusura l’arrivo di Christian Gytkjaer , che firmerà un contratto di un anno più opzione.

, in chiusura l’arrivo di , che firmerà un contratto di un anno più opzione. Empoli , ufficiale il ritorno in prestito con obbligo di riscatto di Pietro Pellegri, che ha prima rinnovato fino al 2027 col Torino. Ufficiale anche l’arrivo di Rares Ilie in prestito con diritto di riscatto dal Nizza.

, ufficiale il ritorno in prestito con obbligo di riscatto di Pietro Pellegri, che ha prima rinnovato fino al 2027 col Torino. Ufficiale anche l’arrivo di in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Palermo , in dirittura d’arrivo Salvatore Elia dallo Spezia.

, in dirittura d’arrivo dallo Spezia. Venezia , c’è la firma di Andrea Adorante .

, c’è la firma di . Juve Stabia , in arrivo Mattia Mannini in prestito dalla Roma. Intanto ha rinnovato per due anni Marco D’Amore, mentre si segue Tomi Petrovic.

, in arrivo in prestito dalla Roma. Intanto ha rinnovato per due anni mentre si segue Padova , in arrivo Jonas Harder dalla Fiorentina e Lorenzo Villa dalla Juventus. La trattativa per Luca Di Maggio dell’Inter è in stand-by: slittano i tempi per il suo arrivo a Padova. Anche Baselli atteso per le visite mediche. Per il reparto esterni, in lista Ghiglione e Sala . Il Papu Gómez ha firmato il contratto con i biancoscudati. Venerdì 11 luglio, l’argentino è atteso in città per le visite mediche.

, in arrivo dalla Fiorentina e dalla Juventus. La trattativa per dell’Inter è in stand-by: slittano i tempi per il suo arrivo a Padova. Anche atteso per le visite mediche. Per il reparto esterni, in lista e . Il ha firmato il contratto con i biancoscudati. Venerdì 11 luglio, l’argentino è atteso in città per le visite mediche. Massimo Donati è sempre più vicino a diventare l’allenatore della Sampdoria .

è sempre più vicino a diventare l’allenatore della . Avellino , ufficiale l’arrivo di Valerio Crespi : contratto triennale per l’attaccante. Si tratta anche per Besaggio e Bellich.

, ufficiale l’arrivo di : contratto triennale per l’attaccante. Si tratta anche per e Modena , ufficiale l’arrivo di Davide Adorni : contratto biennale per il difensore centrale.

, ufficiale l’arrivo di : contratto biennale per il difensore centrale. Mantova , preso César Falletti a titolo definitivo dalla Cremonese.

, preso a titolo definitivo dalla Cremonese. Reggiana , ufficiale l’arrivo di Andrea Papetti : contratto biennale per il centrale difensivo.

, ufficiale l’arrivo di : contratto biennale per il centrale difensivo. Spezia , il direttore sportivo Melissano ha incontrato nella mattinata di mercoledì l’Inter per riaggiornarsi dopo i prestiti della passata stagione. La possibilità è che, anche per la prossima stagione, si possa ragionare per altre operazioni di questo tipo. Si può lavorare per Thomas Berenbruch . Per lui, come per gli altri giovani, l’Inter vuole prima valutarlo in ottica U23.

, il direttore sportivo Melissano ha incontrato nella mattinata di mercoledì l’Inter per riaggiornarsi dopo i prestiti della passata stagione. La possibilità è che, anche per la prossima stagione, si possa ragionare per altre operazioni di questo tipo. Si può lavorare per . Per lui, come per gli altri giovani, l’Inter vuole prima valutarlo in ottica U23. Virtus Entella, ufficiale la firma di Marco Dalla Vecchia.

Estero

Everton, ufficiale l’arrivo di Thierno Barry dal Villarreal.