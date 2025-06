Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 9 giugno 2025, dei club italiani e delle squadre europee

In attesa dell’inizio del Mondiale per Club l’attenzione si sposta sulla sessione estiva di calciomercato. Anche oggi, 9 giugno, non sono mancate notizie e trattative. Ecco il riepilogo della giornata.

INTER

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Cristian Chivu: l’ex difensore dei nerazzurri è stato scelto dopo l’addio di Simone Inzaghi. Ma non solo. La società, infatti, vuole rinforzarsi per la prossima stagione. I nerazzurri si sono inseriti per Cristhian Mosquera, difensore del Valencia. Mentre è fatta per la cessione di Joaquin Correa al Botafogo.

MILAN

Arrivano importanti novità sul fronte uscite in casa Milan. Samuel Chukwueze è finito nel mirino del Betis Siviglia, che ha effettuato un sondaggio nei confronti del calciatore nigeriano. Per Theo Hernandez invece è stata giudicata troppo bassa l’offerta di 15 milioni depositata dall’Atletico Madrid. Il Chelsea, intanto, ha aumentato per Mike Maignan: il sostituto può essere Perri del Lione. Per la fascia sinistra, infine, c’è l’opzione Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal.

JUVENTUS

La Juventus ha avviato i contatti con il Marsiglia per Balerdi. I francesi fanno muro.

NAPOLI

Nuovo tentativo dell’Al-Hilal per Osimhen: l’attaccante ha ribadito il suo “no”, ormai definitivo. Capitolo Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, che nelle scorse settimane ha salutato il Manchester City, è pronto ad approdare in Italia. Proseguono le call tra i rispettivi legali per definire ogni aspetto presente sui vari contratti. La società ha continuato a lavorarci anche in queste ore.

ROMA

In casa Roma c’è attesa di conoscere il futuro di Claudio Ranieri. Ma anche quello di Angeliño che non ha ancora trovato l’accordo con Al-Hilal.

BOLOGNA

Il bologna segue con interesse Ghilardi in caso di addio di Lucumì o Beukema. Mentre per l’attacco si continua a trattare con Dzeko.

COMO

Il Como ha messo gli occhi su Martin Baturina, ma la trattativa sembra essere complicata. Centrocampista croato classe 2003, come raccontato è da giorni nel mirino del club lombardo. Mentre c’è l’accordo per Yeremay ma manca ancora l’ok definitivo.

CAGLIARI

Il Cagliari ha scelto il sostituto di Davide Nicola: il nuovo allenatore sarà Fabio Pisacane. Sarà lui che guiderà la formazione sarda nella stagione 2024/25

SERIE B

Il Catanzaro e Fabio Caserta vanno verso la separazione. Le strade potrebbero dividersi tra l’allenatore calabrese – che ha chiuso il campionato di Serie B al 6° posto conquistandosi anche l’accesso ai playoff – e la sua squadra.

ESTERO

Il Brighton ha chiuso per l’arrivo di Diego Coppola. L’affare si chiuderà per 11 milioni di euro, più il 15% sulla futura rivendita.

Rinnovo Donnarumma, previsto nei prossimi giorni un incontro con il PSG.