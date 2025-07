Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 8 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.

Oggi è stata una giornata intensa sul fronte calciomercato, con diverse ufficialità e trattative in fase di definizione. Ecco un riepilogo dei principali movimenti tra i club di Serie A, Serie B e le squadre estere.

Serie A

ROMA

Roma, tutto fatto per il rinnovo di Mile Svilar. Il portiere ha raggiunto l’accordo con il club a 4 milioni di euro a stagione per 5 anni. Non sono previste clausole risolutorie. Il tutto, successivamente, è stato confermato dal portiere stesso. “Romanisti, emozioni uniche” ha scritto sul suo profilo Instagram.

Per i giallorossi, Wesley rimane la priorità: il club sta ragionando su un’offerta che superi i 25 milioni. C’è anche il sì del giocatore.

La Roma, inoltre, va avanti per il prestito di Ferguson: c’è l’apertura del Brighton e si attende l’ok del calciatore.

NAPOLI

Napoli-Beukema, il Bologna rilancia: chiesti 31 mln+3 di bonus. Si tratta a oltranza. Il club azzurro, inoltre, ha avuto dei contatti per il portiere Noah Atubolu del Friburgo.

Gli azzurri inoltre, nel caso in cui dovesse arrivare Lucca, potrebbero pensare di fare un investimento anche per Lookman.

E intanto, ecco Osimhen: il Galatasaray è arrivato a offrire i 75 milioni della clausola. La proposta al giocatore è di 16 milioni per 4 anni

INTER

L’Inter lavora sul mercato in uscita: Valentin Carboni-Genoa, si può chiudere. Mentre per quanto riguarda la trattativa Stankovic-Bruges, i nerazzurri vogliono la recompra.

Novità importanti anche per il futuro di Çalhanoğlu. Il turco non si muove per meno di 30 milioni.

L’idea per l’attacco è Nkunku del Chelsea. Il club nerazzurro cerca un giocatore con delle caratteristiche diverse rispetto a quelli che ha già in rosa.

ATALANTA

Atalanta, El Hadji Malick Diouf dello Slavia Praga rimane il primo obiettivo per il post Ruggeri.

MILAN

Milan, confermati i contatti per Boniface: i rossoneri pensano concretamente all’attaccante del Bayer Leverkusen.

JUVENTUS

La Juventus proporrà agli agenti di Dusan Vlahovic la risoluzione del contratto.

COMO

Il Como ha presentato un’offerta da 15 milioni per Perrone del Manchester City. L’alternativa è Rongier del Marsiglia.

Per la difesa, invece, è stato proposto Davinson Sanchez ma si aspetta Thiaw. L’altro obiettivo è Jacobo Ramon del Real Madrid.

TORINO

Ismajli è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino

CAGLIARI

Fatta per l’arrivo di Borrelli al Cagliari: firmerà per 4 anni. Giovedì 10 sosterrà le visite mediche

HELLAS VERONA

L’Hellas Verona ha messo gli occhi su Fali Candé: ci sono stati i primi contatti con il Venezia

CREMONESE

Cremonese, per la porta avanza il nome di Pietro Terracciano.

Serie B

Lo Spezia stringe per Vanja Vlahović : contatti continui con l’Atalanta per chiudere

stringe per Vanja : contatti continui con l’Atalanta per chiudere L’Empoli ha incontrato l’Inter per Franco Carboni. La società toscana lavora per avere il giocatore in prestito

Estero

Il Benfica insiste nella trattativa per Thiago Almada . Il club portoghese sta dialogando con il gruppo Eagle Football Holdings, proprietario di Botafogo e Lione.

insiste nella trattativa per . Il club portoghese sta dialogando con il gruppo Eagle Football Holdings, proprietario di Botafogo e Lione. West Ham e Brentford stanno prendendo informazioni per Andrea Pinamonti.