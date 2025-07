Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 7 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Giornata ricca di notizie di calciomercato quella di oggi, tra ufficialità e trattative in definizione. Vediamo insieme tutti i principali movimenti dei club di Serie A, Serie B e delle squadre estere.

Serie A

NAPOLI

Il Napoli continua a lavorare per un nuovo attaccante: offerti 33-34 milioni per Lucca all’Udinese e 50 milioni più 5 di bonus al Liverpool per Núñez, con ingaggio da 5-6 milioni per l’uruguaiano.

Scambio dei documenti per Noa Lang, con un’intesa da 25 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita; il talento olandese ha segnato 14 gol e fornito 12 assist in 44 presenze nella scorsa stagione.

Rifiutata un’offerta da 60 milioni di euro del Galatasaray per Victor Osimhen, confermando i 75 milioni della clausola valida solo per l’estero.

Nuova offerta al Bologna per Sam Beukema: 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il difensore è vicino a vestire la maglia azzurra.

Offerta da 15 milioni al Siviglia per Juanlu Sanchez, che ne chiede 17, e le trattative proseguono in cerca di un accordo: il club è forte della volontà del giocatore.

Nonostante l’accordo tra Napoli e Besiktas per il prestito di Cajuste, il centrocampista prende tempo per un possibile interesse dall’Inghilterra, dove ha totalizzato 33 presenze, 1 gol e 1 assist nella scorsa stagione.

JUVENTUS

La Juventus punta con decisione su Francisco Conceiçao, preparando una nuova offerta per trattenerlo. L’alternativa è Jadon Sancho. Per l’attacco si insiste sul prestito di Kolo Muani per la stagione 2025-26.

ROMA

La Roma punta a chiudere entro il 13 luglio almeno tre trattative per completare la rosa di Gasperini, concentrandosi su Wesley per l’esterno e su Rios del Palmeiras e Neil El Aynaoui del Lens a centrocampo, con quest’ultimo valutato 30 milioni di euro. In attacco è valutata l’ipotesi di un prestito per Evan Ferguson del Brighton, mentre si lavora sulle cessioni di Shomurodov verso il Basaksehir e Paredes destinato al Boca Juniors.

MILAN

Il Milan attende per oggi, martedì 8 luglio, la risposta del Club Brugge sull’offerta da 32 milioni di euro più bonus per il centrocampista svizzero classe 2002, Jashari, autore nella scorsa stagione di 52 presenze, 4 gol e 6 assist. Parallelamente, i rossoneri lavorano al rinnovo del reparto esterni: resta vivo l’interesse per Guéla Doué dello Strasburgo, per cui è stata offerta una cifra inferiore ai 20 milioni richiesti, e per Archie Brown del Gent.

PARMA

Il Parma ha messo gli occhi su Mihailo Ivanovic, giovane attaccante serbo di proprietà del Millwall. Il club inglese valuta il giocatore circa 16 milioni di euro, mentre il Parma ha proposto 10 milioni, una cifra ritenuta troppo bassa dagli inglesi.

VERONA

Il Verona continua a spingere per il ritorno di Nicolas Valentini, trattativa avviata con la Fiorentina per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. I gialloblù puntano a chiudere presto per assicurarsi il difensore sin dal primo minuto della stagione.

LECCE

Francesco Camarda è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. L’attaccante classe 2008 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan, con una contropzione da parte dei rossoneri.

CAGLIARI

Il Cagliari è vicino a chiudere per Gennaro Borrelli. L’attaccante classe 2000, reduce dalla stagione con il Brescia, ha visto il club rossoblù superare la concorrenza del Napoli, anch’esso interessato al giocatore.

Piace Marcandalli, si cerca l’accordo con il Genoa sulla base del prestito con diritto di riscatto.

TORINO

Questa mattina le visite mediche di Ismaijli, a breve l’ufficialità dell’ormai ex difensore dell’Empoli.

GENOA

Nicolaie Stanciu ha sostenuto le visite mediche ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossoblù.

PISA

Il Pisa avanza per Patrick Cutrone. Il club neopromosso ha messo nel mirino il capitano del Como come rinforzo ideale per l’attacco.

CREMONESE

La Cremonese sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Serie A, con Antonio Sanabria ancora obiettivo principale per l’attacco.

Nel frattempo, la società valuta un ballottaggio tra Pietro Terracciano e Marco Sportiello per la porta, mentre per l’esterno sinistro si contendono la preferenza Liberato Cacace e Giuseppe Pezzella, entrambi dell’Empoli. Avanti, invece, per Floriani Mussolini.

UDINESE

Visite mediche in arrivo per due acquisti dal Montpellier: si tratta di Bingourou Kamara, portiere classe 1996 e Othmane Maamma, attaccante classe 2005. Maama andrà in prestito al Watford.

Serie B

Cesena: fatta per l’arrivo di Dimitri Bisoli, centrocampista classe 1994, reduce dall’esperienza al Brescia.

Avellino: ufficiale il rinnovo dell’allenatore Raffaele Biancolino fino al 2028.

Padova: Mattia Fortin ceduto a titolo definitivo al Lens, ma rimarrà in prestito al club veneto fino al 30 giugno 2026.

Modena: vicino l’arrivo di Francesco Zampano, difensore svincolato dopo l’ultima stagione al Venezia; ufficiale l’ingaggio di Bryant Nieling dallo SC Cambuur con contratto triennale più opzione.

Palermo: accordo in dirittura d’arrivo con Augello, firme previste domani. Interesse per Bani del Genoa.

Pescara: vicina la chiusura per Giacomo Olzer, svincolato dopo l’esperienza al Brescia.

Catanzaro: ufficiale l’arrivo di Ervin Bashi dalla Pro Patria, contratto triennale più opzione.

Sampdoria: prende quota il nome di Massimo Donati per la panchina.

Estero

Rayo Vallecano: ufficiale l’arrivo dell’ex Lazio Luiz Felipe.

Barcellona: ufficiale il rinnovo del portiere Szczesny fino al 2027.

Crystal Palace: passi avanti per Davide Calabria, che potrebbe così trasferirsi in Premier League dopo la scadenza del contratto con il Bologna.

Al-Duhail: Marco Verratti è ufficialmente un nuovo giocatore del club arabo.

Betis: Asllani, centrocampista dell’Inter, al momento non è convinto di accettare la destinazione spagnola.