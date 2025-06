Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 6 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Quinto giorno ufficiale di questa finestra di calciomercato, con le trattative che si fanno sempre più calde: in attesa che torni il calcio giocato negli Stati Uniti, ecco le notizie principali di giornata.

MILAN

In casa Milan piacciono Granit Xhaka per il centrocampo, mentre per quanto riguarda le uscite tiene banco la questione Rafael Leao. Il Bayern Monaco, infatti, potrebbe fare un tentativo per il portoghese e offrire 50/60 milioni di euro più una contropartita.

ROMA

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità di Gian Piero Gasperini, diventato nuovo allenatore della Roma dopo 9 anni all’Atalanta.

ATALANTA

Anche l’Atalanta ha un nuovo allenatore: è Ivan Juric, reduce dall’esperienza al Southampton e prima ancora alla Roma. Il croato ha firmato un contratto biennale.

NAPOLI

Giornata ricca di novità in casa Napoli. A partire dall’accordo sui diritti di immagini per Kevin De Bruyne, la cui firma si avvicina sempre di più. Per la difesa, invece, primi contatti ufficiali con il Bologna per Sam Beukema, ritenuto profilo ideale da Conte. Continua a piacere Scalvini nonostante il prezzo elevato, mentre Gatti sembra destinato a rimanere alla Juventus. Occhi puntati anche su Antonio Nusa, in gol per la Norvegia contro l’Italia. Classe 2005 del Lipsia, la scorsa estate è già stato nel mirino di Manna che non l’ha mai perso di vista e potrebbe tentare di riaprire la pista.

In uscita, invece, novità per quanto riguarda Osimhen. L’attaccante nigeriano ha infatti trovato l’accordo personale con l’Al-Hilal sulla base di 26 milioni di euro netti all’anno. Rimane uno scarto minimo invece tra i club: gli arabi offrono 70, il Napoli continua a volere 75, cifra esatta della clausola.

GENOA

Il Genoa e Patrick Vieira hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2026. Il nuovo accordo scadrà nel 2027 e verrà formalizzato nei prossimi giorni. Nel frattempo, preso il secondo giocatore dell’estate: dopo Nicolae Stanciu in arrivo anche Toljan, in scadenza di contratto col Sassuolo.

PARMA

Prosegue il casting per il nuovo allenatore: a Daniele De Rossi e Alberto Gilardino si aggiunge anche il nome di Paolo Vanoli.

BARI

Il Bari vuole Alessandro Nesta come nuovo allenatore: venerdì 6 giugno c’è stato un contatto.

ESTERO

Jorginho è un nuovo giocatore del Flamengo.

è un nuovo giocatore del Flamengo. Geōrgios Kyriakopoulos lascia il Monza e passa a titolo definitivo al Panathīnaïkos

lascia il Monza e passa a titolo definitivo al Panathīnaïkos Gabriel Magalhães ha rinnovato il proprio contratto con l’Arsenal

ha rinnovato il proprio contratto con l’Arsenal Il Tottenham ha esonerato Ange Postecoglou.