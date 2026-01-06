Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative della giornata di martedì 6 gennaio

SERIE A

Roma

La Roma continua a dialogare con l’entourage di Giacomo Raspadori, tenendo aperto un canale che nelle prossime ore potrebbe diventare decisivo. Dopo le recenti tensioni, è previsto un confronto tra Gasperini e Massara: sarà presente anche la proprietà.

Lazio

Biancocelesti grandi protagonisti di giornata, innanzitutto in uscita. Si avvicina, infatti, la cessione di Matteo Guendozi al Fenerbahce. Attivo, però, anche il mercato in entrata. In arrivo ci sono Daniel Maldini e Giovanni Fabbian, per i quali la Lazio ha mandato un’offerta ad Atalanta e Bologna e che hanno dato il loro ok al trasferimento. Vicino, in attacco, anche Petar Ratkov, classe 2003 del Salisburgo, che costerà circa 14 milioni. Sempre per il reparto offensivo, resta vivo l’interesse per Cyril Ngonge. Intanto, è in chiusura l’accordo per il rinnovo di Toma Basic fino al 2030.

Napoli

Non solo il Benfica su Lucca: il Nottingham Forest ha chiesto informazioni.

Fiorentina

I viola insistono per l’arrivo di Brescianini dall’Atalanta. Sul fronte uscite, Richardson è sempre più vicino al Nizza, mentre anche Viti è in partenza: entrambi sono fuori dai convocati per la partita contro la Lazio.

Milan

Milan-Maignan, mai così vicini al rinnovo: prolungamento del contratto fino al 2031. L’ingaggio proposto dai rossoneri è di 5.7 milioni di euro.

Bologna

Il Bologna ha assistito alla gara tra Pisa e Como: piace Samuele Angori per l’estate.

Genoa

Si continua a lavorare per il portiere, con Bento che ha dato la propria preferenza ai rossoblù rispetto al West Ham. Piace anche il giovane Wisdom Acquah, capitano della Primavera del Torino. Intanto, Valentìn Carboni ha salutato i compagni: interrotto il suo prestito dall’Inter. Per quanto riguarda la difesa, il Genoa vuole riportare in Italia Martínez Quarta: contatti in corso.

Torino

Si lavora per trovare l’intesa con il Benfica per Obrador. Arriva il “no” del Botafogo per il prestito di Ricardo.

Lecce

Hamza Rafia molto vicino alla cessione all’Esperance Sportive: il giocatore è stato autorizzato a viaggiare per sostenere le visite mediche.

Pisa

L’avventura di Nzola al Pisa è terminata: lo Spezia è interessato al ritorno dell’attaccante.

Udinese

Juan Arizala è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese.

Sassuolo

Cheddira è in uscita: il Monza vicino all’attaccante marocchino.

SERIE B

La Juve Stabia ha chiuso l’arrivo in prestito secco di Kevin Zeroli dal Milan.

ha chiuso l’arrivo in prestito secco di dal Milan. Modena , ufficiale l’arrivo di Manuel De Luca dalla Cremonese: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

, ufficiale l’arrivo di dalla Cremonese: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La Virtus Entella accoglie Niccolò Squizzato dal Pescara. Pressing su Luigi Cuppone dell’Audace Cerignola, ma ci sono anche Salernitana e Casertana.

accoglie dal Pressing su dell’Audace Cerignola, ma ci sono anche Salernitana e Casertana. L’ Avellino ha chiesto informazioni al Palermo per Salim Diakité . Tentativi anche per Riccio e Pedro Felipe .

ha chiesto informazioni al per . Tentativi anche per e . Sampdoria, Martinelli è arrivato a Genova.

ESTERO

In attesa di sviluppi, l’Atlético Madrid ha convocato Giacomo Raspadori per la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita.

per la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Erik ten Hag torna in Olanda: sarà il nuovo direttore tecnico del Twente .

torna in Olanda: sarà il nuovo direttore tecnico del . A seguito dell’addio di Maresca, il Chelsea ha annunciato Liam Rosenior come nuovo allenatore.