Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative e le news di calciomercato di giovedì 5 giugno 2025 dei principali club italiani

Quarto giorno ufficiale di questa finestra esclusiva di calciomercato, con le trattative che si fanno sempre più calde: in attesa che torni il calcio giocato, ecco le notizie principali di giornata.

NAPOLI

Sam Beukema del Bologna rimane l’obiettivo numero uno per la difesa e il club continua il pressing. Il club è in pole, mentre rimane anche l’opzione Federico Gatti. In uscita, invece, si tratta con Al-Hilal e Galatasaray per Osimhen. Gli arabi hanno offerto 65 milioni a De Laurentiis e 26 al giocatore, ma entrambi hanno rifiutato. I turchi vogliono provare a convincere il nigeriano a rimanere. Inserimento di Pisa e Cremonese per Obaretin.

INTER

Giornata molto ricca di colpi di scena per l’Inter. Chiusa definitivamente la porta che conduceva a Cesc Fabregas, che non lascerà Como, i nerazzurri hanno virato definitivamente su Chivu e nella giornata di venerdì 6 giugno dovrebbero arrivare firma e ufficialità. In attacco piacciono Hojlund e Bonny, ma bisognerà attendere la decisione in merito di Chivu, mentre Correa e Arnautovic sono ai saluti. Inoltre, è arrivata anche la firma di Luis Henrique.

ATALANTA

Novità per la panchina della Dea dopo l’addio di Gasperini. L’indiziato numero uno è Ivan Juric che è sempre più vicino, scelto per continuare l’idea di calcio proposta dal Gasp nei suoi 9 anni in nerazzurro. Avvenuto un incontro anche con Motta, ma la scintilla sembra non essere scattata. In uscita, al Milan piace Mateo Retegui nonostante i prezzi elevati.

MILAN

Giorni frenetici in casa Milan. Tijjani Reijnders sempre più vicino al Manchester City, mentre per Luka Modric bisognerò aspettare la fine della sosta per Nazionali. Da chiarire bene le intenzioni di Theo Hernandez e Maignan di rimanere. Soprattutto per il portiere, Allegri vorrebbe convincerlo mentre si pensa anche a Rabiot che però ha un contratto con il Marsiglia di De Zerbi.

JUVENTUS

Ufficiale il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan, mentre ci sono sirene di mercato per Federico Gatti. Non solo il Napoli, ma anche dall’Inghilterra e più precisamente dall’Aston Villa. ⁠⁠La Juventus, poi, torna su Gutierrez e tiene d’occhio anche la questione Retegui in attesa di capire se agire o meno.

LAZIO

Ufficiale il riscatto di Nuno Tavares, nello stesso giorno in cui Maurizio Sarri è tornato a Formello per la prima volta dopo aver dato le proprie dimissioni nel marzo 2024.

TORINO

⁠Ufficiale l’addio di Paolo Vanoli, il Torino di Urbano Cairo non ha perso tempo e ha ufficializzato anche l’arrivo di Marco Baroni. Il club, poi, è su Archie Brown e si è inserito su Roman Vega, per cui il quale Bologna ha riavviato contatti.

PARMA

Giornata frenetica anche in casa Parma. Prima l’arrivo in città di Christian Ordoñez, che ha svolto le visite mediche di rito. Poi, prime idee per la panchina dopo l’ormai scontato addio di Cristian Chivu in direzione Inter. Si pensa a Giardino e De Rossi.

FIORENTINA

Interesse anche per Patrick Vieira dopo l’addio di Palladino. Il favorito della dirigenza, però, rimane ancora Stefano Pioli, che dovrebbe però liberarsi dal suo contratto con l’Al Nassr di Ronaldo.

CAGLIARI

È stato il giorno del saluto di Davide Nicola, che ha lasciato la Sardegna dopo aver conquistato una salvezza tutt’altro che scontata.

PISA

Inserimento per Obaretin, mentre il futuro di Filippo Inzaghi è ormai definitivamente lontano dalla Toscana.

SERIE B

CREMONESE: Inserimento per Obaretin;

CESENA: Contatti con Filippo Fusco per il ruolo di direttore sportivo;

REGGIANA: Si punta a Fracchiolla per ruolo di direttore sportivo;

MONZA: Pedro Obiang è un nuovo giocatore biancorosso, ha rinnovato Keita Balde;

SUDTIROL: Ufficiale il rinnovo di Fabrizio Castori sulla panchina biancorossa fino al 30 giugno del 2026.

ESTERO

DEPORTIVO LA CORUNA: Per la panchina si pensa a Davide Ancelotti;

HAJDUK SPALATO: risoluzione consensuale conRino Gattuso dopo un solo anno e un terzo posto conquistato in campionato;

PORTO: Gabri Veiga è ufficialmente un nuovo giocatore degli Andrades.