Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative della giornata di lunedì 5 gennaio

SERIE A

Juventus

I bianconeri pensano al ritorno di Federico Chiesa e hanno fatto un primo sondaggio con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. La formula preferita sarebbe quella del prestito, mentre il Liverpool cederebbe l’esterno, che ha un contratto fino al 2028, solo a titolo definitivo. Intanto è in pugno Guido Rodriguez, per il cui arrivo si attende l’ok di Luciano Spalletti. Sempre a centrocampo, Kessié è un’opzione per giugno, quando scadrà il suo contratto con l’Al-Alhi. Infine, sono arrivate le proposte di prestito di Genoa e Verona per Adzic, che però vuole restare a Torino.

Inter

Si allontana Joao Cancelo, che è sempre più vicino al ritorno al Barcellona. Sul fronte uscite, il Galatasaray ha avviato nuovi contatti per Davide Frattesi, che ha aperto al trasferimento in Turchia.

Napoli

Ci sono stati nuovi contatti col Benfica che non molla Lorenzo Lucca. Antonio Conte vorrebbe ancora Giacomo Raspadori per l’attacco, ma si continua a seguire anche Artem Dovbyk. Anche gli azzurri poi pensano a Chiesa, per cui il Liverpool però non apre al prestito.

Lazio

È arrivata l’ufficialità della cessione di Castellanos al West Ham, mentre proseguono i contatti col Fenerbahce per Guendozi, che ha dato apertura al trasferimento. I biancocelesti però lavorano anche in entrata e hanno pronta una prima offerta al Bologna per Giovanni Fabbian. Ci sono stati contatti anche per Daniel Maldini dell’Atalanta, mentre è un’idea Cyril Ngonge, di proprietà del Napoli ma in prestito al Torino. Inoltre, anche loro sono tra le squadre interessate a Raspadori e a Giovane, per cui la richiesta del Verona è di 15 milioni. Per la porta, sono iniziati i contatti col Torino per un possibile scambio Mandas-Israel.

Roma

Raggiunto l’accordo per blindare Mancini e Cristante, pronti a rinnovare praticamente “a vita”. Si tratta invece la risoluzione del contratto che ancora lega Edoardo Bove ai giallorossi, propedeutica alla firma del giocatore con un’altra squadra all’estero.

Fiorentina

Dopo Solomon, si pensa a un altro nome per rinforzare l’attacco. Si tratta di Cyril Ngonge, in prestito al Torino ma di proprietà del Napoli, su cui c’è anche l’interesse della Lazio. Sono in corso valutazioni. A centrocampo, resta forte l’interesse per Brescianini e Samardzic dell’Atalanta, che però non apre alla cessione di quest’ultimo. Si segue con attenzione anche Tommaso Baldanzi della Roma. Verso i saluti, invece Amir Richardson ed Edin Dzeko. Il primo è molto vicino al Nizza, il secondo ha altre richieste dall’estero.

Torino

Avviati i contatti con la Lazio per un possibile scambio tra Israel e Mandas.

Sassuolo

Si cerca un rinforzo sulla corsia di destra. Si pensa a Pasquale Mazzocchi del Napoli, interessa anche Manuel Lazzari ma va capito se la Lazio lo lascerà partire.

Udinese

I friulani stanno per accogliere Juan Arizala, esterno colombiano classe 2005 che ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.

Genoa

Offerta per Bento dell’Al-Nassr per la porta, anche il West Ham su di lui. Intanto, l’infortunio di Ekuban – fuori circa tre settimane – accelera inevitabilmente la ricerca di un attaccante.

Cremonese

Si cerca un giocatore d’esperienza per rinforzare la difesa: interessa Sebastiano Luperto del Cagliari.

Pisa

I toscani hanno il loro nuovo attaccante: Rafiu Durusinmi, in arrivo dal Viktoria Plzen, ha sostenuto le visite mediche a Bologna. Lo Zurigo continua a fare muro, invece, per il centrocampista classe 2006 Ceveyo Tsawa.

Verona

I gialloblù hanno chiuso per l’arrivo del portiere classe 2007 Artur Borghi dal Corinthians. Su Giovane si sono Lazio, Roma e Atalanta, la richiesta è sui 15 milioni.

SERIE B

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Tjas Begic in prestito dal Parma. In chiusura anche una partenza: quella di Coubis in direzione Cluj, che interromperà quindi il suo prestito dal Milan. Potrebbe arrivare invece Franco Carboni , al momento in prestito all’Empoli dall’Inter.

Il Bari ha chiuso per Giuseppe Caso dal Modena in prestito con diritto di riscatto.

La Reggiana ha chiuso per il difensore classe 2005 Lucas Pasquoto dall'Avai.

Il Pescara potrebbe salutare Lorenzo Sgarbi, per cui ci sta provando il Ravenna.

ESTERO

Il Barcellona è ormai verso il traguardo per il ritorno di Joao Cancelo e sta lavorando con l’Al-Hilal per chiudere. Decisiva la volontà del giocatore per il sorpasso all’Inter.

Il Manchester United cambia allenatore: Ruben Amorim lascia la panchina, al suo posto Darren Fletcher a interim. Nella lista dei possibili successori c'è anche Enzo Maresca.

Su Raspadori ci sono Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Galatasaray su tutte. Ma l'attaccante non è ancora convinto di lasciare l'Atletico Madrid e, in attesa di sviluppi, partire per l'Arabia Saudita per la Supercoppa spagnola.