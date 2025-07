Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 3 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Giornata ricca di notizie di calciomercato quella di oggi, tra ufficialità e trattative in definizione. Vediamo insieme tutti i principali movimenti dei club di Serie A, Serie B e delle squadre estere.

Serie A

NAPOLI

Nuova offerta per Dan Ndoye del Bologna: può essere quella giusta per l’accordo

Ultimi dettagli da definire per l’acquisto Sam Beukema: si tratta su bonus e commissioni

A un passo l’accordo per Noa Lang: con il PSV restano da definire le modalità di pagamento e la percentuale sulla futura rivendita

Esercitata l’opzione per il rinnovo fino al 2027 del contratto di Anguissa. Trattativa per allungare l’accordo fino al 2028

Ufficiale la cessione in prestito di Rafa Marin al Villarreal

JUVENTUS

Per la difesa può tornare di moda il nome di Hancko: è un pallino di Comolli

ATALANTA

Primi contatti con l’Al-Qadsiah per Mateo Retegui: c’è l’offerta del club arabo per l’attaccante della Nazionale

ROMA

Alle battute finali la cessione di Eldor Shomurodov all’Istanbul Basaksehir

Nuovi contatti con il Flamengo per Wesley

Ufficiale la cessione di Tammy Abraham al Besiktas

FIORENTINA

Rifiutata la prima offerta del Real Betis per Rolando Mandragora

Ultimi dettagli da definire per il trasferimento di Matìas Moreno al Levante in prestito con diritto di riscatto

MILAN

Piace Marc Pubill dell’Almerìa come terzino destro

CREMONESE

Offerta per Adrien Tamèze del Torino

CAGLIARI

Occhi su Gennaro Borrelli, ex attaccante del Brescia. Sul classe 2000 c’è anche il Napoli

HELLAS VERONA

Per Davide Faraoni può aprirsi l’opzione turca: può andare all’Istanbul Basaksehir

SASSUOLO

Il primo acquisto può essere Sebastien Sebulonsen: via alla trattativa con il Brondby

GENOA

Doppio colpo del Genoa: accordo con il Benfica per Casper Tengstedt. In difesa arriva Rafael Obrador dal Real Madrid a titolo definitivo. I blancos manterranno il diritto di recompra

LECCE

Primi contatti con il Parma per Valentin Mihaila

Serie B

Colpo Spezia in attacco: arriva Vanja Vlahovic in prestito dall’Atalanta

in attacco: arriva in prestito dall’Atalanta Padova , doppio colpo in arrivo: c’è il sì di Papu Gomez e Daniele Baselli . Ufficiali i rinnovi di Favale, Varas e Bortolussi, oltre all’arrivo in prestito dal Torino di Jonathan Silva

, doppio colpo in arrivo: c’è il sì di e . Ufficiali i rinnovi di Favale, Varas e Bortolussi, oltre all’arrivo in prestito dal Torino di Jonathan Silva Cesena e Spezia , corsa a due per Dimitri Bisoli

e , corsa a due per Catanzaro , ufficiale l’arrivo di Christian Marietta

, ufficiale l’arrivo di Modena , ufficiale l’arrivo di Steven Nador . In arrivo anche Davide Adorni

, ufficiale l’arrivo di . In arrivo anche Südtirol , interesse per Filipe Bordon della Lazio

, interesse per della Lazio Avellino , ufficiale l’arrivo di Andrea Favilli dal Genoa. Primi contatti con Coli Saco

, ufficiale l’arrivo di dal Genoa. Primi contatti con Frosinone , arriva Gabriele Calvani in prestito dal Genoa

, arriva in prestito dal Genoa Venezia su Emil Bohinen, centrocampista in uscita dal Genoa

Estero

Watford , Valon Behrami è il nuovo direttore sportivo

, è il nuovo direttore sportivo Nizza , ufficiale l’arrivo di Yehvann Diouf dal Reims

, ufficiale l’arrivo di dal Reims Gerard Yepes , dopo la fine del contratto con la Sampdoria, può andare al Malaga o al Levante da svincolato

, dopo la fine del contratto con la Sampdoria, può andare al o al da svincolato M’Baye Niang verso il Samsunspor