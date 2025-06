Buonanotte con il calciomercato

Theo Hernandez (CREDITS: Andrea Rosito)

Tutte le trattative principali e le news di calciomercato di mercoledì 4 giugno 2025 dei principali club italiani

Terzo giorno ufficiale di calciomercato, con le trattative che si fanno sempre più calde: in attesa che torni il calcio giocato, ecco le notizie principali di giornata.

NAPOLI

Tanta attesa per l’ufficialità di Kevin De Bruyne, ma la firma sul contratto slitta a causa di alcuni dettagli da sistemare sui diritti d’immagine.

INTER

Capitolo allenatore: resta complicata la pista che porterebbe a Cesc Fabregas, in quanto il Como non vuole liberare lo spagnolo. In caso di fumata nera definitiva, la soluzione più accreditata porta il nome di Patrick Vieira, in vantaggio attualmente sull’opzione Cristian Chivu. In più, il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Correa ha invece trovato un accordo di massima con il Botafogo: l’attaccante è vicinissimo dal vestire la maglia del club brasiliano.

ATALANTA

È terminato il casting per il post Gasperini, e l’Atalanta prenderà una decisione nei prossimi 2/3 giorni. Al momento per la panchina è aperta una corsa a tre, con Juric, Thiago Motta e Palladino tra i candidati. Si pensa anche a Vieira, ma l’attuale allenatore del Genoa aspetta la possibile chiamata dell’Inter.

JUVENTUS

Daniel Comolli è arrivato in Italia in mattinata: subito un incontro con Tudor, la cui permanenza è ora in risalita. Il francese potrebbe portare con sé Victor Bezhani, direttore tecnico del Tolosa che ricoprirebbe il ruolo di capo dell’area scout.

ROMA

C’è stato un incontro chiarificatore per il rinnovo di contratto di Mile Svilar, ma manca ancora l’accordo.

MILAN

Raggiunto l’accordo di massima con il Manchester City per Reijnders: l’olandese si trasferirà in Inghilterra per 55 milioni di parte fissa più 15 di bonus. Nel frattempo, bisogna aspettare un po’ per la firma di Modric, che arriverà la prossima settimana. Sempre a centrocampo, piace molto Ricci; se la trattativa dovesse saltare si proverà un tentativo per Rovella. Intanto, l’Atletico Madrid continua a insistere per Theo Hernandez: il francese ha aperto al trasferimento agli spagnoli, ma c’è distanza tra domanda e offerta lato club. Il Cruz Azul, club messicano, ha messo gli occhi su Jovic.

Milan, Reijnders (imago)

TORINO

I granata hanno raggiunto l’intesa con Marco Baroni, che prenderà il posto di Paolo Vanoli. L’allenatore ex Lazio vorrebbe Folorunsho, con cui ha lavorato a Verona.

GENOA

I rossoblù, in attesa di capire quale sarà il futuro di Patrick Vieira, vogliono trattenere in rosa Cornet anche dopo la scadenza del prestito.

VERONA

Previsto nella giornata di giovedì un incontro tra la dirigenza e Zanetti per discutere del futuro: la priorità dell’allenatore è quella di continuare insieme.

CAGLIARI

Ufficiale la separazione con Davide Nicola: al suo posto salgono le quotazioni di Fabio Pisacane, che verrebbe promosso dalla Primavera.

Davide Nicola (Imago)

PARMA

Primo colpo per il club emiliano. Domani arriverà in città e si sottoporrà alle visite mediche Christian Ordonez, centrocampista del Velez che era già stato preso a gennaio; l’acquisto, però, era vincolato dalla salvezza del club ducale.

LECCE

Nelle prossime ore andrà in scena un incontro tra la dirigenza e Marco Giampaolo per parlare del futuro: ci sono segnali di un possibile divorzio.

PISA

Il club nerazzurro, in attesa di avere chiara la situazione allenatore, ha fatto un’offerta per Pawel Dawidowicz, in scadenza con il Verona.

SERIE B

Per sostituire Gallo, seguito da Bari e Sampdoria (in caso di permanenza in Serie B), si va verso Andrea Chiappella della Giana Erminio. In casa Monza, intanto, è arrivato il rinnovo di Keita Balde fino al 2027.