Buonanotte con il calciomercato

Udinese, Lorenzo Lucca

Tutte le principali trattative di oggi, 30 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Giornata ricca di notizie quella di oggi, che ha visto concludere il mese di giugno e di conseguenza anche ufficialmente la stagione 2024/2025. Per questo motivo sono stati tanti gli addii dei calciatori alle loro squadre di appartenenza, tra contratti in scadenza e termini dei prestiti.

Napoli

Tante novità in casa Napoli: è ai dettagli l’arrivo di Noa Lang, mentre sono continui i contatti con l’entourage di Beukema per provare a ridurre la distanza tra domanda e offerta. C’è stato inoltre un contatto tra De Laurentiis e Pozzo per Lucca: l’Udinese chiede 40 milioni, cifra ritenuta alta dagli azzurri, per cui si continuerà a trattare. Gli azzurri hanno anche salutato Billing, Okafor e Scuffet dopo i prestiti.

Inter

Sarà Bonny il terzo acquisto dell’estate: il francese è arrivato a Milano in serata.

Atalanta

Kamaldeen Sulemana ha svolto oggi la prima parte delle visite mediche. Fatta intanto per Ahanor: in queste ore verrà completata la documentazione. Inoltre, Pasalic ha rinnovato il proprio contratto per 3 anni.

Victor Osimhen (Imago)

Juventus

La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen. I bianconeri hanno avuto dei contatti nel weekend con l’entourage del giocatore con l’obiettivo di ottenere il suo “sì”. I bianconeri non mollano comunque David, perché l’idea è quella di tesserare due attaccanti vendendo Vlahovic.

Roma

La Roma ha lavorato sulle uscite per realizzare le plusvalenze richieste dal Fair Play Finanziario. Abraham è stato venduto al Besiktas per 15 milioni di euro più bonus, mentre è saltata la trattativa con il Torino per Romano e Terlizzi.

Lazio

È fatta per la cessione di Tchaouna al Burnley: il francese passerà in Premier per 15 milioni di euro, e inoltre i biancocelesti manterranno il 10% sulla futura rivendita.

Milan

Il Milan ha salutato Alessandro Florenzi, il cui contratto è scaduto oggi. Per quanto riguarda il centrocampo, Ricci dovrebbe svolgere le visite mediche giovedì 3 luglio, mentre ci sono stati nuovi contatti con il Club Brugge per Jashari.

Ardon Jashari (imago)

Bologna

I rossoblù hanno annunciato gli addii di Calabria, Pobega e Pedrola dopo le loro scadenze.

Como

Nico Paz rimarrà con la squadra allenata da Fabregas per un altro anno: il Real Madrid non ha esercitato la clausola di recompra per questa stagione. Intanto Jesus Rodriguez è arrivato in Italia, e martedì si sottoporrà alle visite mediche.

Torino

Resta in piedi la cessione di Saul Coco all’Al-Duhail: il difensore si è preso qualche ora di tempo per riflettere. I granata vogliono completare anche questa cessione oltre quella di Ricci al Milan per poi chiudere Anjorin e Ismajli. Per la porta, in caso di uscita di Milinkovic-Savic il primo nome in lista per sostituirlo è quello di Yehvann Diouf del Reims. I granata, intanto, hanno salutato Karamoh e Linetty dopo la scadenza dei loro contratti.

Genoa

I rossoblù sono interessati a Valentin Carboni in prestito: ci sono stati contatti con l’Inter. Piace anche Tengstedt, rientrato al Benfica dopo il prestito al Verona.

Cagliari

Makoumbou va al Samsunspor: trasferimento a titolo definitivo per 1.5 milioni di euro. I sardi sono anche interessati a Monterisi del Frosinone.

Jusef Arabi, Hammarby (Imago)

Verona

Blitz in Svezia di Sogliano: i gialloblù sono in trattativa per Erabi dell’Hammarby.

Parma

Gli emiliani hanno annunciato gli addii di Camara e Osorio.

Serie B

Monza : in dirittura d’arrivo Adam Bakoune dal Milan. I biancorossi hanno inoltre ufficializzato gli addii di Nesta, Caldirola, Pedro Pereira, Vignato, Sensi, Gagliardini e D’Ambrosio;

: in dirittura d’arrivo Adam dal Milan. I biancorossi hanno inoltre ufficializzato gli addii di Nesta, Caldirola, Pedro Pereira, Vignato, Sensi, Gagliardini e D’Ambrosio; Cesena : romagnoli vicini a Matteo Guidi del Pontedera;

: romagnoli vicini a Matteo del Pontedera; Bari : i pugliesi preparano la rivoluzione in attacco. È in chiusura l’arrivo di Moncini , mentre sono stati avviati i contatti anche per Lapadula ;

: i pugliesi preparano la rivoluzione in attacco. È in chiusura l’arrivo di , mentre sono stati avviati i contatti anche per ; Mantova : fatta per Alessio Castellini , difensore del Catania;

: fatta per Alessio , difensore del Catania; Reggiana : ufficiale l’arrivo di Damiano Basili ;

: ufficiale l’arrivo di Damiano ; Sampdoria : per quanto riguarda la panchina si fa sempre più concreta la possibilità di ripartire con la coppia Lombardo-Gregucci . Rimarrà nello staff anche Bertelli come preparatore atletico;

: per quanto riguarda la panchina si fa sempre più concreta la possibilità di ripartire con la coppia . Rimarrà nello staff anche Bertelli come preparatore atletico; Padova : forte interesse per Luca Di Maggio , di proprietà dell’Inter. Il club ha anche salutato Villa, Liguori e Kirwan;

: forte interesse per Luca , di proprietà dell’Inter. Il club ha anche salutato Villa, Liguori e Kirwan; Avellino : sondaggio per Pafundi dell’Udinese;

: sondaggio per dell’Udinese; Pescara: abruzzesi al lavoro per Matteo Plaia, difensore della Roma che nell’ultima stagione ha giocato con il Perugia.

Estero

Porto: sarà Farioli il nuovo allenatore dei portoghesi, firmerà un contratto di due anni. Per l’ufficialità si attende prima la separazione con Anselmi.