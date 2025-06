Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative principali e le news di calciomercato di martedì 3 giugno 2025 dei principali club italiani

In attesa dell’inizio del Mondiale per Club – in programma per sabato 14 giugno – l’attenzione si sposta sul calciomercato. Nella giornata di oggi – martedì 3 – ci sono state numerose news sugli allenatori delle varie panchine di Serie A, ma stanno iniziando a emergere anche diverse trattative riguardanti i calciatori.

JUVENTUS

Il club bianconero ha salutato ufficialmente Cristiano Giuntoli, per il quale ha mostrato interesse l’Atlético Madrid. Per quanto riguarda il campo, invece, l’obiettivo della dirigenza è quello di portare a Torino giocatori italiani giovani e forti. A questo proposito un nome che si è aggiunto alla lista è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Intanto, nella giornata di domani è atteso nel capoluogo piemontese Damien Comolli, nuovo direttore generale del club.

MILAN

La notizia della giornata riguarda sicuramente Luka Modric, che ha dato dato apertura totale al suo trasferimento al Milan. In difesa, tiene banco la questione Theo Hernandez, che per ora non accetta l’Al Hilal. Sul francese c’è l’Atlético Madrid, che propone Molina. Il Chelsea spinge per Maignan: i rossoneri chiedono però 30 milioni di euro.

ROMA

La Roma si sta concentrando per rinforzare la propria difesa. Piace Balerdi del Marsiglia, ma in lista ci sono anche Lucumi e Beukema del Bologna. Un’altra priorità è rinnovare il contratto di Svilar: a tal proposito è possibile che nella giornata di domani, mercoledì 4 giugno, ci sia un contatto con gli agenti del calciatore. Nel frattempo è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Enzo Le Fée al Sunderland.

NAPOLI

Il club azzurro lavora per soddisfare le richieste di Antonio Conte. Un nome nuovo è quello di Carlos Soler, centrocampista classe 1997 di proprietà del PSG che nell’ultima stagione ha vestito la maglia West Ham.

INTER

Dopo quattro anni, i nerazzurri hanno salutato ufficialmente Simone Inzaghi, diretto in Arabia Saudita all’Al Hilal. La società è già al lavoro per sostituirlo e ha avuto il primo contatto diretto con Fabregas. Le soluzioni alternative, nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a lui, sono Patrick Vieira e Christian Chivu.

FIORENTINA

È arrivata l’apertura di Stefano Pioli al ritorno sulla panchina viola. Sono continui i contatti tra le parti.

TORINO

Il club granata ha deciso di separarsi dal suo allenatore Paolo Vanoli. Il sostituto è già stato deciso, si tratta di Marco Baroni, che ha appena salutato la Lazio dopo un anno. Parti al lavoro per definire l’accordo.

CAGLIARI

Il Cagliari e Davide Nicola vanno verso l’interruzione del rapporto. Per sostituirlo lo scenario più probabile sembra la promozione di Fabio Pisacane, ma al presidente Giulini piace anche Ivan Juric.

COMO

La giornata di oggi è stata quella del riscatto di Alex Valle dal Barcellona, a cui andranno 4 milioni subito più altri due l’anno prossimo. Per il terzino contratto fino al 2029. Da monitorare anche il capitolo allenatore, con l’Inter che ha avuto il primo contatto diretto con Fabregas. La società è comunque convinta della permanenza dello spagnolo.

MONZA

Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore del Monza.