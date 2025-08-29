Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, venerdì 29 agosto 2025, dei principali club italiani ed europei

SERIE A

Napoli

Accordo nuovamente blindato tra Napoli e Manchester United per Højlund. Operazione da 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Al lungo incontro di oggi, oltre agli agenti del calciatore, ha partecipato anche Antonio Conte.

Nel frattempo, è arrivato a Napoli Eljif Elmas.

Juventus

Per arrivare a Kolo Muani, la Juventus punta a cambiare la formula: si lavora con il Psg per un prestito molto oneroso che potrebbe superare anche i 10 milioni di euro più un diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Si tratterebbe di una formula meno impattante sul bilancio rispetto a quella di un prestito con obbligo di riscatto certo (che si aggirava attorno ai 60 milioni di euro totali).

Milan

Il Milan pensa a Juan Foyth del Villarreal in difesa: l’argentino è un nome in lista se non dovesse arrivare Manuel Akanji. Nella passata stagione ha giocato 19 partite ne La Liga, segnando un gol

Situazione Akanji: il Milan attende una risposta domani, 30 agosto. Il calciatore guadagna 5.5 milioni annui e vorrebbe rimanere in Inghilterra. Inoltre i Citizens hanno già un’offerta del Tottenham.

Nella giornata di oggi, Nkunku ha firmato il contratto con i rossoneri: accordo fino al 203o. Si attende l’ufficialità. Con la Roma, invece, proseguono i contatti per un possibile scambio Dovbyk-Giménez. Per la buona riuscita dell’operazione, però, serve l’apertura da parte del messicano.

Alex Jimenez è sempre più vicino all’addio: nel suo futuro c’è il Bournemouth.

Roma

È ufficiale l’arrivo di Jan Ziolkowski alla Roma. Il classe 2005 arriva a titolo definitivo dal Legia Varsavia per circa 6 milioni di euro e indosserà la maglia numero 24.

In chiusura la trattativa in prestito per Tsimikas del Liverpool.

Per il ruolo di esterno offensivo Tyrique George è la prima scelta della Roma: resta in lista Benjamin Dominguez.

Fiorentina

La Fiorentina e Moise Kean hanno raggiunto l’accordo verbale per il rinnovo di contratto. Oltre all’adeguamento del contratto è stata anche leggermente aumentata la clausola di 52 milioni di euro.

Oggi è stato anche il primo giorni di Nicolussi Caviglia al Viola Park.

Como

Per la difesa il Como avanza per Diego Carlos: con il Fenerbahce si tratta per un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, è ufficiale l’arrivo di Nikola Čavlina: sarà il secondo portiere.

Cagliari

Il Cagliari sta chiudendo l’operazione che porta a Zé Pedro, difensore del Porto: trasferimento da 3,5 milioni di euro.

Pisa

Il trequartista brasiliano Lorran è arrivato a Pisa.

Nel frattempo, la società aspetta -nelle prossime ore – una risposta definitiva da Raúl Albiol.

In via di definizione l’arrivo di Giovanni Bonfanti dall’Atalanta. C’è l’accordo di massima: si tratta di un prestito con obbligo in caso di salvezza e il numero di presenze a 6 milioni di euro.

Udinese

Si attende il via libera dal Napoli per le visite mediche di Zanoli. L’operazione per il giocatore che la passata stagione ha collezionato 33 presenze in prestito al Genoa dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 5,5/6 milioni di euro.

Genoa

In casa Genoa si lavora ai ritorni di Maxwel Cornet (attualmente del West Ham) e di Jean Onana (del Besiktas).

Fatta per Vogliacco al Paok Salonicco in prestito con diritto di riscatto.

Verona

Ufficiale l’arrivo di Moatasem Al-Musrati. Di seguito il comunicati gialloblù: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – in prestito con diritto di opzione – da Beşiktaş Jimnastik Kulübü le prestazioni sportive del centrocampista Moatasem Al-Musrati”.

Parma

Ufficiale l’arrivo di Patrick Cutrone dal Como.

SERIE B

Sampdoria, è fatta per l’arrivo di Andrei Coubiș del Milan. Fissate per domani le visite mediche, poi la firma sul contratto. Per la difesa si lavora per Felipe Jack, difensore classe 2006 dal Como.

Padova: Bensì, portiere classe 2009, al Como per 600mila euro (più bonus) più il 20% sulla futura rivendita. Nicola Valente al Siracusa. A centrocampo, il club vuole Federico Zuccon dell’Atalanta U23.

Juve Stabia, è fatta per l’arrivo di Gabrielloni in prestito secco.

Nikola Sekulov si trasferisce alla Carrarese in prestito dalla Sampdoria.

Virtus Entella, si pensa a Roberto Soriano rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Salernitana.

Frosinone, preso Matteo Pisseri portiere svincolato.

Palermo, ufficiale la cessione di Giangiacomo Magnani alla Reggiana a titolo temporaneo.

Il Venezia chiuderà per Emil Bohinen del Genoa, con i rossoblù che contano di sostituirlo con il ritorno di Onana.

Avellino su Andrea Meroni, difensore classe 1997 della Reggiana.

ESTERO

Terminate le visite mediche per Nicolò Savona: si attende solo la firma ufficiale con il Nottingham Forest.

Nicolas Jackson vicino al Bayern Monaco in prestito oneroso (15 milioni di euro) con diritto di riscatto intorno ai 60 milioni di euro.

Il Newcastle sta ripensando in modo concreto a Davide Frattesi dell’Inter. Il club inglese ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni non scontate da raggiungere. Proposta che non piace ai nerazzurri, che valutano il centrocampista 40 milioni e che lo cederebbero (senza aver messo il giocatore sul mercato) solo a condizioni più semplici, quasi certe. Sia a titolo definitivo che con obbligo certo di riscatto. Per questo, se il Newcastle vorrà davvero chiudere per il classe 1999, dovrà farlo in tempi brevi.

Come raccolto da Emanuele Superstar, il difensore italiano Federico Barba ha firmato col Persib, squadra indonesiana