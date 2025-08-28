Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 28 agosto 2025, dei principali club italiani ed europei

Serie A

Napoli

È stata la giornata di Hojlund ed Elmas. Accordo raggiunto per entrambi i giocatori che potrebbero arrivare a Napoli già nella giornata di oggi.

Juventus

Ancora non è stato raggiunto l’accordo per Kolo Muani. Se l’operazione non si dovesse fare, sono stati avviati i contatti anche per Nico Jackson del Chelsea. Fatta per il passaggio di Savona al Nottingham Forest: operazione da 15 milioni bonus compresi e il giocatore firmerà un contratto di 6 anni a 1.5 milioni più bonus.

Atalanta

Pronta la prima offerta alla Fiorentina per Pietro Comuzzo, la viola chiede almeno 30 milioni per lasciare partire il giocatore. Bloccata invece la cessione di Musah da parte del Milan dopo l’infortunio di Jashari.

Milan

Nkunku è arrivato a Milano. Per la difesa piace molto Manuel Akanji ma il Galatasaray resta avanti, un altro nome che piace è Kiwior dell’Arsenal, operazione più fattibile ma i gunners dovrebbero prima chiudere per Hincapiè del Bayer Leverkusen. Per l’attacco resta viva l’opzione Dovbyk in prestito, la Roma potrebbe aprire in caso di arrivo di un sostituto. Alex Jimenez verso il Bournemouth.

Fiorentina

In caso di cessione di Comuzzo all’Atalanta, la viola potrà chiudere per Lindelof. Per il centrocampo continua la trattativa per Nicolussi Caviglia, le parti sono vicine a un accordo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Roma

Confermato per oggi l’arrivo di Ziolkowski. Per il centrocampo piace sempre il centrocampista del Benfica Florentino Luis ma c’è concorrenza e serve un’uscita. Salah-Eddine verso il PSV.

Pisa

Ufficiale l’arrivo di Calvin Stengs. C’è fiducia per la chiusura di Raul Albiol: si discute su un contratto di un anno più opzione. Oggi sarà la giornata di Lorran, il brasiliano è atteso in Italia.

Hellas Verona

Fatta per Al-Musrati, il classe ’96 si trasferisce dal Besiktas in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Ufficiale il rinnovo di Montipò fino al 2028.

Cremonese

A lavoro per definire gli ultimi dettagli con Jamie Vardy, si punta a chiudere per la giornata di oggi.

Parma

Ufficiale l’arrivo di Gaetano Oristanio. Attesa anche l’ufficialità per Cutrone.

Serie B

Carrarese, in chiusura Sekulov dalla Sampdoria. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Juve Stabia, fatta per Giorgini dal Sudtirol, oggi le visite mediche. Trattativa con il Cittadella per Pandolfi.

Palermo, fatta per l’arrivo di Samuel Giovane.

Avellino, fatta per Tommaso Biasci dal Catanzaro. Trattativa anche per Mattia Valoti della Cremonese.

Reggiana, scambio dei documenti per Giangiacomo Magnani.

Pescara, fatta per l’arrivo di Alessandro Vinciguerra dal Cagliari.

Frosinone, contatti con l’Atalanta per il ritorno di Cittadini.

Spezia, ufficiale l’arrivo in prestito di Pietro Beruatto dal Pisa.

Estero

Olympiacos, accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo definitivo di Mehdi Taremi. Il giocatore riflette sulla destinazione, ha anche altre offerte e si è preso 24 ore per decidere.

Interessi dalla Germania per Dailon Rocha Livramento: il Werder Brema e il Magdeburg hanno sondato il terreno.

Ipswich Town, ufficiale l’arrivo di Ivan Azon dal Como.