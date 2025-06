Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di venerdì 27 giugno 2025: le news dei principali club italiani e delle squadre europee

Serie A

ATALANTA

Si avvicina molto Honest Ahanor dal Genoa. Il classe 2008 può essere il sostituto di Matteo Ruggeri, che si prepara a vivere l’esperienza all’Atletico Madrid.

GENOA

Esperienza in Spagna per Alan Matturro: il difensore uruguaiano andrà in prestito al Levante, dopo aver rinnovato per due anni con i rossoblù.

Per l’attacco torna di moda il nome di M’Bala Nzola, reduce dall’esperienza in prestito dalla Fiorentina al Lens. Piace anche Giovanni Simeone, per cui si tratterebbe di un ritorno.

ROMA

Offerta dallo Zenit per Tammy Abraham: i russi hanno proposto 20 milioni ai giallorossi e un triennale da 5 milioni a stagione all’attaccante inglese. È difficile che l’ex Chelsea accetti la destinazione. Domani 28 giugno in programma una call con l’agente.

INTER

Non arriva ancora la chiusura per Ange-Yoan Bonny. Occhio allo Stoccarda, pronto a fare follie in caso di cessione di Woltemade. I nerazzurri restano comunque in vantaggio per l’attaccante del Parma

NAPOLI

Intesa di massima con il PSV per Noa Lang: 25 milioni+5 di bonus. Bisognerà attendere la prossima settimana per la chiusura definitiva della situazione.

Ufficiale il rinnovo di Alex Meret fino a giugno 2027.

Per l’attacco, in attesa del colpo grosso, avviati i contatti con Gennaro Borrelli. Il classe 2000 si svincolerà dal Brescia

JUVENTUS

Si cerca una situazione gradita a Timothy Weah: il calciatore continua a non accettare il Nottingham Forest, nonostante ci sia l’accordo tra i club.

MILAN

Nuova offerta da 30 milioni per Ardon Jashari.

Fatta per il difensore centrale classe 2009 Yanis Messaoudi. Arriva dal Racing Club de France e giocherà con la Primavera o col Milan Futuro



TORINO

Doppio colpo in entrata: in arrivo Anjorin e Ismajli. Entrambi sono stati protagonisti con la maglia dell’Empoli nella scorsa stagione.

LAZIO

Comunicato distensivo riguardo alla situazione di Maurizio Sarri dopo l’incontro con Lotito: “Rinnovato l’impegno nei confronti del Club”

TORINO

Accordo con l’Al-Duhail per Saul Coco. Il difensore ex Las Palmas non ha ancora accettato l’offerta del club qatariota

FIORENTINA

In programma un incontro con l’Hellas Verona per Valentini e Moreno.

COMO

È fatta per l’arrivo di Jesus Rodriguez dal Real Betis: operazione da 22 milioni di euro più 5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita.

Manca ancora l’ok di Thiaw al trasferimento.

UDINESE

Rinnovo fino al 2029 per Arthur Atta, centrocampista classe 2003.

PISA

Ufficiali gli arrivi di İsak Vural e Mateus Lusuardi dal Frosinone.

Interesse per Mariano Troilo, difensore classe 2003 del Belgrano

Serie B

MODENA

Ufficiale l’arrivo di Leandro Chichizola: contratto biennale per il portiere argentino.

CATANZARO

Vicino l’arrivo del terzino destro Ruggero Frosinini. Prevista la chiusura per lunedì 30 giugno.

FROSINONE

In arrivo Lorenzo Gori per l’attacco.

BARI

In arrivo il portiere Michele Cerofolini dal Frosinone.

REGGIANA

Paolo Rozzio rinnova per un’altra stagione.

JUVE STABIA

In arrivo Alessandro Confente, in scadenza dal Vicenza

MONZA

Fatta per l’arrivo di Adam Bakoune dal Milan

Estero

LEICESTER CITY

Ruud van Nistelrooy non è più l’allenatore del Leicester: il club ha comunicato che il contratto dell’olandese verrà risolto con effetto immediato.

BRENTFORD

Keith Andrews è il nuovo allenatore: è ufficiale

PSV EINDHOVEN

Ufficiale il rinnovo dell’ex Inter e Tottenham Ivan Perisic fino al 2027.

LIVERPOOL

Per la porta c’è anche Freddie Woodman: ufficiale il suo arrivo a Liverpool.

PORTO

Francesco Farioli tra i principali candidati per la panchina del Porto: contatti che vanno avanti da gennaio.