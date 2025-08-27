Buonanotte con il calciomercato
Tutte le principali trattative di oggi, 27 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.
SERIE A
Juventus
Si avvicina il ritorno di Kolo Muani: il club bianconero è chiamato all’ultimo, decisivo, passo per riportare il francese a Torino.
Napoli
Per Hojlund si aspetta la risposta finale del Manchester United: se oggi arriva l’ok da parte degli inglesi, la volontà è quello di farlo partire subito per essere a disposizione di Conte già per Napoli-Cagliari.
Si continua a insistere anche per Marco Brescianini.
Roma
Piace il centrocampista del Benfica Florentino Luis. I giallorossi affonderanno il colpo solo in caso di qualche uscita in quel ruolo.
Atalanta
Si continua a lavorare per Musah. I nerazzurri potrebbero accelerare nella trattativa in caso di cessione di Brescianini al Napoli.
Interesse anche per Pietro Comuzzo che ha rifiutato la proposta araba dell’Al-Hilal. La Fiorentina chiede 30 milioni più 5 di bonus.
Milan
In standby l’operazione Harder. Per l’attacco ci sono stati contatti per Nkunku con il quale c’è un’intesa di massima. Vlahovic non apre a una sua partenza da Torino. Tra le altre opzioni anche Embolo e Dovbyk, più difficile invece la pista per Nico Jackson su cui c’è il Bayern Monaco.
Inter
Saltato il passaggio di Palacios al Santos, il giocatore potrebbe anche restare a Milano come sesto difensore. Per Taremi, Olympiacos più avanti rispetto al Psv.
Hellas Verona
Ufficiali gli acquisti di Gift Orban e Bella Kotchap. Contatti anche con l’entourage di Baldanzi: intesa di massima raggiunta va trovato l’accordo economico con la Roma. Per il centrocampo forte su Kike Perez del Venezia.
Cremonese
Apertura totale di Jamie Vardy al trasferimento, parti vicinissime alla chiusura. Sempre per l’attacco, trattativa avviata con il Brighton per Jeremy Sarmiento, esterno classe 2002. Per la difesa si avanza per Ilario Monterisi. Fatta per il classe 2006 Alessio Raballo, ex giocatore del Torino.
Parma
Oristanio ha sostenuto le visite mediche: a breve l’ufficialità.
Pisa
Raul Albiol atteso in città domani: al difensore verrà presentato il progetto della squadra e deciderà se accettare l’offerta. Vicina l’intesa con l’Atalanta per Bonfanti. Stengs ha sostenuto le visite mediche: a breve l’ufficialità.
Como
In uscita Azon verso il Getafe in prestito. In difesa i due nomi in lista sono Diego Carlos del Fenerbahce e Igor del Brighton.
Serie B
Juve Stabia in pole per chiudere Gabrielloni in prestito (che rinnoverà con il Como). Inoltre, viste le difficoltà per Correia della Triestina dovute alle commissioni richieste, si pensa anche a Jean-Pierre Longonda, centrocampista del Fc Koper. Il club è anche su Alessandro Quaini del Catania.
Cesena, ufficiale l’arrivo del difensore Peter Amoran.
Venezia, ufficiale l’arrivo di Ahmed Sidibé a titolo definitivo dal Koper. Per il classe 2002 contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per altri due anni.
La Reggiana ha chiuso l’arrivo di Giangiacomo Magnani. Oggi la firma del difensore.
Empoli, in arrivo Alessandro Arena – attaccante classe 2000 – dal Pisa.
Catanzaro, fatta per l’arrivo di Federico Di Francesco dal Palermo.
Monza, ufficiale l’arrivo di Agustin Alvarez.
Bari, ufficiale l’arrivo di Leonardo Cerri.
Per l’attacco l’Avellino pensa a Flavio Bianchi, punta centrale classe 2000 svincolato dopo l’avventura con il Brescia.
Frosinone, in arrivo Edoardo Vergani, attaccante classe 2001.
Carrarese, ufficiale l’arrivo di Bartosz Salamon.
Estero
Marsiglia, nelle prossime ore previsto l’arrivo di Hamed Junior Traoré: poi le visite mediche e la firma
Vicente Taborda andrà al Panathinaikos. Il calciatore era seguito dal Verona.
Paok, Vogliacco ha aperto al trasferimento: l’operazione può andare in porto.
Besiktas, ufficiale l’arrivo di Tiago Djalò