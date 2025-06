Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di ieri, giovedì 26 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Altra giornata di calciomercato ricca di trattative e ufficialità. Dall’addio di Matteo Ruggeri all’Atalanta (che andrà all’Atletico Madrid) all’arrivo di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. Di seguito il riepilogo di tutte le notizie di giornata, anche dai campionati esteri e dalla Serie B.

Napoli

Il Napoli ha riconfermato l’accordo con Juanlu del Siviglia: può essere un assist per chiudere alle condizioni degli azzurri. Capitolo attaccante: richieste alte del Liverpool per Nuñez. Sempre caldo, invece, il fronte Udinese per Lucca. Gli azzurri, inoltre, sono al lavoro per chiudere Noa Lang. L’ultima richiesta da parte del PSV è stata di 25 milioni più 5 di bonus. Da un obiettivo a un altro. Per Ndoye, calciatore del Bologna, non c’è ancora l’accordo ma si lavora per raggiungerlo: l’offerta al giocatore è stata di tre milioni. Restando a Bologna: l’offerta per Beukema è di 24 milioni, dunque lontana rispetto alla richiesta dei rossoblù. Ma anche in questo caso si lavora per trovare l’accordo.

Juventus

In casa Juventus è molto vicino il rinnovo di Gatti: la chiusura è prevista dopo il Mondiale per Club. I bianconeri vanno avanti con convinzione per David del Lille.

Atalanta

L’Atalanta saluta Ruggeri che partirà in queste ore per sottoporsi alle visite mediche con l’Atletico Madrid. I nerazzurri, per sostituirlo, pensano ad Ahanor del Genoa sul quale si sono mossi anche il Milan (ci sono stati contatti nella giornata di giovedì 26) e il Monaco. E intanto è fatta per l’arrivo di Kamaldeen Sulemana del Southampton: 17 milioni più 4 di bonus più il 15% sulla futura rivendita.

Milan

Milan, c’è l’accordo verbale per il prestito di Emerson Royal al Betis. In questo momento si lavora sulla formula. Sempre i rossoneri avanzano per Ahanor del Genoa: ci sono stati nuovi contatti nella giornata di giovedì 26 giugno. Il Milan, inoltre, lavora per la risoluzione del contratto di Divock Origi.

Bologna

Il Bologna ha avviato i contatti con il Venezia per Nicolussi Caviglia. Sul giocatore c’è l’interesse anche di Villarreal e PSV.

Roma

Roma-Marsiglia, è in stand-by lo scambio tra N’Dicka e Koné.

Lazio

Il Bournemouth segue con interesse Mario Gila. La Lazio non ha aperto alla cessione.

Fiorentina

Buone notizie per Edoardo Bove: possibile un suo ritorno in campo. Al club viola – dopo che ha ufficializzato l’arrivo di Fazzini – piace molto anche Adrián Bernabé del Parma.

Como

Il Como è in trattativa con il Celtic per Nicolas Kuhn. Ma non solo perché un nome per l’attacco è (sempre) quello di Morata. è in fase di risoluzione la fine del prestito tra il Milan e il Galatasaray. La squadra allenata da Fabregas, tra le altre cose, è ormai ai dettagli per l’arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis (LE CIFRE).

Torino

Torino, interesse concreto per Anjorin dell’Empoli: i contatti tra le parti sono avviati.

Lecce

Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Eusebio Di Francesco in panchina.

Pisa

Il Pisa – che ha ufficializzato l’arrivo di Gilardino in panchina – ha incontrato il Como per Goldaniga e Fadera. L’operazione per il secondo, in particolar modo, può andare in porto. I nerazzurri, inoltre, hanno preso Jeremy Kandje Mbambi, difensore classe 2008 del Gent.

Serie B

Cremonese , fatta per l’arrivo di Nicola in panchina. L’allenatore firmerà un biennale.

, fatta per l’arrivo di in panchina. L’allenatore firmerà un biennale. Il Padova sogna in grande: contatti avviati per Papu Gomez e Daniele Baselli .

e . Venezia, ufficiale l’arrivo di Giovanni Stroppa come nuovo allenatore.

Estero

Il Liverpool ufficializza l’arrivo di Milos Kerkez dal Bournemouth: il classe 2003 arriva dopo due stagioni con la maglia rossonera.

ufficializza l’arrivo di dal Bournemouth: il classe 2003 arriva dopo due stagioni con la maglia rossonera. Al-Nassr, ufficiale il rinnovo di Cristiano Ronaldo fino al 2027.