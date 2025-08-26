Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 26 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.

È iniziata l’ultima settimana di calciomercato, mentre il campionato ha già offerto i primi verdetti dopo la giornata inaugurale. Giornata intensa tra trattative e colpi in arrivo, in Serie A e non solo. Ecco il riepilogo delle principali notizie di mercato di oggi, 26 agosto 2025, dai club di Serie A e Serie B fino alle big del calcio europeo.

NAPOLI

Il Napoli è ancora al lavoro per Rasmus Højlund: oggi non si è ancora chiusa l’operazione, con il Manchester United che insiste per un obbligo di riscatto certo, mentre il club azzurro vorrebbe condizioni legate a presenze e obiettivi. Le parti continueranno a trattare nelle prossime ore per trovare un punto d’incontro. Il club di Aurelio De Laurentiis è vicinissimo al ritorno di Elmas: operazione in prestito con diritto di riscatto, domani, 27 agosto, la giornata decisiva.

MILAN

Il Milan ha trovato l’accordo con lo Sporting CP per Conrad Harder (24+3 milioni), ma il via libera dipende dall’arrivo del sostituto Ioannidis. Difficile che l’attaccante danese possa sbarcare in Italia prima di giovedì. Il club interverrà sul mercato per acquistare un difensore centrale. I rossoneri continuano a muoversi sul centrocampo: sfumato Fabbian, i rossoneri hanno sondato Rabiot, ma il Marsiglia chiede 15 milioni senza contropartite. Al momento però il francese sembra intenzionato a restare in Ligue 1.

ROMA

Massara ha incontrato a Londra l’agente di Sancho: arriva il no definitivo. Intanto prosegue la trattativa per Tyrique George del Chelsea: c’è l’apertura del giocatore, il club allenato da Gian Piero Gasperini è pronto a fare un investimento a titolo definitivo. In difesa, non si molla Tsimikas del Liverpool: la Roma affonderà soltanto se il Liverpool aprirà al prestito. In uscita, Salah-Eddine verso il Torino, più in vantaggio del Werder Brema.

JUVENTUS

Il Nottingham Forest su Nicolò Savona. L’offerta degli inglesi è di 11 milioni di euro, il club bianconero ne chiede 18. Due ufficialità in uscita: Thiago Djalò è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas, Arthur va in prestito al Gremio.

INTER

Fatta per Palacios al Santos in prestito con diritto di riscatto. Prevista per domani la partenza del giocatore. Sondaggio del Panathinaikos per Taremi.

VERONA

Si lavora con l’Hoffenheim per l’acquisto di Gift Orban, talentuoso attaccante classe 2002. Fatta per l’arrivo di Bella Kotchap, difensore classe 2001 del Southampton.

COMO

Altro contatto nella giornata di oggi con Alex Jimenez del Milan. In porta bloccato Törnqvist, che però arriverà a gennaio. Si cercherà ancora un vice Butez. Operazione in prestito con diritto di riscatto. In uscita, su Gabrielloni si è mosso l’Avellino, che però al momento è concentrato su altri obiettivi. Più decisa la Juve Stabia, mentre Catanzaro e Modena hanno chiesto informazioni. Restano invece più complicate le piste Spezia, Cesena e Sampdoria, legate alle possibili uscite di Lapadula, Shpendi e Coda.

FIORENTINA

La Fiorentina avanza per Hans Nicolussi Caviglia del Venezia e Victor Lindelof. Quest’ultimo è rimasto svincolato dopo un’esperienza di 8 anni al Manchester United. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Offerta dell’Al-Hilal per Pietro Comuzzo. Il club ha messo sul tavolo 35 milioni di euro per il difensore: resta da capire la volontà del giocatore, che deciderà nelle prossime ore. Parisi ha firmato il rinnovo fino al 2029, si attende solo l’ufficialità.

TORINO

Il Torino è più avanti rispetto al Werder Brema per Salah-Eddine, laterale difensivo della Roma.

ATALANTA

Ufficiale la cessione di El Bilal Tourè al Besiktas. Marco Palestra passa al Cagliari in prestito secco.

PISA

Domani le visite mediche di Calvin Stengs dal Feyenoord, accordo con il club olandese sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. In arrivo anche Lorran, trequartista brasiliano proveniente dal Flamengo.

PARMA

Il Parma accelera per Patrick Cutrone: non è ancora l’opzione definitiva per l’attacco, ma la sua candidatura prende quota. Sulla trequarti, invece, accordo con il Venezia per Gaetano Oristanio. Il classe 2002 arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 8.5 milioni di euro, come riportato da Sky Sport: domani le visite mediche. In corsa resta anche Beltran. Ufficiale l’arrivo di Sascha Britschgi, terzino classe 2006. In uscita, fatta per il passaggio in prestito di Antoine Joujou al Famalicão.

SASSUOLO

Ufficiale l’arrivo di Nemanja Matic. Contratto fino al 30 giugno 2026 per il centrocampista. In uscita, fatta per il passaggio di Alessandro Russo al Giugliano in prestito e di Samuele Mulattieri al Deportivo La Coruña.

CAGLIARI

Ufficiale l’arrivo di Marco Palestra in prestito secco dall’Atalanta.

CREMONESE

Ufficiale la cessione di Pickel all’Espanyol. Si prosegue con la trattativa per Jamie Vardy, cercando l’intesa su contratto e condizioni: nelle prossime ore si cercherà di capire le condizioni e la fattibilità dell’operazione. Domani le visite mediche di Moumbagna.

UDINESE

Ufficiale l’arrivo di Adam Buksa. L’attaccante ex Midtjylland firma un contratto fino al 2029. Ufficiale la cessione Damian Pizarro all’Havre AC in prestito fino al 30 giugno 2026.

LECCE

Stulic ha sostenuto le visite mediche da nuovo giocatore giallorosso.

Serie B

Sudtirol, trattativa per il portiere Giacomo Drago al Lumezzane

trattativa per il portiere Giacomo Drago al Lumezzane Il Monza ci sta provando per il trequartista Vavassori dell’Atalanta. Fatta per l’arrivo di Augustin Alvarez del Sassuolo.

ci sta provando per il trequartista Vavassori dell’Atalanta. Fatta per l’arrivo di del Sassuolo. Reggiana, Nuhu Shaibu ceduto in prestito annuale al Pompei.

Nuhu Shaibu ceduto in prestito annuale al Pompei. Sampdoria, Leonardi si trasferisce al Catania. Il giocatore, poi, verrà girato in prestito alla Ternana. Su di lui c’erano anche la Triestina e il Latina. La firma è prevista per domani, mercoledì 27.

Estero

Il Borussia Dortmund ha annunciato il rinnovo fino al 2027 dell’allenatore Niko Kovac.