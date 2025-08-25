Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 25 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.

Ultima settimana di calciomercato al via, con il campionato che ha regalato i primi verdetti dopo la prima giornata. Tanti movimenti in Serie A e non solo. Il riepilogo delle notizie di mercato di oggi, 25 agosto 2025, dei club di Serie A e di Serie B, oltre alle principali squadre europee.

NAPOLI

Il Napoli accelera per Rasmus Hojlund del Manchester United, obiettivo numero uno per sostituire l’infortunato Lukaku, con la trattativa che si avvicina sempre di più alla fase decisiva: operazione in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in base a presenze, gol e qualificazione in Champions League. Il club di De Laurentiis conta di chiudere entro mercoledì. Oltre all’attacco, il club azzurro è coinvolto nell’intreccio a centrocampo con Milan e Atalanta. Il Napoli è tornato su Marco Brescianini dei nerazzurri

MILAN

Il Milan ha scelto Conrad Harder dello Sporting CP come nuovo attaccante dopo la rinuncia a Boniface. È fatta per l’arrivo dell’attaccante danese, che sosterrà le visite mediche nella giornata di domani. Operazione 24 milioni più 3 di bonus e percentuale sulla rivendita. A centrocampo, i rossoneri sono su Giovanni Fabbian del Bologna, all’interno dell’intreccio con Napoli e Atalanta. Al momento il Bologna fa muro, poiché non avrebbe tempo di trovare il sostituto. In uscita, il Como ha messo gli occhi su Alex Jimenez in prestito.

ATALANTA

Così come Milan e Napoli, l’Atalanta cerca un rinforzo a centrocampo: l’obiettivo è Musah dei rossoneri. In uscita, il Besiktas ha annunciato la trattativa per El Bilal Tourè, attaccante classe 2001.

ROMA

È fatta per l’arrivo di Jan Ziółkowski, difensore del Legia Varsavia. Massara a Londra per incontrare l’agente di Jadon Sancho e di Tyrique George. Se non dovesse concretizzarsi l’operazione per il primo, la Roma affonderà il colpo per il secondo. Operazione da 6 milioni di euro: il giocatore sarà in Italia venerdì. Si continua a lavorare per Kostantinos Tsimikas, laterale difensivo del Liverpool.

JUVENTUS

Trattativa in uscita con il Besiktas per la cessione di Thiago Djalò. Il trasferimento sarebbe a titolo definitivo.

FIORENTINA

Ufficiale l’arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari. L’attaccante arriva per circa 27 milioni di euro bonus inclusi. Proseguono le trattative per il rinnovo di Rolando Mandragora: parti più vicine.

CREMONESE

La Cremonese sogna il colpo Jamie Vardy. Il club allenato da Davide Nicola ha iniziato i contatti per l’attaccante campione di Inghilterra con il Leicester City, che ragiona sulla proposta e chiede garanzie. Il club grigiorosso sta preparando anche un’offerta per Milutin Osmajic, attaccante del Preston North End. In chiusura anche Faris Moumbagna dell’Olympique Marsiglia: 300 mila euro per il prestito e diritto di riscatto a 7 milioni di euro.

COMO

Il Como mette gli occhi su Alex Jimenez del Milan, operazione in prestito con diritto di riscatto dai rossoneri.

CAGLIARI

Tra i nomi più caldi per la difesa figura quello di Stefan Posch. Il difensore arriverebbe dal Bologna. Operazione chiusa, invece, quella per Palestra dall’Atalanta. I rossoblù avevano sondato anche l’opzione di un diritto di riscatto ma l’Atalanta ha voluto solo il presito secco, senza alternative.

VERONA

Tra le idee per la trequarti figura quella di Vicente Taborda, talento del Boca Juniors. In uscita, in chiusura il prestito secco di Damian Pizarro al Le Havre.

LECCE

Il Lecce chiude per Nikola Stulic, attaccante classe 2001 dello Charleroi. Operazione da 5 milioni di euro.

PISA

Il Pisa è al lavoro con l’Atalanta per chiudere Bonfanti. C’è l’apertura di Calvin Stengs del Feyenoord: previsti nuovi contatti nella giornata di domani per proseguire la trattativa sulla base del prestito. In uscita, Pietro Beruatto va in prestito allo Spezia.

SASSUOLO

Anche il Sassuolo su Stefan Posch del Bologna, difensore che come detto piace anche al Cagliari.

TORINO

Ufficiale l’arrivo di in prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani. Il centrocampista arriva per 1.5 milioni di prestito oneroso più 12 di opzione. Prosegue l’interesse per Gaetano Oristanio del Venezia e si cerca un laterale difensivo sinistro che possa fare coppia con Biraghi.

GENOA

Offerta del PAOK per Alessandro Vogliacco. Il difensore valuta l’offerta del club greco.

Serie B

Monza, ufficiale il trasferimento di Silvere Ganvoula all’Al Fayha Club a titolo definitivo

ufficiale il trasferimento di all’Al Fayha Club a titolo definitivo Spezia, fatta per l’arrivo di Pietro Beruatto dal Pisa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Oltre al difensore, il club bianconero sta trattando con il Gil Vicente per l’attaccante Roko Baturina, fratello di Martin, centrocampista del Como.

fatta per l’arrivo di dal Pisa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Oltre al difensore, il club bianconero sta trattando con il per l’attaccante fratello di Martin, centrocampista del Como. Carrarese, ufficiale il rinnovo di Zuelli fino al 2028.

ufficiale il rinnovo di fino al 2028. Empoli , è ufficiale l’arrivo del portiere classe 2002 Manuel Gasparini .

, è ufficiale l’arrivo del portiere classe 2002 Manuel . Palermo, fatta per il centrocampista classe 2007 Giosuè Grippa dal Cagliari.

fatta per il centrocampista classe 2007 dal Cagliari. Bari, si concluderà nella giornata di domani il trasferimento di Leonardo Cerri dalla Juventus Next Gen.

Estero

Fabio Silva in chiusura al Borussia Dortmund. L’attaccante arriva dal Wolverhampton.

L’attaccante arriva dal Wolverhampton. Everton, ufficiale l’arrivo di Tyler Dibling dal Southampton.