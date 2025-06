Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, lunedì 23 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Altra giornata di calciomercato ricca di trattative e ufficialità. Per quanto riguarda la Serie A si parla ancora soprattutto di possibili uscite. Di seguito il riepilogo di tutte le notizie di giornata, anche dai campionati esteri e dalla Serie B.

Serie A

MILAN

La trattativa della giornata è stata senza dubbio quella legata a Theo Hernandez, che si avvicina all’addio. Il francese ha aperto al trasferimento all’Al-Hilal, che ha poi raggiunto anche l’intesa di massima col Milan per il suo cartellino. Si avvicina la chiusura a 25 milioni. Nel frattempo si prepara una seconda offerta al Valencia per Javi Guerra, dopo la prima proposta rifiutata da 16 milioni più 4 di bonus.

JUVENTUS

Anche per quanto riguarda la Juventus le principali notizie riguardano il mercato in uscita. Infatti, è stata avviata una doppia trattativa col Nottingham Forest, interessato a Timothy Weah e Samuel Mbangula, per una cifra complessiva tra i 22 e i 23 milioni di euro. I bianconeri intanto hanno presentato una prima offerta la Porto per la permanenza di Francisco Conceiçao, che però non è stata accettata dai portoghesi. Infine, Damien Comolli ha avviato i contatti per Jonathan David: primo sondaggio preliminare per l’attaccante.

NAPOLI

Gli azzurri hanno avuto un incontro di mercato con il Bologna per parlare di Beukema e Ndoye, per i quali c’è ancora distanza. I rossoblù chiedono 45 milioni per l’esterno e 35 per il difensore. Il Napoli spera di colmare la distanza e proverà a inserire Zanoli nella trattativa. Resta vivo l’interesse per Sancho, Lang, Nuñez e Lucca.

INTER

I nerazzurri hanno riscattato per 6,5 milioni Zalewski dalla Roma. Sul fronte uscite, Taremi piace al Besiktas ma solo per un eventuale prestito, mentre ci sono le richieste di Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge per Aleksandar Stankovic, rientrante dal prestito al Lucerna.

FIORENTINA

Da capire quale sarà il futuro di Moise Kean, che ha ricevuto un’offerta da 15 milioni all’anno dall’Al-Qadsiah, che è pronto a pagare la clausola di 52 milioni per portarlo in Arabia Saudita. Per l’attaccante della nazionale ha chiesto informazioni anche il Manchester United. In caso di sua cessione, piace Roberto Piccoli per sostituirlo. Per quanto riguarda Gudmundsson, invece, è stato chiesto al Genoa uno sconto per il riscatto. Se l’opzione non venisse esercitata ai rossoblù però spetterebbero 2 milioni di “penale”. In caso di mancata permanenza dell’islandese si pensa a Sebastiano Esposito dell’Inter. A centrocampo, invece, è stato chiesto Anjorin, ma le richieste dell’Empoli sono ancora troppo alte. A proposito di riscatti, il Lens non eserciterà questa opzione per Nzola, che farà rientro a Firenze.

ROMA

I giallorossi hanno bisogno di vendere entro il 30 giugno per motivi di bilancio e il sacrificato potrebbe essere Ndicka, per il quale si valuteranno eventuali offerte. Non verrà fatto partire Svilar, mentre è saltata la cessione di Angeliño all’Al-Hilal.

COMO

La prossima sarà una giornata importante per Jesus Rodriguez del Betis. Intanto, Ikoné non verrà riscattati.

TORINO

Il francese di proprietà della Fiorentina piace ai granata, che però hanno in Cyril Ngonge la prima scelta per il reparto offensivo. Questa trattativa col Napoli potrebbe essere legata a quella per Milinkovic-Savic.

CAGLIARI

Molto probabilmente verrà riscattato Adopo dall’Atalanta, mentre si va avanti per l’arrivo di Giuseppe Ambrosino. Ufficiale poi un cambio in dirigenza: saluta il ds Bonato, al suo posto si attende l’annuncio di Angelozzi.

GENOA

Il Genoa ha ufficializzato nella giornata di oggi l’arrivo di Albert Grønbæk dal Rennes in prestito oneroso con riscatto fissato a 10 milioni di euro. Difficile che siano esercitati i diritti di riscatto per Pinamonti, Zanoli, Kassa e Onana.

UDINESE

Lato societario da segnalare il rinnovo per un anno sia di Inler che di Nani. Nel frattempo Nicolò Bertola ha superato le visite mediche: si attende solo l’annuncio.

Serie B

PADOVA

È prevista la firma del difensore Christian Pastina su un contratto triennale. Trovato l’accordo economico con Jonathan Silva per il prestito. Si attende il via libera del Torino

REGGIANA

Nel mirino il terzino del Milan Futuro Andrea Bozzolan. Fatta per l’attaccante della Spal Oumar Conté e per Damiano Basilli della Pergolettese.

SPEZIA

Ufficiale il riscatto di Giuseppe Aurelio, in prestito dal Palermo.

CARRARESE

Tre obiettivi per rinforzare la squadra giallazzurra: Antonio Raimondo per l’attacco, Di Stefano sulla trequarti e Cistana in difesa.

Estero

NOTTINGHAM FOREST

Si tratta con la Juventus ad una doppia operazione che coinvolgerebbe Mbangula e Weah. Il primo valutato 8 milioni, il secondo 14. Trattativa nel vivo

LEEDS

Ufficiale l’arrivo di Jaka Bijol dall’Udinese per 22 milioni di euro.

MONACO

Paul Pogba ha trovato l’intesa con il club monegasco ed è pronto a firmare il contratto.

AL-HILAL

Trovato l’accordo con Theo Hernandez, contatti positivi anche con il Milan su una base di 25 milioni di euro.