Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di ieri, 22 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Il calciomercato si avvicina al termine, con il campionato ormai pronto a partire. Tanti movimenti in Serie A e non solo: dall’arrivo a Milano di Boniface all’ufficialità di Diouf con l’Inter, ma non solo. Il riepilogo delle notizie di mercato di ieri, 22 agosto, dei club di Serie A e Serie B, oltre alle principali squadre europee.

NAPOLI

A distanza di un anno, il Napoli torna su Brescianini: gli azzurri sono disposti a investire 15 milioni e hanno avuto i primi contatti con l’Atalanta. I nerazzurri, però, vogliono prima trovare il sostituto e potrebbe tornare l’opzione Musah.

INTER

Dopo l’arrivo in città per le visite mediche, Andy Diouf è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.

MILAN

Victor Boniface è arrivato a Milano e ha sostenuto una prima parte delle visite mediche con il Milan. Il nuovo attaccante rossonero le completerà nella giornata di oggi con ulteriori esami.

ROMA

Viste le difficoltà nella trattativa per Sancho, la Roma sta sondando alcune possibili soluzioni: tra queste c’è l’idea Eljif Elmas.

BOLOGNA

Nella giornata di ieri è arrivato a Bologna il nuovo esterno Jonathan Rowe, che ha sostenuto le visite mediche con i rossoblù.

COMO

Il Como cerca un portiere: scendono le quotazioni di Stankovic, che preferirebbe giocare da titolare, mentre restano in lista Florian Kastenmeier, Adam Zadrazil e Iñaki Peña, per il quale c’è anche concorrenza dalla Spagna. Inoltre il Tottenham vuole alzare l’offerta precedente per Nico Paz, dunque il club inglese vuole farsi di nuovo avanti per il centrocampista.

LECCE

Il Lecce ufficializza l’arrivo del nuovo attaccante Siebert. I giallorossi, inoltre, hanno annunciato l’arrivo in città di Álex Sala, che sosterrà oggi le visite mediche.

CREMONESE

La Cremonese spinge per chiudere Colpani dal Monza per l’inizio della prossima settimana.

GENOA

Chiusa la trattativa per Emil Bohinen al Venezia. Operazione da poco più di un milione bonus compresi. Su Vogliacco forte accelerata del Pisa.

UDINESE

Ufficiale la cessione in prestito con opzione di Brenner al FC Cincinnati.

TORINO

Il terzino granata Bianay Balcot giocherà in prestito alla Juve Stabia.

SASSUOLO

È ufficiale l’arrivo di Aster Vranckx dal Wolfsburg.

SERIE B

Palermo , ufficiale l’arrivo di Davide Veroli.

, ufficiale l’arrivo di Modena , ufficiale l’arrivo in prestito di Alessandro Sersanti dalla Juventus Next Gen.

, ufficiale l’arrivo in prestito di dalla Juventus Next Gen. Spezia , ufficiale l’arrivo di Leonardo Loria.

, ufficiale l’arrivo di La Sampdoria ufficializza l’arrivo di Simone Pafundi dall’Udinese.

ufficializza l’arrivo di dall’Udinese. La Juve Stabia è su Giorgio Cittadini, difensore dell’Atalanta.

ESTERO

L’Espanyol può tornare su Pickel della Cremonese. Gli spagnoli hanno trattato il calciatore già a luglio e ora la pista può riaprirsi.

può tornare su della Cremonese. Gli spagnoli hanno trattato il calciatore già a luglio e ora la pista può riaprirsi. Il Villarreal ufficializza l’arrivo di Renato Veiga dal Chelsea.

ufficializza l’arrivo di dal Chelsea. Borussia Mönchengladbach, chiuso l’arrivo di Giovanni Reyna per 3,5 milioni più bonus: oggi le visite mediche.