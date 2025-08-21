Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di ieri, 21 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Il campionato si avvicina, e con lui il calciomercato inizia a entrare nelle ultime settimane. Il recap di tutte le trattative della giornata di ieri, con i movimenti delle squadre di Serie A e Serie B, oltre che delle principali squadre europee.

MILAN

I rossoneri hanno raggiunto l’accordo totale, oltre che col Bayer Leverkusen con Victor Boniface, di cui si attendono solo le visite mediche. Intanto, De Winter e Athekame si sono presentati ai nuovi tifosi in conferenza stampa.

INTER

Accordo verbale col Lens per Andy Diouf, sulla base del trasferimento a titolo definitivo. Sempre a centrocampo, intanto, ha salutato Kristjan Asllani, che ripartirà dal Torino.

NAPOLI

Continuano i contatti col Manchester United per Rasmus Hojlund, che è l’obiettivo numero uno per l’attacco dopo l’infortunio di Lukaku. Pur di arrivare all’ex Atalanta, si potrebbe cambiare formula dell’operazione, inserendo l’obbligo di riscatto, che gradirebbe maggiormente il giocatore, anziché il diritto.

JUVENTUS

Si muove il mercato in uscita dei bianconeri. In mattinata Douglas Luiz è partito in direzione Inghilterra, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Più vicino alla partenza anche Arthur, per cui la Juve ha un accordo verbale col Gremio per la cessione in prestito.

FIORENTINA

Sono stati risolti gli ultimi dettagli per l’arrivo di Piccoli, che nei prossimi giorni sosterrà e visite mediche. Intanto il direttore generale Alessandro Ferrari ha annunciato che il rinnovo di Moise Kean è ormai agli ultimi dettagli.

BOLOGNA

È fatta per l’arrivo di Jonathan Rowe dal Marsiglia per 19,5 milioni bonus inclusi oltre al 10% sulla futura rivendita. In programma domani le visite mediche. Per la Primavera è in arrivo il 2007 Diego Pisani dalla Fiorentina.

TORINO

Kristjan Asllani è arrivato al Filadelfia per la firma sul contratto che lo legherà ai granata. Arriva con un prestito oneroso da 1,5 milioni dall’Inter, con diritto di riscatto fissato a 12. Ci sono stati anche nuovi contatti col Venezia per Oristanio, per cui si proverà a chiudere nei prossimi giorni.

SASSUOLO

Giornata importante per gli emiliani, che hanno trovato l’accordo con Nemanja Matic e hanno blindato ufficialmente Domenico Berardi. La bandiera neroverde ha rinnovato fino al 2029. I neroverdi insistono anche per Adli a centrocampo, ma non c’è ancora apertura da parte del giocatore. Invece è già arrivato Aster Vrankcx.

ROMA

I giallorossi sono ancora al lavoro per Sancho e continuano ad aspettare il via libera da parte del giocatore.

UDINESE

I friulani insistono per arrivare a Nicolò Zaniolo. La giornata di domani può essere decisiva per il giocatore del Galatasaray.

VERONA

È ufficiale l’arrivo di Victor Nelsson.

CAGLIARI

Per sostituire Zortea si insiste per Marco Palestra, per cui si cerca l’intesa con l’Atalanta.

LECCE

È arrivato Jamil Siebert: il difensore classe 2002 ha svolto le visite mediche con il club pugliese.

PARMA

Ufficiale l’arrivo di Mariano Troilo dal Belgrano.

CREMONESE

I grigiorossi hanno accolto Martin Payero, ma non vogliono fermarsi qua. A centrocampo arriverà anche almeno uno tra Colpani dal Monza e Maleh dal Lecce, ma potrebbero arrivare anche entrambi. Intanto è ufficiale l’arrivo di Sanabria.

SERIE B

PADOVA : ufficiale l’arrivo di Kevin Lasagna .

: ufficiale l’arrivo di . SAMPDORIA : Simone Pafundi è arrivato a Genova. Domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Depositato anche il contratto di Cherubini , che arriva dalla Roma.

: è arrivato a Genova. Domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Depositato anche il contratto di , che arriva dalla Roma. PALERMO : ufficiale l’arrivo di Joronen .

: ufficiale l’arrivo di . VENEZIA : Kike Perez può partire, anche il Verona monitora la sua situazione.

: può partire, anche il Verona monitora la sua situazione. MANTOVA : Ufficiale l’arrivo in prestito di Nicholas Bonfanti dal Pisa.

: Ufficiale l’arrivo in prestito di dal Pisa. CARRARESE : Possibile colpo Aramu , attualmente svincolato.

: Possibile colpo , attualmente svincolato. MODENA : Ai dettagli finali l’arrivo di Sersanti a titolo definitivo dalla Juventus.

: Ai dettagli finali l’arrivo di a titolo definitivo dalla Juventus. BARI: Ufficiale il ritorno di Gaetano Castrovilli.

ESTERO

NOTTINGHAM FOREST : Ufficiale l’arrivo di Douglas Luiz .

: Ufficiale l’arrivo di . LEEDS : ufficiale l’arrivo di Noah Okafor dal Milan.

: ufficiale l’arrivo di dal Milan. BOURNEMOUTH: Sheffield United e Ipswich Town stanno monitorando la situazione di Billing, che è in uscita e interessa anche al Copenhagen. Potrebbe partire anche l’ex Sassuolo Hamed Traorè.