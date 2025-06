Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 20 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Tra una partita e un’altra del nuovo e innovativo Mondiale per Club, va avanti il calciomercato. Tante le trattative che vedono come protagoniste le squadre di Serie A e non solo: tutte le news di venerdì 20 giugno.

Serie A

Napoli

Il Napoli è senza dubbio il protagonista principale di questa finestra di calciomercato. Anche quest’oggi sono arrivate delle novità per il club azzurro. Quella principale è l’interesse per Federico Chiesa che resta un’opzione per quanto riguarda il ruolo di esterno.

Fiorentina

Un’altra squadra molto attiva sul mercato è la Fiorentina. Dopo l’acquisto di Edin Dzeko (manca solo l’ufficialità), è vicina anche la chiusura per Jacopo Fazzini per circa 10 milioni di euro. A centrocampo piace anche Giovanni Fabbian del Bologna.

Atalanta

L’Atalanta insiste per Kamaldeen Sulemana, il Southampton ha rifiutato la seconda offerta del club ma le parti sono più vicine. Si può chiudere sui 17/18 milioni di euro.

Bologna

Il Bologna ha avuto dei contatti per il ritorno di Ciro Immobile in Italia. Le cifre dell’ingaggio sono alte l’ex capitano della Lazio ha aperto alla destinazione. C’è stata anche una prima chiacchierata con Vincenzo Italiano.

Torino

Considerato il forte interesse del Napoli per Milinkovic-Savic, il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere. Il club ha fatto un sondaggio per Yahia Fofana, estremo difensore dell’Angers e della Costa D’Avorio.

Genoa

Il Genoa ha chiuso per Gronbaek, il giocatore è in arrivo dal Rennes e lunedì 23 giugno, sosterrà le visite mediche. Il centrocampista arriva in Italia in prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni di euro.

Cagliari

Il Cagliari ha messo gli occhi su Giuseppe Ambrosino del Napoli che l’anno scorso ha giocato in prestito al Frosinone. Trattativa in corso tra i due club.

Pisa

Nella giornata di sabato 21 giugno ci sarà la firma di Alberto Gilardino come nuovo allenatore.

Cremonese

Nelle prossime ore è attesa la risposta definitiva di Davide Nicola dopo un terzo incontro. La Cremonese è attiva anche sul mercato dei giocatori: è stata presentata un’offerta per Tommaso Augello, sul difensore c’è anche il Palermo.

Serie B

Pescara

Ai dettagli l’arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini: sarà l’erede di Baldini.

Estero

Liverpool

Ufficiale l’arrivo di Florian Wirtz. Il centrocampista tedesco approda in Inghilterra per circa 135 milioni di euro: è l’acquisto più oneroso della storia del club.

Manchester United

Il Monaco ha fatto un sondaggio per André Onana. In caso di partenza dell’estremo difensore camerunense, i Red Devils hanno messo gli occhi su Marco Carnesecchi per sostituirlo. L’Atalanta, però, non vorrebbe privarsi del proprio portiere titolare