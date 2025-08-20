Buonanotte con il calciomercato

Nikola Krstovic – Credits: Atalanta BC

Tutte le principali trattative di oggi, 20 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Il campionato di Serie A è alle porte, ma il calciomercato non si ferma. Giornata ricca di notizie quella di ieri, non solo per le italiane ma anche per l’estero.

Napoli

Tante trattative in corso per gli azzurri: per l’attacco è in discesa la strada che porta a Hojlund, mentre l’altra soluzione rimane Dovbyk. Per l’esterno Elmas è il prescelto, ma il Lipsia vuole cederlo a titolo definitivo.

Atalanta

Ufficiale l’arrivo di Krstovic dal Lecce, mentre in uscita c’è Godfrey che passa in prestito allo Sheffield United.

Juventus

Definita la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest: il brasiliano lascia l’Italia in prestito con obbligo di riscatto – al verificarsi di determinate condizioni – a più di 30 milioni di euro.

Douglas Luiz (IMAGO)

Roma

Ufficiale l’acquisto di Bailey dall’Aston Villa.

Bologna

I rossoblù stanno per cedere Urbanski al Mallorca: operazione in dirittura. Ufficiale intanto l’arrivo di Heggem. Emiliani e Marsiglia si sono ulteriormente avvicinati per Rowe, ma manca ancora l’accordo totale: si ragiona sui 18 milioni di euro più bonus. A centrocampo, con Asllani ormai verso il Torino, Sartori e Di Vaio puntano Mandragora o Nicolussi Caviglia.

Milan

I rossoneri hanno individuato il nuovo attaccante: è ai dettagli l’arrivo di Boniface dal Bayer Leverkusen. Il nigeriano, però, non escluderebbe l’acquisto di Harder dello Sporting CP. Inoltre, Tare come ala pensa a Rayan del Vasco da Gama.

Fiorentina

Confermata l’apertura di Beltran al CSKA Mosca: l’argentino non è stato convocato per la sfida di Conference League contro il Polissya. Al suo posto la viola ha chiuso l’acquisto di Piccoli dal Cagliari per 25 milioni di euro più bonus.

Roberto Piccoli (IMAGO)

Como

I lombardi per la porta valutano anche Stankovic, che fa parte della lista di 4-5 nomi del direttore sportivo Ludi.

Torino

I granata e l’Inter sono a un passo dall’intesa per Asllani: operazione in prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12.

Udinese

Con Cheddira al momento bloccato dal Napoli, i bianconeri si avvicinano a Buksa per l’attacco.

Cagliari

Per il post Zortea i sardi, oltre a Salah-Eddine, puntano Palestra dell’Atalanta.

Parma

Al posto dell’infortunato Frigan gli emiliani pensano a delle soluzioni low cost: tra i nomi in lista Cutrone, Belotti e Cerri. Intanto si allontana Reyna, che va verso il Borussia Monchengladbach.

Giovanni Reyna con la maglia del Borussia Dortmund (IMAGO)

Sassuolo

Fatta per l’arrivo dell’ex Milan Vrancx, prelevato dal Wolfsburg in prestito oneroso con opzione di acquisto.

Pisa

I toscani si sono avvicinati a Bonfanti dell’Atalanta.

Cremonese

Alle fasi finali l’arrivo di Payero dall’Udinese. Dopo che sarà formalizzato quest’acquisto i grigiorossi accelereranno per Colpani.

Serie B

Spezia: in arrivo il portiere Loria dal Pisa;

in arrivo il portiere dal Pisa; Cesena : ufficiale l’arrivo di Marco Olivieri ;

: ufficiale l’arrivo di Marco ; Bari : è fatta per il ritorno di Castrovilli ;

: è fatta per il ritorno di ; Mantova : fatta per l’arrivo di Nicholas Bonfanti dal Pisa;

: fatta per l’arrivo di Nicholas dal Pisa; Sampdoria : fatta per Cherubini in prestito secco dalla Roma. I blucerchiati hanno anche chiuso la trattativa per Pafundi ;

: fatta per in prestito secco dalla Roma. I blucerchiati hanno anche chiuso la trattativa per ; Padova: attesa per giovedì la firma di Lasagna.