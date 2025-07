Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, mercoledì 2 luglio, dei principali club italiani e delle squadre europee.

SERIE A

NAPOLI

Quasi tutto definito per Lang: da sistemare gli ultimi dettagli. Per Beukema i contatti sono serratissimi per trovare l’intesa sulle cifre e anche per Ndoye sono stati fatti passi avanti sia nella trattativa con l’entourage del giocatore che con il Bologna.

INTER

Bonny ha firmato: prevista l’ufficialità

ATALANTA

Ufficiale l’arrivo di Sulemana dal Southampton. (LEGGI LA NEWS). In arrivo un’offerta formale per Mateo Retegui dall’Al-Qadsiah da 50/60 milioni.

JUVENTUS

Jonathan David è fatta, accordo quinquennale: venerdì mattina le visite mediche

Si insiste per Sancho: c’è l’apertura del giocatore al trasferimento. Il Manchester United preferirebbe una cessione a titolo definitivo, con una richiesta di 25 milioni di sterline, pari a circa 29 milioni di euro. Tuttavia, considerando l’ingaggio di Sancho, non è da escludere l’opzione del prestito. La Juventus continua a muoversi sul mercato degli esterni, dopo che la prima offerta per tenere Conceiçao è stata rifiutata dal Porto. In attesa di capire se ci saranno aperture del Napoli per Osimhen, la Juventus sta spingendo con il Psg per Kolo Muani. I bianconeri lavorano per un prestito con diritto di riscatto ma il PSG non apre al momento a questa soluzione.

BOLOGNA

Per Bernardeschi manca l’intesa sulla durata del contratto. La trattativa per Ciro Immobile, invece, è in dirittura d’arrivo: l’attaccante firmerà un accordo da un anno più opzione. Chiesto De Winter per il post Beukema: il Genoa lo valuta 25 milioni

ROMA

Gasperini vuole Wesley e sta lavorando per portare il brasiliano nella capitale a un’operazione in sinergia con l’Everton. Il club inglese ha la stessa proprietà dei giallorossi, ovvero i Friedkin, e acquisterebbe il giocatore per poi girarlo in prestito alla Roma, facilitando così l’operazione.

FIORENTINA

Previsti oggi contatti con gli intermediari del Betis per Mandragora

LAZIO

Tchaouna ha firmato per il Burnley: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni e 250 mila euro. (LEGGI LA NEWS)

MILAN

Il Nottingham Forest vuole Musah. Presentata al Club Brugge un’offerta da 32 milioni di euro più bonus per lo svizzero. I rossoneri ora attendono di avere risposta dal club belga all’offerta fatta.

Ricci intanto è arrivato a Milano: oggi le visite e la firma sul contratto. (LE IMMAGINI).

COMO

Ufficiale l’arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis. Fatta per Addai dall’AZ Alkmaar a titolo definitivo per 14 milioni di euro. Il club sta provando a convincere Thiaw al trasferimento: prevista la sua visita alla struttura e al centro sportivo. (LEGGI LA NEWS). Per Morata si attende la separazione con il Galatasaray.

GENOA

Trattativa con il Real Madrid per Rafa Obrador.

CREMONESE

Ufficiale l’arrivo di Davide Nicola in panchina (LEGGI LA NEWS)

SERIE B

AVELLINO

La prossima sarà la giornata delle firme di Alessandro Milani e Valerio Crespi dalla Lazio e dello svincolato Andrea Favilli. Entro l’inizio della prossima settimana arriveranno anche quelle di Justin Kumi dal Sassuolo, Giovanni Daffara dalla Juventus e Lorenco Simic dal Maccabi Haifa. In dirittura d’arrivo anche Gyabuaa dall’Atalanta.

PADOVA

Antonio Granata è stato ceduto a titolo definitivo al Picerno, mentre arriverà in prestito dalla Juventus il classe 2003 Lorenzo Villa. Intanto sono ufficiali i rinnovi di contratto di Marco Perrotta e Alessandro Julian Cappelli.

PESCARA

Ufficiale l’arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini (LEGGI LA NEWS)

MANTOVA

Oggi il giorno della firma di Marras, contratto triennale. È vicino anche l’arrivo del difensore classe 2005 del Genoa Tommaso Pittino.

FROSINONE

Ufficiali il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. Sarà Massimiliano Alvini (LEGGI LA NEWS) a guidare la squadra dalla panchina, mentre Renzo Castagnini ricoprirà il ruolo di d.s.

MODENA

Ufficiale l’arrivo del centrocampista francese Yanis Massolin dal Royal Francs Borains.

EMPOLI

Per la porta si segue Andrea Fulignati della Cremonese.

REGGIANA

Interesse per il centrocampista classe 2004 Antonio Gala, nell’ultima stagione in Serie C tra Milan Futuro e Foggia. Intanto è ufficiale l’arrivo a titolo definitivo di un altro 2004, il terzino Simone Bonetti.

BARI

Si lavora per chiudere per Lorenzo Dickmann, terzino del Brescia.

MONZA

I primi arrivi del nuovo corso sono il portiere svincolato Demba Thiam, l’ultima stagione alla Juve Stabia, e Nicolas Galazzi, centrocampista del Brescia.

ESTERO

BAYER LEVERKUSEN

Ufficiale l’arrivo di Jarell Quansah dal Liverpool.

CHELSEA

Ufficiale l’arrivo dal Brighton di Joao Pedro, che ha firmato un contratto fino al 2033.

ATLETICO MADRID

Ufficiale l’arrivo di Alex Baena dal Villarreal.

SUNDERLAND

Ufficiale l’arrivo di Florent Ghisolfi come nuovo director of football (LEGGI LA NEWS)