Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative e le news di calciomercato di lunedì 2 giugno 2025

Terminata la stagione, in attesa del Mondiale per Club, l’attenzione si sposta sulla sessione estiva di calciomercato. Non sono mancate notizie, trattative e sorprese nella giornata di lunedì 2 giugno.

JUVENTUS

Il club bianconero continua a lavorare per arrivare a Jonathan David del Lille, il cui contratto andrà in scadenza a fine giugno. L’attaccante canadese è finito nel mirino di diverse squadre: oltre alla Juventus, infatti, anche Napoli e Inter sono interessate. La Juventus sta spingendo e portando avanti nuovi contatti per aggiungere un nuovo attaccante alla rosa.

INTER

Mentre è atterrato in Italia Luis Henrique (dal Marsiglia), cresce l’attesa per l’incontro di martedì 3 giugno tra la società e Simone Inzaghi che sarà decisivo per il futuro. In caso di addio, i nerazzurri pensano a Fabregas e De Zerbi come suo sostituto .

MILAN

Con Theo Hernandez che potrebbe lasciare l’Italia direzione Al-Hilal, il Milan pensa a un suo sostituto. Il primo nome sulla lista della società rossonera è quello di Cambiaso della Juventus: il calciatore italiano è la prima scelta di Allegri (che lo ritroverebbe dopo l’esperienza in maglia bianconera). Per il centrocampo si valuta Luka Modric: il croato non ha preso ancora nessuna decisione per il suo futuro.

NAPOLI

Il club si prepara a vivere un calciomercato da protagonista. Le novità riguardano tutti i reparti: per la porta previsto nei prossimi giorni il rinnovo di Meret. Per la difesa, oltre a Gatti e Beukema, piace Scalvini. A centrocampo, Frattesi rimane la prima scelta; per l’esterno piacciono dall’Olanda Paixao e Noa Lang. Per l’attacco, nuovi contatti per Bonny del Parma. Confermate le visite mediche di De Bruyne: verranno effettuate al termine della sosta per le nazionali.

ROMA

Il rinnovo per Svilar rimane attualmente in standby; il portiere, infatti, ha avanzato richieste importanti per prolungare il contratto: la situazione rimane bloccata. Nel frattempo, i giallorossi valutano per l’attacco Sargent del Norwich e Woltemade dello Stoccarda. In uscita il terzino Samuel Dahl al Benfica.

ATALANTA

Dopo l’addio di Gasperini, l’Atalanta è alla ricerca del suo sostituto. Ci sono già stati contatti con Thiago Motta; nei prossimi giorni verranno incontrati anche Raffaele Palladino e Ivan Juric. Complicate le piste che portano a Tudor e Vieira. Nel frattempo, l’Al-Hilal è interessato al centrocampista brasiliano Ederson.

LAZIO

La Lazio ha ufficializzato il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina dopo l’addio di Marco Baroni. Quest’ultimo ha trovato l’accordo con il club per la risoluzione del contratto.

FIORENTINA

Il club viola è al lavoro per il post Palladino. La Fiorentina sogna il ritorno di Stefano Pioli in panchina. La pista è complicata perché l’Al-Nassr, attuale club di Pioli, non vuole perdere l’allenatore. In Arabia Saudita l’ex Milan guadagna 12 milioni di euro, una cifra elevata. La Fiorentina continua a valutare anche i profili dell’ex Ajax Francesco Farioli e di Alberto Gilardino. Contatti anche con Patrick Vieira, con l’allenatore francese che, però, sta trattando il rinnovo con il Genoa e sembra convinto di voler rimanere in rossoblù.

TORINO

Marco Baroni è il grande favorito per la panchina.

COMO

Il club prosegue i contatti per Yeremay del Deportivo: con il giocatore manca l’accordo per l’ingaggio.

CAGLIARI

Primi segnali di addio tra Nicola e il club rossoblù: previsto per martedì 3 giugno un incontro con Giulini.

SERIE B

Conclusa ufficialmente la stagione con la vittoria della Cremonese nella finale playoff contro lo Spezia, le prime novità e trattative riguardano la panchina. Il Palermo sta cercando l’accordo con il Pisa per Filippo Inzaghi.