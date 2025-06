Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 19 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.

Tra una partita e un’altra del nuovo e innovativo Mondiale per Club, va avanti il calciomercato. Tante le trattative che vedono come protagoniste le squadre di Serie A e non solo: tutte le news di giovedì 19 giugno.

SERIE A

NAPOLI

Il Napoli continua a lavorare su più fronti: per la porta, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027 di Alex Meret ma il club azzurro ha anche avuto un incontro con il Torino per Milinkovic-Savic per regalare ad Antonio Conte un altro portiere di alto livello. Per quando riguarda la difesa, il Napoli continua a lavorare per Beukema. Nella giornata di lunedì si terrà un incontro tra Bologna e Napoli per capire meglio quali siano le volontà del club rossoblù e soprattutto per parlare di Ndoye. Contatti anche per il rinnovo di Anguissa, orientato a rimanere a Napoli. Per l’attacco il club azzurro sceglierà in questi giorni se puntare tutto su Darwin Núñez o Lucca.

JUVENTUS

Contatto con il West Ham per sondare la possibilità di un’operazione in difesa. Il nome che piace ai bianconeri è quello di Nayef Aguerd, centrale marocchino in uscita dal club inglese.

ROMA

E’ arrivata l’ufficialità di Massara come nuovo direttore sportivo. Per la difesa il nome è quello di Lucumì, per il quale il Bologna chiede i 28 milioni della clausola. In uscita Shomurodov ha un’offerta dal Basaksehir che alla fine potrebbe accettare.

FIORENTINA

E’ stata la giornata dell’arrivo in Italia di Edin Dzeko. Poi, la Fiorentina è su Jacopo Fazzini. Contatti continui tra le parti per cercare l’intesa sulla cifra che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro più bonus.

MILAN

Dopo la prima offerta rifiutata per Javi Guerra è previsto un rilancio dei rossoneri. In uscita, ci sono richieste dal Qatar per Adli.

COMO

C’è stato un contatto tra Fabregas e Morata per capire le intenzioni dello spagnolo. L’attaccante non ha escluso la destinazione ma non ha ancora dato un sì definitivo.

TORINO

Nell’affare che potrebbe portiere Milinkovic-Savic a Napoli, potrebbe fare il percorso inverso Cyril Ngonge. Nell’incontro che si è tenuto nelle scorse si è parlato anche dell’attaccante belga e il club granata lo vorrebbe. Da capire la volontà del giocatore.

PARMA

Dopo un tweet del presidente Krause, che aveva anticipato la notizia, ora è arrivata anche l’ufficialità. Carlos Cuesta sarà l’allenatore più giovane della storia della Serie A a girone unico e il secondo più giovane di sempre.

CREMONESE

L’ultima panchina rimasta da coprire in Serie A è quella della Cremonese. Dopo l’addio di Stroppa continuano i contatti con Davide Nicola.

SERIE B

PESCARA

La giornata è stata quella della separazione inaspettata con Silvio Baldini. Per il futuro l’idea è quella che porta a Vincenzo Vivarini, nella scorsa stagione al Frosinone.

MONZA

Procede spedita la cessione del club. Nella giornata di lunedì Nicolàs Burdisso, scelto dalla proprietà come nuovo direttore sportivo, sarà a Milano per iniziare a programmare il nuovo corso.

EMPOLI

Empoli, fatta per l’arrivo di Edoardo Saporiti. Per il calciatore pronto un triennale.

CATANZARO

Catanzaro, trattativa per avere in prestito Jonas Harder della Fiorentina, centrocampista classe 2005.

ESTERO

Ghisolfi verso la Premier League, lo aspetta il Sunderland.