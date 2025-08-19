Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 19 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.

Il campionato si avvicina, e con lui il calciomercato inizia a entrare nelle ultime settimane. Il recap di tutte le trattative della giornata di oggi, con i movimenti delle squadre di Serie A e Serie B, oltre che delle principali squadre europee.

Napoli

Ufficiale l’arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona, il giocatore ha sostenuto in giornata (19 agosto 2025) le visite mediche. Visto l’infortunio di Lukaku, il club azzurro monitora alcune alternative per il possibile sostituto del belga: tra i nomi spunta quello di Artem Dovbyk. Domani, 20 agosto 2025, prevista una nuova offerta – che può essere decisiva – per Juanlu Sanchez del Siviglia.

Atalanta

Fatta per l’arrivo di Nikola Krstovic dal Lecce sulla base di 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Sarà il sostituto di Mateo Retegui, partito ormai qualche settimana fa per l’Arabia Saudita, direzione Al-Qadsiah. Domani, mercoledì 20 agosto, le visite mediche. Ademola Lookman è tornato a Zingonia, e si allenerà con un preparatore in attesa di ulteriori sviluppi dal calciomercato.

Roma

Leon Bailey è arrivato a Roma in giornata, prima di sostenere le visite mediche da nuovo giocatore giallorosso. A breve l’ufficialità per l’esterno giamaicano. Il club allenato da Gian Piero Gasperini non molla Jadon Sancho: la Roma prova a convincere il giocatore, ma non aspetterà ancora molto. Il Manchester United spinge per la destinazione, ma l’inglese non apre.

Milan

Fatta per la cessione di Noah Okafor al Leeds United. L’attaccante sbarca in Inghilterra per 21 milioni di euro. In attacco, i due nomi rimangono quelli di Rasmus Højlund del Manchester United e Dusan Vlahovic della Juventus. L’attaccante danese arriverebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 35/40 milioni di euro. Ritorna anche il profilo di Victor Boniface, giocatore del Bayer Leverkusen.

Inter

Dopo essere arrivato in giornata, Medhi Taremi proseguirà con la riatletizzazione ad Appiano Gentile dopo il periodo di stop. Sul mercato, si cerca un centrocampista e un difensore.

Juventus

Prosegue la trattativa per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest. Si continua a lavorare, c’è ancora distanza sulle valutazioni.

Bologna

Il Bologna acquista a sorpresa Nadir Zortea dal Cagliari. Operazione a titolo definitivo sulla base di 7.5 milioni di euro. Insieme a lui, mai così vicino Jonathan Rowe dal Marsiglia: accordo con il giocatore, si tratta con l’OM per chiudere l’affare. Trattativa a oltranza con l’Inter per Kristjan Asllani: c’è l’accordo con il club nerazzurro, manca quello con il giocatore. Sul fronte uscite, chiusa la cessione di Renato Widmer D’Autilia al Basilea: trasferimento a titolo definitivo per 250.000€ + 900.000 di bonus.

Fiorentina

Primi segnali di apertura al trasferimento di Lucas Beltran al CSKA Mosca, si attende la decisione dell’attaccante. Se dovesse partire, i nomi in lista per sostituirlo sono quelli di Piccoli del Cagliari, Ioannidis del Panathinaikos e Ilenikhena del Monaco.

Torino

Sanabria ai saluti: il club granata ha autorizzato le visite mediche con la maglia della Cremonese, in programma domani, mercoledì 20 agosto.

Sassuolo

Nuova offerta del Besiktas per Laurientè, da 17 milioni di euro bonus compresi. I neroverdi valutano la proposta. Colloquio positivo con Nemanja Matic, per discutere di un possibile ritorno in Italia.

Lecce

Per la cessione di Krstovic a 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, il club ha generato una plusvalenza di circa 21 milioni dopo averlo acquistato a 3.9 nel 2023. Tra i nomi in lista per sostituirlo figura quello di Stulic del Charleroi. Il giocatore, però, preferirebbe partire alla fine della stagione, al termine del suo contratto.

Cagliari

Bolzan si trasferisce a titolo definitivo al Flamurtari, club del campionato albanese.

Cremonese

La Cremonese si assicura Tonny Sanabria, attaccante del Torino. Operazione con il club granata sulla base di 2.5 milioni di euro più bonus. Oltre all’attaccante, i grigiorossi spingono per Colpani e Payero: affondo per entrambi i giocatori in arrivo per chiudere. Interesse anche per Dany Mota, oltre a un sondaggio per Alessandro Sersanti della Juventus Next Gen.

Parma

Riallacciati i contatti con Giovanni Reyna, ma non con il Borussia Dortmund. Il club emiliano ha fatto un’offerta al club tedesco, ritenuta bassa. Da quel momento non sono arrivate ulteriori offerte, nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto con il giocatore in attesa della risposta del Borussia. C’è una concorrente, il Borussia Monchengladbach.

Verona

Ufficiale l’arrivo di Rafik Belghali dal Mechelen. Il difensore belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Sarà il sostituto di Jackson Tchatchoua, partito in direzione Wolverhampton. Fatta per l’arrivo di Victor Nelsson dal Galatasaray in prestito con opzione. Nelle prossime ore il difensore ex Roma sarà in Italia per le visite mediche.

Serie B

Padova, ufficiale l’arrivo di Alessandro Sorrentino in prestito con diritto di riscatto dal Monza.

Andrea Oliveri lascia l'Atalanta U23: è ufficiale il suo trasferimento al Pescara. Il club biancazzurro rinnova anche Davide Merola fino al 2028.

Aljaz Strajnar è un nuovo giocatore del Monza: è ufficiale. Il portiere arriva dal NS Mura e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Palermo, definita la trattativa per l'arrivo di Veroli dal Cagliari. Pressing per Vogliacco del Genoa.

Bari, trattativa avanzata per Darboe dalla Roma. Si può chiudere a breve. C'è l'ok di Castrovilli al trasferimento in biancorosso, mentre è ai dettagli l'arrivo di Mirko Antonucci dallo Spezia.

Sampdoria, ufficiale l'arrivo del portiere Gaëtan Coucke e di Oliver Abildgaard dal Como.

Estero

Marsiglia, così come Rowe, ormai a un passo dal Bologna, anche Adrien Rabiot è stato escluso dalla rosa dopo l'episodio ritenuto inammissibile nel post-partita di venerdì sera. La decisione è arrivata direttamente dal club, in accordo con De Zerbi, e comunicata al centrocampista francese, che da oggi risulta ufficialmente sul mercato.

Newcastle, Alexander Isak, tramite un post su Instagram, ha comunicato la propria rottura con i Magpies.

Alexander Isak, tramite un post su Instagram, ha comunicato la propria rottura con i Magpies. Jerome Boateng rescinde con il LASK Linz. L’ex Salernitana è pronto per una nuova avventura.