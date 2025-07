Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 18 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.

SERIE A

INTER

Come confermato anche da Piero Ausilio, Ademola Lookman è il principale obiettivo per l’attacco e i nerazzurri hanno offerto 4 milioni netti all’anno al giocatore. In alternativa, restano vivi i contatti con l’entourage di Nico Gonzalez, che costerebbe 20 milioni più bonus.

MILAN

Cresce la fiducia per arrivare a Estupiñán, anche grazie all’agente del giocatore, Jorge Mendes, che sta lavorando per abbassare la richiesta del Brighton. Sulla corsia opposta, quella di destra, c’è sempre il nome di Marc Pubill dell’Almeria, che ha svolto dei controlli propodeutii che he hanno dato riscontri positivi sulle condizioni fisiche. Ufficiale l’arrivo di Terracciano in porta.

ROMA

La Roma ha chiuso per El Ayaouni, che ha ottenuto il permesso del Lens per viaggiare per sottoporsi alle visite mediche. Il suo arrivo non esclude quello di Rios, per cui però potrebbe spingere anche il Benfica. Intanto, c’è l’accordo col Brighton per Ferguson, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato poco al di sotto dei 40 milioni di euro.

ATALANTA

Ufficiale il ritorno di Marco Sportiello come secondo portiere.

COMO

Più vicino il difensore Jacobo Ramon, si sta definendo la trattativa con il Real Madrid.

PISA

Passi in avanti per Mariano Troilo, difensore classe 2003 del Belgrano. Si lavora sullla percentuale di rivendita da inserire che sarà elevata.

TORINO

Avanti per Volpato ma il Sassuolo non ha deciso se privarsi del giocatore.

GENOA

Per l’attacco non solo Colombo, in lista anche Patrick Cutrone. Intanto, è ufficiale l’arrivo in prestito di Valentin Carboni.

BOLOGNA

Bernardeschi è arrivato oggi in città.

VERONA

Gialloblù al lavoro per Yellu Santiago, centrocampista classe 2004 svincolato che ha trascorso l’ultimo anno al Getafe. Sul giocatore anche Torino e Parma.

SASSUOLO

Per il post Laurientè, si lavora su diversi nomi: Buchanan, Zerbin (con il Pisa che resta in vantaggio) e Fadera. L’ultima tentazione è quella di Lorenzo Insigne.

SERIE B

Palermo , ufficiale la cessione di Dimitrios Nikolaou al Bari.

, ufficiale la cessione di Dimitrios Nikolaou al Bari. Pescara , firme per Graziani e trattativa per Coda della Sampdoria.

, firme per Graziani e trattativa per Coda della Sampdoria. Empoli , Cacace è un nuovo giocatore del Wrexham, squadra di Ryan Reynolds (attore di Deadpool).

, Cacace è un nuovo giocatore del Wrexham, squadra di Ryan Reynolds (attore di Deadpool). Modena , ufficiale la cessione a titolo definitivo di Thomas Alberti al Novara.

, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Thomas Alberti al Novara. Monza , ufficiale l’arrivo di Lorenzo Lucchesi dalla Fiorentina.

, ufficiale l’arrivo di Lorenzo Lucchesi dalla Fiorentina. Juve Stabia , il primo obiettivo per il centrocampo è Omar Correia della Triestina. In attacco continua a piacere Diego Sia.

, il primo obiettivo per il centrocampo è Omar Correia della Triestina. In attacco continua a piacere Diego Sia. Mantova, accordo con il Como per Fellipe Jack: lunedì arriverà in ritiro. A centrocampo piacciono Calò del Cesena e Maucci del Pisa. In uscita invece Burrai ha l’accordo con la Dolomiti Bellunesi.

ESTERO

Laurienté saluta il Sassuolo e si unisce al Sunderland.

Il Benfica può fare sul serio per Rios: possibili offerte nei prossimi giorni. Roma sempre alla finestra.

può fare sul serio per Rios: possibili offerte nei prossimi giorni. Roma sempre alla finestra. Inserimento al Nottingham Forest per Ndoye, col Napoli che resta forte sul giocatore.

per Ndoye, col Napoli che resta forte sul giocatore. L’Al Hilal pensa a Isak del Newcastle.