Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 18 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Tra una partita e un’altra del nuovo e innovativo Mondiale per Club, va avanti il calciomercato. Tante le trattative che vedono come protagoniste le squadre di Serie A e non solo: tutte le news di mercoledì 18 giugno.

NAPOLI

Si continua a trattare per Darwin Núñez. Per la porta gli azzurri sono tornati su Vanja Milinković-Savić, che ha una clausola di 19 milioni di euro, valida solo per l’Italia. Tornando all’attacco, invece, in programma l’incontro per chiudere l’accordo con Ndoye. Contatti con l’Udinese per Lucca.

FIORENTINA

La Fiorentina sta pensando a riportare in Italia l’ex Napoli Hamed Junior Traoré, reduce dall’esperienza all’Auxerre. Dzeko è arrivato in Italia.

ROMA

Ufficiale la separazione con Ghisolfi, che verrà sostituito da Massara.

ATALANTA

Interesse per Sulemana del Southampton. L’Atalanta vuole rinforzare lo staff di Juric con Miguel Veloso.

PARMA

Carlos Cuenca è arrivato a Parma.

INTER

Inter e Parma continuamente in contatto per l’affare che porterebbe Ange-Yoan Bonny a vestire nerazzurro per la stagione 2025/2026. Nella giornata di mercoledì, ulteriori movimenti nella trattativa, che però non ha ancora portato a un’intesa totale per quanto riguarda le cifre dell’operazione, bensì solamente una bozza di intesa. L’Inter è arrivata a offrire 22 milioni + 3 di bonus. Il Parma, invece, rimane impuntato sulla propria richiesta di 25 milioni, senza divisione tra parte fissa ed eventuali bonus.

LAZIO

La Lazio è su Andrea Colpani, tornato al Monza dopo il prestito alla Fiorentina. Sul trequartista c’è anche il Sassuolo. Vecino firma il rinnovo: 2 milioni più bonus per il centrocampista.

LECCE

Lecce, interessamento avanzato del Leeds per Krstović. I giallorossi pensano a Kevin Carlos del Basilea in caso di partenza dell’attaccante montenegrino.

TORINO

Baroni spinge per Ndoye.

MILAN

Milan, Camarda rinnova ed esce in prestito: Lecce e Spezia in corsa.

CAGLIARI

Primo approccio per Cancellieri.

COMO

Fatti dei piccoli passi in avanti per Jesús Rodríguez del Real Betis.

SERIE B

PALERMO : continua la trattativa con il Como per riprendere Audero. A centrocampo obiettivo Palumbo del Modena. Nell’operazione potrebbe rientrare Saric, che farebbe il percorso inverso.

: continua la trattativa con il Como per riprendere Audero. A centrocampo obiettivo Palumbo del Modena. Nell’operazione potrebbe rientrare Saric, che farebbe il percorso inverso. MODENA : in chiusura il portiere Chichizola dallo Spezia. Sorpassato il Monza per Adorni, rimasto svincolato dal Brescia.

: in chiusura il portiere Chichizola dallo Spezia. Sorpassato il Monza per Adorni, rimasto svincolato dal Brescia. JUVE STABIA : ufficiale l’arrivo di Abate: l’allenatore ha firmato un contratto fino al 2027.

: ufficiale l’arrivo di Abate: l’allenatore ha firmato un contratto fino al 2027. CATANZARO : in dirittura d’arrivo il portiere Christian Marietta, in scadenza dall’AlbinoLeffe. Intanto è ufficiale l’arrivo di Aquilani, contratto biennale per l’allenatore.

: in dirittura d’arrivo il portiere Christian Marietta, in scadenza dall’AlbinoLeffe. Intanto è ufficiale l’arrivo di Aquilani, contratto biennale per l’allenatore. PADOVA : in arrivo Jonathan Silva, centrocampista 2004 del Torino, l’ultimo anno in prestito al Crotone.

: in arrivo Jonathan Silva, centrocampista 2004 del Torino, l’ultimo anno in prestito al Crotone. MONZA : la trattativa per la cessione della società non è mai stata così vicino: si lavora in queste ore/giorni per cercare di risolvere dettagli importanti per la conclusione definitiva di una trattativa in stato molto avanzato. Gli acquirenti sono investitori americani rappresentati da Mauro Baldissoni ex CEO della Roma. Kevin Zeroli rimarrà a Monza anche il prossimo anno: ufficiale il rinnovo del prestito dal Milan fino a fine stagione.

: la trattativa per la cessione della società non è mai stata così vicino: si lavora in queste ore/giorni per cercare di risolvere dettagli importanti per la conclusione definitiva di una trattativa in stato molto avanzato. Gli acquirenti sono investitori americani rappresentati da Mauro Baldissoni ex CEO della Roma. Kevin Zeroli rimarrà a Monza anche il prossimo anno: ufficiale il rinnovo del prestito dal Milan fino a fine stagione. BARI: Fabio Caserta è ufficialmente il nuovo allenatore del Bari.

ESTERO

PSG : piccoli passi avanti per il rinnovo di Donnarumma : ci sono segnali positivi.

: piccoli passi avanti per il rinnovo di : ci sono segnali positivi. Futuro Cristiano Ronaldo , l’ipotesi più probabile è il rinnovo con l’Al Nassr.

, l’ipotesi più probabile è il rinnovo con l’Al Nassr. Tottenham , Son piace ad Al Ahli e Al Nassr.

, Son piace ad Al Ahli e Al Nassr. Barcellona , ufficiale l’arrivo di Joan Garcia.

, ufficiale l’arrivo di Joan Garcia. Manchester City, Guardiola sul mercato: “Non credo che ci saranno nuovi acquisti“.