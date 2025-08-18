Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 18 agosto 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Serie A

NAPOLI

Nella mattinata di lunedì 18 agosto, Miguel Gutiérrez ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart con il Napoli. Visto l’infortunio di Lukaku, il Napoli ha iniziato a prendere informazioni su alcuni attaccanti (tra cui Højlund, Vlahovic, Krstović e Pinamonti) ma senza, almeno al momento, andare avanti concretamente su nessuno di loro. Anche Embolo che viene considerato come un’opzione per l’attacco di Antonio Conte.

JUVENTUS

Si tratta a oltranza per Kolo Muani. I bianconeri, infatti, stanno cercando di raggiungere l’intesa con il PSG. A prescindere dal fatto che Vlahovic rimanga o meno a Torino.

ROMA

Fatta per Leon Bailey dall’Aston Villa: il giocatore giamaicano arriva in prestito oneroso (a 2 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 22). La Roma ha ceduto Marash Kumbulla al Maiorca con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante il no di Sancho, i giallorossi stanno provando a fare un ultimo tentativo, ma resta uno scenario complicato. Mentre potrebbe salutare anche Salah-Eddine: sul classe 2002, infatti, ci sono Torino e Cagliari.

BOLOGNA

Il Bologna ci sta provando da diversi giorni per Jonathan Rowe, ma non ha ancora l’ok del giocatore. Sul giocatore c’è anche la Roma. Il lista ci sono anche Bryan Gil e Manor Solomon. In uscita, invece, c’è il Sunderland che spinge per Lucumi: i rossoblù continuano a fare muro. C’è l’accordo, inoltre, con l’Inter per Asslani: si lavora per raggiungere quello con il giocatore.

FIORENTINA

La Fiorentina è in trattativa per Ilenikhena, attaccante classe 2006 del Monaco.

ATALANTA

Il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Nicola Zalewski dall’Inter. Nella giornata di lunedì, inoltre, Lookman è rientrato in Italia. L’attaccante è tornato a Bergamo, dopo che non si è più sbloccata la cessione all’Inter. L’Atalanta prenderà dei provvedimenti a causa della sua assenza.

MILAN

Il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Marko Lazetić all’Aberdeen.

UDINESE

Slittate le visite di Cheddira: il Napoli ha chiesto tempo dopo l’infortunio di Lukaku.

GENOA

Jean Onana potrebbe tornare al Genoa in caso di cessione di Frendrup. Roma e Inter hanno chiesto informazioni per il centrocampista danese.

PARMA

Mariano Troilo ha sostenuto le visite mediche nella mattinata di lunedì 18 agosto. Il difensore arriva dall’Atlético Belgrano. Il Parma, inoltre, ha riattivato i contatti con Reyna ma c’è la concorrenza del Borussia Mönchengladbach.

LECCE

Napoli, Atalanta e Wolfsburg sono su Krstović.

SASSUOLO

Matic può ripartire dal Sassuolo: incontro positivo con Grosso e Carnevali.

Serie B

Bari , vicino il ritorno di Gaetano Castrovilli e contatti per Maggiore .

, vicino il ritorno di e contatti per . Juve Stabia , ufficiale l’arrivo del difensore Filippo Reale dalla Roma.

, ufficiale l’arrivo del difensore dalla Roma. Avellino , arriva il difensore classe 2003 Alessandro Fontanarosa a titolo definitivo dall’Inter.

, arriva il difensore classe 2003 a titolo definitivo dall’Inter. Empoli , c’è la firma del difensore Matteo Lovato . Il classe 2000 arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Salernitana. Ufficializzato l’arrivo di Marco Nasti dalla Cremonese in prestito con diritto di riscatto.

, c’è la firma del difensore . Il classe 2000 arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Salernitana. Ufficializzato l’arrivo di dalla Cremonese in prestito con diritto di riscatto. Il Padova prende a sorpresa un altro portiere: arriva Sorrentino dal Monza in prestito con diritto di riscatto.

prende a sorpresa un altro portiere: arriva dal Monza in prestito con diritto di riscatto. Sampdoria , preso a parametro zero Gaetan Coucke , portiere belga che nell’ultima stagione ha giocato con l’Al-Orobah. Nel frattempo è sempre più vicino l’arrivo di Pafundi .

, preso a parametro zero , portiere belga che nell’ultima stagione ha giocato con l’Al-Orobah. Nel frattempo è sempre più vicino l’arrivo di . Pescara, previste per domani le visite mediche e la firma di Oliveri. Il giocatore arriva in prestito secco dall’Atalanta.

Estero

Utrecht , ufficiale l’arrivo di Sebastien Haller dal Borussia Dortmund a titolo definitivo fino a giugno 2026.

, ufficiale l’arrivo di dal Borussia Dortmund a titolo definitivo fino a giugno 2026. Arnaud Kalimuendo lascia il Rennes e si trasferisce al Nottingham Forest : è ufficiale.

lascia il Rennes e si trasferisce al : è ufficiale. Nuova squadra per l’ex Milan André Silva: il portoghese è stato annunciato dall’Elche.