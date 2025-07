Buonanotte con il calciomercato

Atalanta, Lookman (IMAGO)

Tutte le principali trattative di oggi, 17 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Prosegue il calciomercato, tra l’inizio dei raduni delle squadre di Serie A e le vacanze dei tanti calciatori impegnati in campo fino a qualche giorno fa. Giornata ricca di notizie quella di oggi, non solo per il campionato italiano ma anche per l’estero.

Napoli

Nel pomeriggio Lorenzo Lucca ha svolto le visite mediche, mentre Beukema le farà venerdì. I due hanno già raggiunto Dimaro in serata. Ufficiale intanto l’arrivo di Noa Lang. Inoltre, gli azzurri insistono per Ndoye e vogliono inserire Zanoli nell’operazione.

Inter

I nerazzurri hanno presentato una prima offerta da 40 milioni di euro (in prestito con obbligo di riscatto) all’Atalanta per Lookman: secondo i bergamaschi la valutazione non è corretta e anche la formula non va bene.

Atalanta

Marco Sportiello ha effettuato le visite mediche nel pomeriggio.

Juventus

Tutto fatto per la permanenza di Conceiçao: è arrivata anche la conferma del calciatore. Lato uscite, il Newcastle è interessato a Savona e sono già stati avviati i contatti tra i club.

Nicolò Savona (IMAGO)

Roma

A meno di colpi di scena sarà El Aynaoui il nuovo centrocampista giallorosso: raggiunto un accordo verbale da 25 milioni di euro più bonus. Per la difesa la prima scelta è Ghilardi del Verona, mentre è stato effettuato un rilancio verbale per Wesley. In attacco si continua a lavorare per Ferguson: il Brighton ha abbassato la cifra richiesta per il prestito.

Fiorentina

La viola sta valutando la possibilità di riportare in Italia Kessié; in parallelo resta in piedi la pista che porta a Sohm del Parma, ma le richieste dei gialloblù sono considerate troppo alte. In uscita Richardson interessa a Brentford e Sunderland.

Milan

Offerta di 12 milioni di euro al Brighton per Estupinan: gli inglesi ne chiedono di più. Per l’attacco è stato sondato Hojlund del Manchester United.

Rasmus Hojlund, Manchester United (IMAGO)

Bologna

Si riavvicina Pobega, per cui è in corso una trattativa avanzata con il Milan: si lavora per un trasferimento a titolo definitivo.

Torino

Si continua a trattare per Ngonge: il Napoli vuole inserire l’obbligo di riscatto al posto del diritto. Ci sono stati inoltre nuovi contatti con il Venezia per Oristanio.

Verona

Confermato il ritorno di Valentini dalla Fiorentina dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione.

Parma

Mihaila è volato in Turchia per firmare con il Rizespor, e intanto gli emiliani hanno fatto un’offerta di 6 milioni di euro più bonus per Reyna del Borussia Dortmund: ci sono i presupposti per chiudere.

Giovanni Reyna, Borussia Dortmund (Imago)

Lecce

Matias Perez, cileno classe 2005, arriverà venerdì in città per sostenere le visite mediche. Per la difesa idea José Copete del Mallorca.

Pisa

Chiusa l’operazione Akinsanmiro, che arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Fatta anche per Scuffet.

Cremonese

Ufficiale l’arrivo del portiere Lapo Nava: ha firmato un contratto fino al 2028. Per la difesa ci sono stati contatti anche in mattinata per Erlic del Sassuolo.

Serie B

Spezia : trattativa con il Milan per Comotto , che arriverebbe in prestito secco;

: trattativa con il Milan per , che arriverebbe in prestito secco; Palermo : proseguono i contatti per Bani , che vuole trasferirsi in rosanero. Si cerca di trovare l’accordo con il Genoa. In chiusura lo scambio con il Modena che coinvolgerebbe Palumbo e Di Mariano ;

: proseguono i contatti per , che vuole trasferirsi in rosanero. Si cerca di trovare l’accordo con il Genoa. In chiusura lo scambio con il Modena che coinvolgerebbe e ; Frosinone : ufficiali gli arrivi di Corrado e Raimondo ;

: ufficiali gli arrivi di e ; Pescara: fatta per l’arrivo di Graziani a titolo definitivo dalla Roma. I giallorossi mantengono il 50% sulla futura rivendita, il classe 2005 firmerà venerdì mattina il contratto da 3 anni più uno d’opzione.

Estero

Atletico Madrid: ufficiale l’acquisto di Tiago Almada dal Botafogo.