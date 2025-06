Buonanotte con il calciomercato

Jadon Sancho (Imago)

Tutte le principali trattative di oggi, 17 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Tra una partita e un’altra del nuovo e innovativo Mondiale per Club, va avanti il calciomercato. Tante le trattative che vedono come protagoniste le squadre di Serie A e non solo: tutte le news di ieri.

Napoli

Lato attaccante, gli azzurri vanno avanti per Lorenzo Lucca, per cui nei prossimi giorni si proverà a trovare l’intesa con l’Udinese. Nessun passo avanti invece per Núñez ma si continuerà a lavorare all’operazione nei prossimi giorni. Nel tavolo delle trattative con il Bologna per Ndoye, dove rientra anche Beukema, si ragiona anche sul nome di Alessandro Zanoli. Infine si continua a lavorare per Sancho, ma il Manchester United continua a chiedere 25 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2026.

Inter

L’Inter conta di chiudere per Bonny: nei prossimi giorni si dovrebbe formalizzare l’intesa per una cifra di circa 25 milioni di euro.

Roma

I giallorossi hanno definito la separazione consensuale con Florent Ghisolfi. Per sostituirlo, oltre alla possibilità Massara si valuta come soluzione interna la promozione di Balzaretti. Per quanto riguarda il mercato i giallorossi potrebbero fare un tentativo per Wesley del Flamengo, esterno che Gasperini ha provato a prendere all’Atalanta lo scorso anno.

Flamengo, Wesley (IMAGO)

Lazio

È fatta per il rinnovo di Matias Vecino, che firmerà un contratto di un anno più uno di opzione.

Como

Il Como punta a un doppio colpo: trattativa avanzata per Charlie Cresswell, difensore del Tolosa che potrebbe arrivare per una cifra tra i 16 e i 17 milioni di euro. Come esterno d’attacco, invece, si sta spingendo per Jesus Rodriguez del Betis, per cui ci sono stati nuovi contatti in giornata.

Genoa

Dietrofront da parte di Toljan: il calciatore in scadenza con il Sassuolo sarebbe dovuto arrivare a parametro zero, ma è ora intenzionato ad accettare un’offerta arrivata dalla Liga. Per la trequarti i rossoblù seguono Gronbaek del Rennes: si lavora a un prestito con diritto di riscatto.

Rennes, Gronbaek (IMAGO)

Verona

È ufficiale la cessione di Diego Coppola a titolo definitivo al Brighton. Per sostituirlo i nomi sono quelli di Ismajli, Nelsson e Valentini; l’obiettivo per quest’ultimo è farlo tornare dopo la fine del prestito.

Parma

L’ultima idea a sorpresa per la panchina degli emiliani porta il nome di Carlos Cuesta, collaboratore di Arteta all’Arsenal. Si attende che lo spagnolo possa liberarsi dai londinesi.

Carlos Cuesta, vice allenatore dell’Arsenal (imago)

Lecce

Ufficiale l’arrivo del centrocampista centrale danese Gustav Nohr dal Brondby: giocherà in Primavera.

Pisa

Sarà Alberto Gilardino il nuovo allenatore dei nerazzurri: per lui un contratto di due anni più uno di opzione. Vural e Lusuardi, i due nuovi giocatori prelevati dal Frosinone, sono arrivati oggi in città.

Cremonese

I grigiorossi seguono Marcandalli, che piace anche al Palermo.

Serie B

Venezia : dopo la retrocessione, i veneti sono forti su Adorante della Juve Stabia. Si conta di chiudere nelle prossime ore per Stroppa come nuovo allenatore;

: dopo la retrocessione, i veneti sono forti su della Juve Stabia. Si conta di chiudere nelle prossime ore per come nuovo allenatore; Empoli : per la difesa si valuta Sergi Dominguez del Barcellona;

: per la difesa si valuta del Barcellona; Monza : ufficiale la risoluzione consensuale con Machin ;

: ufficiale la risoluzione consensuale con ; Juve Stabia : per la panchina si avvicina Ignazio Abate , che è sempre più propenso a dare il suo “sì” ai campani. Ufficiale inoltre il rinnovo triennale del ds Lovisa ;

: per la panchina si avvicina Ignazio , che è sempre più propenso a dare il suo “sì” ai campani. Ufficiale inoltre il rinnovo triennale del ds ; Palermo : i rosanero hanno ufficializzato l’arrivo di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore. Contatti con il Como per provare a tenere Audero ;

: i rosanero hanno ufficializzato l’arrivo di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore. Contatti con il Como per provare a tenere ; Bari : i pugliesi vogliono Cassandro del Como;

: i pugliesi vogliono del Como; Avellino : trattativa avanzata per Lorenco Šimić ;

: trattativa avanzata per Lorenco ; Pescara: si attende l’ok di Baldini per continuare insieme, ma ci sono i presupposti affinché l’allenatore possa rimanere in panchina.