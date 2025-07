Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di ieri, 16 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Giornata ricca di notizie di calciomercato: fra trattative, ufficialità e operazioni in fase di definizione, diverse squadre si stanno rinforzando. Vediamo insieme i principali movimenti dei club di Serie A, Serie B e squadre estere.

SERIE A

NAPOLI

Napoli e Udinese sono arrivati allo scambio di documenti per l’operazione che coinvolge Lorenzo Lucca. Le visite mediche potrebbero svolgersi già oggi, giovedì 17 luglio, oppure domani, venerdì 18 luglio. Sam Beukema si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Napoli: prevista a breve la partenza del difensore olandese. Gli azzurri hanno anche raggiunto l’accordo con Dan Ndoye, ma il Bologna chiede 40 milioni di euro. Nel frattempo ha firmato Mathias Ferrante, arrivato dal Novaromentin, club di Serie D: sarà il terzo portiere della prima squadra.

INTER

L’Inter fa sul serio per Ademola Lookman: il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento, per l’Atalanta è pronta un’offerta da 40 milioni. I nerazzurri seguono anche Nico Gonzalez della Juventus, che può essere una soluzione in caso di mancato arrivo del nigeriano.

JUVENTUS

La Juventus si avvicina a Sancho: contatti positivi in serata con il suo agente e con il Manchester United. I bianconeri spingono per questo obiettivo anche nell’ottica della possibile cessione di Nico Gonzalez. Per quanto riguarda l’attacco, la Juve ha anche effettuato un sondaggio per Marcus Rashford.

BOLOGNA

Il Bologna segue Alieu Fadera del Como. I rossoblù sono anche in trattativa con la Cremonese per la cessione di Erlic.

ROMA

La Roma attende la risposta del Palmeiras alla nuova offerta per Richard Rios.

MILAN

Nella giornata di oggi Pietro Terracciano è arrivato in sede per firmare il contratto con il Milan. I rossoneri continuano a lavorare sugli esterni: è previsto un ultimo tentativo per Guela Doué prima di affondare il colpo per Marc Pubill, che resta una valida opzione.

GENOA

Il Genoa ha chiesto informazioni al Milan per Lorenzo Colombo, che è in uscita dal club rossonero. Valentin Carboni svolgerà le visite mediche nella giornata di oggi, 17 luglio.

COMO

Il Como ha preso il portiere Henrique Menke dall’Internacional Sport Club: operazione in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore si sta allenando con la prima squadra ma giocherà con l’Under 19. Per la Primavera, è vicino l’esterno classe 2007 dell’Atalanta Lorenzo Bonsignori.

UDINESE

Ufficiale la firma di Abdoulaye Camara. Il comunicato: “Abdoulaye Camara è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese! Centrocampista centrale classe 2008, arriva dal Montpellier con un contratto fino al 30 giugno 2029”. Udinese e Watford hanno completato l’operazione in sinergia per l’acquisto di Luca Kjerrumgaard dall’Odense. L’attaccante andrà in Inghilterra in prestito, poi tornerà in Italia.

PARMA

Anche il Parma si inserisce per Sebastiano Esposito: ieri contatti per l’attaccante dell’Inter.

CAGLIARI

Il Cagliari è sempre più vicino all’intesa con il Napoli per Folorunsho: trattativa alle fasi finali.

CREMONESE

È fatta per l’arrivo in prestito secco di Pierluigi Gollini. I grigiorossi sono anche in trattativa per Martin Erlic del Bologna.

PISA

Il Pisa sta chiudendo per Ebenezer Akinsanmiro: operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per l’Inter. I nerazzurri stanno continuando a lavorare per Simeone, mentre Zerbin ha dato il suo ok ed è sempre più vicino.

SASSUOLO

Sassuolo, Nuamah ha svolto le visite mediche. Il classe 2005 andrà poi in prestito al Catanzaro.

SERIE B

Si muove il mercato in uscita del Monza: Colpani piace al Valencia, Pessina al Real Betis.

piace al Valencia, al Real Betis. Spezia, oggi, giovedì 17 luglio, previste le visite di Cittadini .

. Empoli, ufficiale l’arrivo dell’esterno Joseph Ceesay .

. Reggiana, ufficiale l’arrivo in prestito dell’attaccante Elayis Tavsan .

. Juve Stabia, nei prossimi giorni arriverà De Pieri dell’Inter. Per la difesa piacciono Maestrelli della Ternana e Ruggeri della Lazio, mentre in attacco si punta Diego Sia del Milan, ma l’operazione è complicata.

dell’Inter. Per la difesa piacciono della Ternana e della Lazio, mentre in attacco si punta del Milan, ma l’operazione è complicata. Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna FC 1909 le prestazioni sportive di Niklas Pyyhtia , centrocampista finlandese classe 2003. Ufficiale anche la cessione del difensore Giovanni Zaro al Cesena.

, centrocampista finlandese classe 2003. Ufficiale anche la cessione del difensore al Cesena. Südtirol, oggi si chiude per Simone Tronchin , centrocampista classe 2002 del Cittadella. Per lui pronto un contratto di 3 anni.

, centrocampista classe 2002 del Cittadella. Per lui pronto un contratto di 3 anni. Palermo, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Emanuel Gyasi dall’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

dall’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Bari, ecco Matthias Verreth : contratto fino al 2028 per il centrocampista ex Brescia.

: contratto fino al 2028 per il centrocampista ex Brescia. Carrarese, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Federico Accornero dal Genoa. Contratto fino al 2028 per il classe 2004. Ufficiali anche i rinnovi di Julian Illanes Minucci fino al 2027 e l’arrivo di Gabriele Parlanti, centrocampista classe 2004 dal Feyenoord.

ESTERO

È fatta per il passaggio di Cacace al Wrexham: l’esterno si trasferirà a titolo definitivo per 2,5 milioni più bonus.

al Wrexham: l’esterno si trasferirà a titolo definitivo per 2,5 milioni più bonus. Al-Qadsiah, oggi Retegui sosterrà le visite mediche a Madrid e firmerà il contratto che lo legherà al club arabo.

sosterrà le visite mediche a Madrid e firmerà il contratto che lo legherà al club arabo. Il Real Betis insiste per Daniele Ghilardi , difensore dell’Hellas Verona. Manca ancora l’intesa sulla valutazione.

, difensore dell’Hellas Verona. Manca ancora l’intesa sulla valutazione. Il Rizespor spinge per Valentin Mihaila , nel mirino anche di Cremonese e Lecce. Il club turco ha presentato un’offerta.

, nel mirino anche di Cremonese e Lecce. Il club turco ha presentato un’offerta. L’Espanyol, club spagnolo, vuole arrivare a Pickel , giocatore della Cremonese: le parti sono a lavoro per completare l’operazione.

, giocatore della Cremonese: le parti sono a lavoro per completare l’operazione. Niente Sassuolo per Sebulonsen: il terzino norvegese ha scelto il Colonia, nonostante l’offerta importante dei neroverdi.