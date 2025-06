Buonanotte con il calciomercato

Edin Džeko

Tutte le principali trattative di oggi, 16 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Tra una partita e un’altra del nuovo e innovativo Mondiale per Club, va avanti il calciomercato. Tante le trattative che vedono come protagoniste le squadre di Serie A e non solo: tutte le news di oggi.

Napoli

Tanti movimenti per il Napoli. Gli azzurri hanno fatto un tentativo per Sancho del Manchester United. Per quanto riguarda la punta, Nunez ha aperto al trasferimento in azzurro ma l’operazione rimane complicata per l’alta valutazione del Liverpool; intanto, i campioni d’Italia hanno bloccato Lucca, per cui però bisogna chiudere con l’Udinese. Capitolo uscite: Anguissa potrebbe rimanere, in quanto le offerte arrivate fin qui sono state ritenute insoddisfacenti.

Juventus

I bianconeri vogliono fare nuovi tentativi per Victor Osimhen, nonostante le difficoltà dovute alla parte economica. Come alternativa monitorano il profilo di Emanuel Emegha, talentuoso attaccante dello Strasburgo

Roma

Il futuro di Ghisolfi in giallorosso è a rischio: si va verso la risoluzione del contratto.

Fiorentina

La viola ha trovato l’accordo sull’ingaggio con Edin Dzeko: il bosniaco firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a 1,8 milioni più bonus.

Lazio

La Lazio ha ufficializzato oggi il rinnovo di contratto di Pedro fino al 2026. Lato uscite, Tchaouna è vicino al Burnley per una cifra tra i 13 e i 15 milioni. Per l’esterno c’è l’idea Dennis Man del Parma.

Milan

Il Milan avanza per Javi Guerra, per cui ha presentato un’offerta formale da 16 milioni di euro più 4 di bonus. Per la difesa, in caso di cessione, le idee portano i nomi di Leoni e Comuzzo.

Como

Ufficiale l’arrivo di Baturina dalla Dinamo Zagabria, per lui un contratto fino al 2030.

Martin Baturina – IMAGO

Udinese

È fatta per la cessione al Leeds di Jaka Bijol. Lo sloveno lascerà l’Italia per 22 milioni di euro, bonus compresi. Lo sostituirà Bertola, centrale dello Spezia per cui i bianconeri sono in chiusura.

Genoa

I rossoblù sono interessati a Luigi Cherubini della Roma.

Cagliari

I sardi hanno raggiunto l’accordo verbale con Guido Angelozzi, che sarà il nuovo direttore sportivo.

Parma

Contatti con Van Bommel per sostituire Chivu in panchina. De Rossi rimane nella lista degli emiliani, che in queste ore stanno sondando il mercato degli allenatori stranieri.

Lecce

Accordo raggiunto per Eusebio Di Francesco, che sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione: per lui un contratto da un anno più uno di opzione in caso di raggiungimento della salvezza.

Pisa

Come nuovo allenatore avanza Gilardino, per cui si cerca l’accordo economico in queste ore.

Cremonese

I grigiorossi hanno rinnovato il contratto del direttore sportivo Giacchetta fino al 2027. Per la panchina, la prima idea al momento porta il nome di Davide Nicola. Per la difesa i grigiorossi vogliono Bonini, difensore del Catanzaro di proprietà della Virtus Entella.

Serie B

Empoli : cambio sulla panchina dei toscani dopo la retrocessione. Al posto di D’Aversa è arrivato Guido Pagliuca , ex Juve Stabia;

: cambio sulla panchina dei toscani dopo la retrocessione. Al posto di D’Aversa è arrivato Guido , ex Juve Stabia; Juve Stabia : rinnovo triennale per il ds Lovisa . Come allenatore si insiste per Abate ;

: rinnovo triennale per il ds . Come allenatore si insiste per ; Modena: gli emiliani hanno ufficializzato l’arrivo di Andrea Sottil come nuovo allenatore. Intanto, va avanti la ricerca per il nuovo portiere: in lista ci sono Radunovic, Chichizola e Lezzerini.

Estero

Bournemouth : ufficiale l’arrivo di Adrien Truffert dal Rennes;

: ufficiale l’arrivo di Adrien dal Rennes; Deportivo La Coruña: Yeremay ha confermato la voglia di rimanere in Spagna, rinnovando il contratto fino al 2030.