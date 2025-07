Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 14 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee.

SERIE A

MILAN

Questo lunedì in casa rossonera è stato quello dell’arrivo a Milano di Luka Modric (IL RACCONTO DELLA GIORNATA) che, dopo aver sostenuto le visite mediche, si è recato in sede dove ha firmato il contratto di un anno con il Milan ed è stato annunciato dal club come nuovo giocatore rossonero. (IL COMUNICATO). Per l’attacco ci sono stati nuovi contatti con Embolo.

JUVENTUS

Accordo mai così vicino con il Porto per Conceicao. Oggi dovrebbe arrivare l’offerta ufficiale al club portoghese che si aggirerà sui 25 milioni più bonus. (LA NOTIZIA)

NAPOLI

Noa Lang è arrivato in Italia (LE IMMAGINI). Intanto, il club azzurro ha vissuto il primo giorno di test: assente all’appello Victor Osimhen che ha inviato un certificato medico in attesa di sviluppi sull’asse Napoli-Galatasaray, con gli azzurri che aspettano ancora garanzie bancarie ma non aspetteranno oltre sabato. (LEGGI QUI). In entrata il Napoli andrà su Lucca, le parti sono molto vicine. Poi, dopo aver trovato l’accordo con Dan Ndoye, il Napoli dovrà ora spingere con il Bologna per trovare un’intesa sulla cifra del cartellino. È infatti prevista nelle prossime ore una prima offerta ufficiale del Napoli al club rossoblù per il calciatore svizzero.

INTER

Sondaggio del Borussia Mönchengladbach per Sebastiano Esposito (LA NOTIZIA)

ROMA

Presentato una prima offerta ufficiale per Wesley del Flamengo. La cifra offerta è quella di 20 milioni più bonus ma il club brasiliano ha detto “no”. Il Flamengo, infatti, chiede 25 milioni più bonus per l’esterno brasiliano classe 2003. Il club giallorosso sta preparando un’offerta per El Aynaoui da mandare al Lens nella giornata di oggi. La proposta è composta da una parte fissa e alcuni bonus, nello specifico 22 milioni + bonus per arrivare massimo a 25. Può essere l’offerta giusta. Contemporaneamente si lavora anche per Richard Ríos del Palmeiras.

BOLOGNA

Il club rossoblù si muove sul mercato sia in entrata sia in uscita. Il club rossoblù, in caso di partenza di Dan Ndoye, sta facendo un tentativo per Wesley Gassova, come riportato dal collega di Sky Sport Manuele Baiocchini. (LA NEWS). Su Jhon Lucumì c’è il Sunderland (LEGGI QUI)

GENOA

Per il ruolo di prima punta è stata fatta una proposta ufficiale al Benfica Casper Tengstedt: i rossoblù sono in attesa di ricevere una risposta. Passando alla trequarti, è stato raggiunto un accordo verbale con l’Inter per Valentín Carboni, accordo che va formalizzato tra martedì e mercoledì con le visite di rito e la firma sul contratto. La formula su cui è stata trovata l’intesa è un prestito secco. Al tempo stesso, sono stati risolti i contratti di Aramu e Yalçın. (I DETTAGLI)

COMO

Tra martedì 15 e mercoledì 16 luglio arriverà Perrone, che torna al Como dal Manchester City a titolo definitivo. In difesa, per Jacobo Ramón si prosegue con fiducia e la volontà è di approfondire il discorso e iniziare a capire col Real Madrid su quali basi impostare la trattativa. (LA NOTIZIA)

PISA

A sorpresa in difesa arriva Daniel Denoon dello Zurigo. Al club svizzero 1 milione di euro, al giocatore un contratto quadriennale. Mariano Troilo resta un grande obiettivo. In attacco si spinge sempre per Giovanni Simeone. (LEGGI LA NOTIZIA)

VERONA

In arrivo Enzo Ebosse dall’Udinese (LA NEWS)

CREMONESE

Primo giorno di raduno per la “nuova” Cremonese di Davide Nicola. L’ex allenatore del Cagliari si è presentato (QUI LE PRIME PAROLE). Ufficiale l’arrivo in prestito di Floriani Mussolini. Altra grande notizia in casa “cremo” è il rinnovo di Franco Vazquez fino al 30 giugno 2026.

SERIE B

Sampdoria – Iniziata l’era Donati: l’allenatore è arrivato a Genova per sostenere le visite mediche (LA NEWS QUI). Per la porta piace Fulignati, che interessava già nella scorsa estate. Il classe 1994, infatti, può lasciare la Cremonese in caso di arrivo di Gollini

Monza – Nel mirino Omar Correia, centrocampista della Triestina. Il club biancorosso vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

Avellino – ufficiale l’arrivo di Lorenco Simic dal Maccabi Haifa.

Carrarese – ufficiale l’arrivo in prestito di Kleis Bozhanaj. L’attaccante ha già vestito la maglia giallazzurra nella stagione 2022/23. Ufficiale anche l’arrivo di Filippo Distefano in prestito dalla Fiorentina.

Frosinone – Dopo la cessione di Isak Vural al Pisa, preso Matteo Toci, centrocampista classe 2007 dello SSD Zenith Prato.

Reggiana – in arrivo dall’Hellas Verona Elayis Tavsan, attaccante classe 2001.

Bari – Sheriff Kassama arriva in prestito dal Trento.

Modena – arriva Niklas Pyyhtiä dal Bologna in prestito secco grazie al lavoro del ds Catellani. Sul classe 2003 c’era l’interesse di diversi club di Serie B. Previste per domani, martedì 15 luglio, le firme.

Mantova – in chiusura la cessione del difensore di Fabrizio Brignani al Castellón, club della seconda divisione spagnola.

Padova – ufficiale l’arrivo del difensore Paolo Ghiglione in prestito temporaneo dalla Salernitana fino al 30 giugno 2026.

ESTERO

Real Madrid – Ufficiale il trasferimento di Álvaro Carreras. Contratto fino al 30 giugno 2031.

Barcellona – Preso lo svedese classe 2005 Roony Bardghji dal Copenhagen: contratto fino al 30 giugno 2029 per l’esterno. Pablo Torre invece lascia il club: è un nuovo giocatore del Maiorca