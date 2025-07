Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, martedì 15 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

SERIE A

JUVENTUS

Giornata decisiva per il ritorno di Francisco Conceição, che verrà formalizzato nella notte. Accordo totale col Porto sulla base di 32 milioni di euro pagabili in 4 anni. Intanto arriva un volto nuovo in dirigenza: François Modesto è ufficialmente il nuovo direttore tecnico.

NAPOLI

Dopo l’arrivo in Italia, Noa Lang si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart e ha firmato il suo contratto. Intanto, in arrivo c’è anche Lorenzo Lucca, per cui è stato raggiunto l’accordo con l’Udinese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni. In arrivo anche Beukema, che aspetta il via libera per partire.

MILAN

Per il ruolo di terzino destro, Marc Pubill sorpassa Duéla Doué, per cui lo Strasburgo continua a chiedere 25 milioni di euro. I rossoneri accelereranno per anticipare la concorrenza di Wolverhampton e Barcellona. L’Almeria chiede 15 milioni per il 2003 spagnolo. Per la porta è fatta per l’arrivo di Terracciano, con Sportiello che torna all’Atalanta.

INTER

Sul fronte uscite, salutano entrambi i fratelli Carboni. Valentín va al Genoa in prestito, mentre Franco all’Empoli in Serie B. Il Villarreal vuole il ritorno di Buchanan, ma i nerazzurri aprono solo a una cessione a titolo definitivo. Avanza anche la trattativa col Club Brugge per Aleksander Stankovic, ma manca ancora l’accordo sulla cifra a cui fissare il diritto di recompra.

ATALANTA

Fatta per il ritorno di Marco Sportiello dal Milan come secondo portiere. Vanja Vlahovic saluta: ufficiale allo Spezia.

FIORENTINA

Scaduta la clausola da 52 milioni presente nel contratto di Moise Kean. Chiusa la cessione di Terracciano al Milan.

LAZIO

Il Flamengo ha fatto un’offerta per Castellanos, ma per i biancocelesti l’attaccante è incedibile e non l’hanno presa in considerazione.

COMO

Alvaro Morata, obiettivo per l’attacco, è stato convocato a Istanbul per il raduno del Galatasaray, che aspetta Osimhen prima di liberarlo.

CREMONESE

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Romano Floriani Mussolini, la Cremonese continua a lavorare al mercato in entrata. Sono stati chiesti al Torino Tameze e Walukiewicz: trattative in corso per i due calciatori. Nel ruolo di ala sinistra, i grigiorossi sono in trattativa per Valentin Mihăilă, mentre per la porta è sempre più vicino Gollini: contatti positivi nelle ultime ore.

SASSUOLO

Fatta per l’arrivo di Patrick Nuamah, rimasto svincolato dopo l’esperienza a Brescia.

PISA

Denoon è arrivato in città e ha svolto le visite mediche. Davanti, l’obiettivo è quello di acquistare Giovanni Simeone a titolo definitivo, inserendo nell’operazione anche Alessio Zerbin. Sull’esterno c’è anche l’interesse della Cremonese. In porta rinnova per un anno Nicolas che farà il terzo portiere, mentre come secondo è sempre più vicino Simone Scuffet. Vicina la chiusura per Mariano Troilo, difensore classe 2003 del Belgrano, mentre per Julian Vignolo c’è ancora distanza col Racing che continua ad alzare le richieste.

SERIE B

Spezia , ufficiale Vanja Vlahović dall’Atalanta

, ufficiale Vanja Vlahović dall’Atalanta Empoli , preso Franco Carboni dall’Inter

, preso Franco Carboni dall’Inter Il Padova avanza per Nicolò Corrado, esterno difensivo rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Brescia. Contatti anche oggi, i biancorossi sono più avanti rispetto al Frosinone

avanza per Nicolò Corrado, esterno difensivo rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Brescia. Contatti anche oggi, i biancorossi sono più avanti rispetto al Frosinone Mantova , ufficiale la cessione di Fabrizio Brignani al Deportivo Castellón.

, ufficiale la cessione di Fabrizio Brignani al Deportivo Castellón. Carrarese , ufficiale il ritorno del portiere Vincenzo Fiorillo: ha firmato fino al 2026. Colpo dall’Olanda del presidente Manrico Gemignani: preso dal Feyenoord a titolo definitivo Gabriele Parlanti, centrocampista italiano classe 2004. Torregrossa ha firmato: contratto annuale con opzione. Ufficiale l’arrivo di Tommaso Rubino in prestito dalla Fiorentina.

, ufficiale il ritorno del portiere Vincenzo Fiorillo: ha firmato fino al 2026. Colpo dall’Olanda del presidente Manrico Gemignani: preso dal Feyenoord a titolo definitivo Gabriele Parlanti, centrocampista italiano classe 2004. Torregrossa ha firmato: contratto annuale con opzione. Ufficiale l’arrivo di Tommaso Rubino in prestito dalla Fiorentina. Cesena , ufficiale la cessione in prestito del difensore Simone Pieraccini al Catania.

, ufficiale la cessione in prestito del difensore Simone Pieraccini al Catania. Pescara , primi contatti con la Sampdoria per La Gumina. Fatta per l’arrivo di Gabriele Corbo. In programma per oggi le visite mediche

, primi contatti con la Sampdoria per La Gumina. Fatta per l’arrivo di Gabriele Corbo. In programma per oggi le visite mediche Il Modena insiste per Matteo Spinaccè, attaccante dell’Inter Primavera.

insiste per Matteo Spinaccè, attaccante dell’Inter Primavera. Frosinone, domani le visite mediche di Raimondo a Roma.

ESTERO

Athletic Club : ufficiale, Nico Williams rinnova con il club basco fino al 2035.

: ufficiale, Nico Williams rinnova con il club basco fino al 2035. Brentford , ufficiale l’arrivo di Jordan Henderson: l’ex Liverpool ha firmato un biennale.

, ufficiale l’arrivo di Jordan Henderson: l’ex Liverpool ha firmato un biennale. El Hadji Malick Diouf è un nuovo giocatore del West Ham: il classe 2004 era un obiettivo dell’Atalanta.