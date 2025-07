Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 13 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Il calciomercato non si ferma mai. I club italiani, ma non solo, sono al lavoro per colmare le lacune e rinforzare le rose. Riviviamo insieme i principali movimenti di mercato relativi alle squadre di Serie A, Serie B e del calcio estero.

Serie A

NAPOLI

È fatta per Beukema: al Bologna andranno 30 milioni di euro più bonus. Il difensore firmerà un contratto fino al 2030.

FIORENTINA

Moise Kean ha deciso di rifiutare le proposte dall’Arabia Saudita: non è stata presa in considerazione la proposta dell’Al Qadsiah. Il classe 2000 è stato convocato per il raduno agli ordini di Stefano Pioli. In arrivo il giovane Eman Kospo dal Barcellona.

ROMA

Evan Ferguson ha scelto la Roma: si tratta con il Brighton. Il club inglese chiede 45 milioni per il diritto di riscatto.

Sempre aperti i contatti per Matt O’Riley, non considerato un’alternativa a Rios o El Aynaoui in quanto più offensivo

CAGLIARI

Si può chiudere sia per Sebastiano Esposito che per Michael Folorunsho: i rossoblù potrebbero completare le due operazioni nella giornata di martedì 15 luglio.

UDINESE

Gonçalo Esteves va in prestito con diritto di riscatto all’Arouca. Il club portoghese avrà un diritto di riscatto di 1.5 milioni di euro per il 50% del cartellino

Serie B

Padova , accordo raggiunto per Paolo Ghiglione

, accordo raggiunto per Venezia , ufficiale l’arrivo di Antonio Casas : l’attaccante ha firmato fino al termine della stagione 2027/28

, ufficiale l’arrivo di : l’attaccante ha firmato fino al termine della stagione 2027/28 Salernitana , Vincenzo Fiorillo verso la Carrarese. Mateusz Łęgowski tra Cremonese, Venezia e Pafos

, verso la Carrarese. tra Cremonese, Venezia e Pafos Avellino , ufficiale l’arrivo in prestito dall’Atalanta di Emmanuel Gyabuaa

, ufficiale l’arrivo in prestito dall’Atalanta di Sampdoria , Donati è il nuovo allenatore. Scelto Fredberg come CEO

, è il nuovo allenatore. Scelto come CEO Venezia, in arrivo l’attaccante della Vis Pesaro Kevin Cannavò. Il classe 2000 sarà girato all’US Brescia.

Estero

Watford, è fatta per l’arrivo di Luca Kjerrumgaard. Operazione in sinergia con l’Udinese, domani le visite mediche