Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 12 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Tra raduni e preparativi in vista della prossima stagione, prosegue il calciomercato. I club italiani ed esteri sono al lavoro per colmare le lacune e rinforzare le rose. Si conclude così un’altra giornata ricca di trattative e ufficialità.

ROMA

I giallorossi hanno avanzato una prima offerta ufficiale per Richard Rios del Palmeiras. Parallelamente, la Roma ha trovato l’accordo con Neil Al Aynaoui del Lens. I giallorossi sono in trattativa con il Molde per la cessione di Solbakken. Nuovi contatti tra la squadra di Gasperini e il West Ham per il difensore Aguerd: gli Hammers non aprono al prestito.

MILAN

Lunedì 14 luglio sarà il Modric–Day. Il croato arriverà a Milano, pronto a vestire la maglia rossonera. L’Arabia valuta due centrocampisti rossoneri. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi è interessato a Ismael Bennacer, mentre l’Al-Ahli ha sondato Yacine Adli. Sfuma Archie Brown, con il terzino del Gent che è volato in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahçe. In entrata, il Milan è pronto a presentare una nuova offerta allo Strasburgo per Guéla Doué.

JUVENTUS

I bianconeri hanno avuto nuovi contatti con il Manchester United per Jadon Sancho. Dopo l’offerta da 10 milioni più 5 di bonus, la Juve prosegue i lavori per trovare l’intesa con i Red Devils.

FIORENTINA

Stefano Pioli è il nuovo allenatore dei viola. Il club ha ufficializzato il ritorno al Franchi dell’ex Milan e Al-Nassr.

GENOA

Junior Messias continuerà a vestire la maglia rossoblù. Il trequartista ha rinnovato con il Genoa per un’altra stagione.

CREMONESE

I grigiorossi hanno ceduto ufficialmente Luka Lochoshvili al Nürnberg, in Germania.

SERIE B

Padova , ufficiale il rinnovo dell’allenatore Andreoletti fino al 2028. Club che spinge per Paolo Ghiglione , difensore della Salernitana e che ci sta provando per Niccolò Corrado , difensore svincolato su cui c’è anche il Frosinone

, ufficiale il rinnovo dell’allenatore fino al 2028. Club che spinge per Paolo , difensore della Salernitana e che ci sta provando per Niccolò , difensore svincolato su cui c’è anche il Frosinone Venezia , ufficiali gli arrivi di Mattia Campagnon e Andrea Adorante , Inoltre c’è stata un’offerta da 600mila euro per Panada dell’Atalanta U23.

, ufficiali gli arrivi di Mattia e Andrea , Inoltre c’è stata un’offerta da 600mila euro per dell’Atalanta U23. Spezia , Gabriele Artistico si trasferisce in Liguria dalla Lazio, mentre La Rosa passa allo Spezia dal Sestri Levante. Per la difesa, in arrivo Matteo Onofri dal Ravenna.

, Gabriele si trasferisce in Liguria dalla Lazio, mentre passa allo Spezia dal Sestri Levante. Per la difesa, in arrivo Matteo dal Ravenna. Catanzaro , è fatta per Sayha Seha , attaccante ex Marsiglia.

, è fatta per Sayha , attaccante ex Marsiglia. Bari , ufficiale l’arrivo dell’attaccante Christian Gytkjaer . Si avvicina inoltre il difensore Nikolaou dal Palermo.

, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Christian . Si avvicina inoltre il difensore dal Palermo. Juve Stabia , è fatta per De Pieri ed è ufficiale l’arrivo di Carissoni . Manca l’annuncio di Mannini . Inoltre, il club è vicino a Guerini dall’Atalanta.

, è fatta per ed è ufficiale l’arrivo di . Manca l’annuncio di . Inoltre, il club è vicino a dall’Atalanta. Palermo, si lavora per sbloccare l’arrivo di Antonio Palumbo del Modena. In difesa può arrivare Lucchesi.

ESTERO

Fenerbahçe, ufficiale l’arrivo di Archie Brown . Il terzino si è detto onorato di lavorare insieme a José Mourinho.

ufficiale l’arrivo di . Il terzino si è detto onorato di lavorare insieme a José Mourinho. Real Oviedo, eterno Santi Cazorla: lo spagnolo rinnova a 40 anni e giocherà nella Liga dopo la promozione della scorsa stagione.