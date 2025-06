Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 12 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Nonostante sia terminata la prima mini-finestra di calciomercato estiva, dedicata in particolare alle squadre impegnate nel Mondiale per Club, le notizie non sono di certo mancate. Numerosi annunci sono arrivati in giornata. Di seguito tutte le news di oggi.

Italia

Nelle prossime ore ci sarà un contatto diretto tra Gravina e Gattuso. All’interno dello staff dovrebbe esserci almeno un altro azzurro, con Bonucci favorito su Barzagli. Previsto un ruolo anche per Cesare Prandelli, maggiormente legato ai vivai dei club italiani.

Napoli

In casa Napoli è stata la giornata di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Ma il mercato dei campani non si ferma. Si avvicina Lorenzo Lucca: l’attaccante dell’Udinese ha aperto al trasferimento alla corte di Antonio Conte, ancora da trovare la quadra con il club bianconero.

Agli azzurri piace anche Jesus Rodriguez, ala classe 2005 del Real Betis. Il ds Manna è stato in Spagna per trattare anche Juanlu Sanchez, terzino medaglia d’oro alle Olimpiadi, per il quale c’è già stato un incontro positivo con il Siviglia.

Inter

Nessuna offerta dal Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco resta tra i giocatori più importanti per i nerazzurri.

Milan

Obiettivo Javi Guerra per il centrocampo. I rossoneri hanno messo gli occhi sulla mezzala classe 2003, che in stagione ha raccolto 3 gol e 3 assist con la maglia del Valencia.

Lato uscite, accordo non trovato con l’Atletico Madrid per Theo Hernandez. I colchoneros hanno aumentato l’offerta fino a 20 milioni di euro, ma la mancata intesa con il club rossonero potrebbe portare gli spagnoli a chiamarsi fuori dalla corsa.

Lecce

Prevista per settimana prossima la firma di Eusebio Di Francesco, che sarà il nuovo allenatore. Prenderà il posto di Marco Giampaolo sulla panchina dei pugliesi.

Como

Il Como cerca un esterno. In pole c’è Ezzalzouli, ala classe 2001 di proprietà del Real Betis. In lizza anche Jesus Rodriguez e Riquelme. I lombardi hanno fatto un tentativo anche per Brobbey, attaccante dell’Ajax che però non ha aperto alla trattativa.

Parma

Per la panchina in lizza ci sono Gilardino e De Rossi, nessun ulteriore approfondimento con Vanoli: ancora nessuna decisione definitiva.

Bologna

Il club rossoblù ha annunciato il rinnovo di Lykogiannis fino al 2026 con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Juventus

Ufficiale il rinnovo di Savona: il terzino ha firmato fino al 2030.

Udinese

Rifiutata la prima offerta del Leeds per Bijol: le parti proseguiranno i contatti.

Pisa

Gilardino è il favorito per la panchina del Pisa. In lizza restano Almeyda e Marco Giampaolo, rispettivamente reduci dalle esperienze con AEK Atene e Lecce.

Le ultime news sulla Serie B

Venezia

In queste ore l’incontro con Giovanni Stroppa. L’allenatore è reduce dalla promozione in Serie A sulla panchina della Cremonese. I veneti hanno esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Candè.

Bari

Si lavora sull’intesa economica con Fabio Caserta.

Modena

Definiti gli ultimi dettagli per Andrea Sottil: sarà lui il nuovo allenatore.

Catanzaro

In chiusura Alberto Aquilani per la panchina del club calabrese: pronto un contratto di due anni per lui.

Le notizie dall’estero

Galatasaray

Ufficiale l’arrivo di Leroy Sanè. L’ex Bayern Monaco arriva a parametro zero.

Rapid Bucarest

Mauro Pederzoli è il nuovo direttore sportivo del club romeno.

Siviglia

Il club biancorosso è in trattativa avanzata con l’ex AEK Atene Matias Almeyda.

Tottenham

Gli Spurs hanno annunciato il nuovo allenatore: è Thomas Frank, che arriva dopo una lunga esperienza al Brentford.