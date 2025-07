Buonanotte con il calciomercato

Victor Osimhen (Imago)

Tutte le principali trattative di calciomercato di venerdì 11 luglio 2025, dai principali club italiani alle squadre europee

Serie A

NAPOLI

In casa Napoli continuano i contatti con il Galatasaray per definire il futuro di Victor Osimhen. Gli azzurri hanno rifiutato l’ultima offerta dei turchi da 70 milioni suddivisi in 5 anni. Il Napoli ne chiede 75, pagabili in due rate e con garanzie bancarie. La squadra di Conte ha trovato l’accordo economico con Dan Ndoye sull’ingaggio, si tratta ancora con il Bologna. In attacco, il Napoli vuole chiudere l’arrivo di Lorenzo Lucca per la prossima settimana.

JUVENTUS

François Modesto sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus. Il Werder Brema è tornato forte sul giovane bianconero Samuel Mbangula. A centrocampo, un nuovo obiettivo bianconero è André del Wolverhampton. Resta vivo il nome di Jadon Sancho, per il quale la Juve ha alzato l’offerta: 10 milioni più 5 di bonus.

HELLAS VERONA

Il Real Betis ha presentato all’Hellas Verona una prima offerta per Daniele Ghilardi da circa 9 milioni di euro.

ROMA

Mile Svilar ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi fino al 2030: è ufficiale. Sempre in tema portieri, ci sono stati contatti tra i giallorossi e la Cremonese per il trasferimento di Gollini alla neopromossa. A centrocampo, la Roma ha avuto nuovi colloqui con il Lens per Neil El Aynaoui. Restano alte le richieste economiche di Flamengo e Palmeiras per Wesley (25 milioni più bonus) e Rios (30 milioni). Entrambi i giocatori vorrebbero giocare in Italia, con il brasiliano che si è già promesso alla Roma.

MILAN

Il Milan sta insistendo per Archie Brown che, nonostante fosse tutto pronto dopo l’accordo raggiunto tra Fenerbahçe e Gent, non è partito per la Turchia. Il Gent vuole che il club rossonero superi l’offerta del Fenerbahçe, sulla base di circa 7.5/8 milioni di euro. I turchi non mollano il terzino inglese che piace molto a José Mourinho.

UDINESE

Watford–Udinese: si lavora in sinergia per l’attaccante Luca Kjerrumgaard dell’Odense.

COMO

Ufficiale l’arrivo di Nicolas Kühn dal Celtic. Ufficiale anche l’acquisto del classe 2009 Samuele Pisati. L’attaccante proviene dalle giovanili del Milan.

FIORENTINA

Si avvicina il Pioli Day. Domenica 13 luglio l’allenatore arriverà a Firenze per la seconda avventura sulla panchina della Fiorentina.

LECCE

Il Lecce si prepara ad accogliere Matias Perez dal Curicò Unido. Il difensore cileno è atteso in Puglia.

Serie B

Frosinone , ufficiale l’arrivo dell’attaccante Lorenzo Gori .

, ufficiale l’arrivo dell’attaccante . Andrea Bozzolan è un nuovo giocatore della Reggiana . Il difensore arriva dal Milan a titolo definitivo.

è un nuovo giocatore della . Il difensore arriva dal Milan a titolo definitivo. Vanja Vlahović dall’Atalanta U23 allo Spezia : operazione in chiusura.

dall’Atalanta U23 allo : operazione in chiusura. Capitolo Padova: ufficiale l’arrivo di Jonas Harder dalla Fiorentina in prestito secco fino al 2026; ufficiale l’arrivo di Lorenzo Villa dalla Juventus in prestito secco fino al 2026. Ufficiali anche gli arrivi di Daniele Baselli e di Alejandro “Papu” Gomez.

Estero

Levante , preso Matías Moreno dalla Fiorentina. La formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club italiano.

, preso dalla Fiorentina. La formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club italiano. L’ex Torino Borna Sosa è un nuovo giocatore del Crystal Palace : è ufficiale.

è un nuovo giocatore del : è ufficiale. Altro acquisto del Bayer Leverkusen: preso Christian Kofane dall’Albacete Balompié.