Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali notizie di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

È ufficialmente terminata la finestra di mercato di giugno, creata per consentire alle squadre che parteciperanno al Mondiale per Club di rafforzarsi adeguatamente. Nella giornata di oggi – 11 giugno – sono arrivate diverse notizie, sia per quanto riguarda la Serie A, sia sulla Serie B. Numerose anche le ufficialità e gli annunci dei club.

ITALIA

Registrati dei contatti soltanto con Gennaro Gattuso, ma non è da scartare l’opzione Daniele De Rossi.

JUVENTUS

La Juventus e Igor Tudor hanno trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028 a favore del club bianconero.

MILAN

Tijjani Reijnders ha lasciato ufficialmente il Milan per trasferirsi al Manchester City. Il club inglese, per avere il centrocampista olandese, ha pagato 55 milioni più 15 di bonus. Intanto si complica la pista Rabiot: il calciatore ha fatto sapere al Marsiglia di voler rimanere nonostante il corteggiamento di Massimiliano Allegri. Parlando dell’attacco, nuovi contatti per Retegui, ai primi posti per il reparto offensivo dei rossoneri. C’è anche la pista Vlahovic, ma l’ingaggio alto rappresenta un problema. Per quanto riguarda lo staff, Bernardo Corradi lascia la panchina dell’Italia Under 20 per aggregarsi allo staff di Allegri al Milan. Sempre per quanto riguarda il mercato in entrata, ci sono stati dei nuovi contatti con Zinchenko, che però percepisce un ingaggio elevato. Chiudiamo con Modric, che effettuerà le visite mediche con il Milan dopo il Mondiale per Club negli USA.

INTER

Non solo Bonny: nei colloqui tra Inter e Parma è stato anche affrontato il tema Leoni: la valutazione che gli emiliani fanno del difensore classe 2006 si aggira sui 25-30 milioni di euro.

LAZIO

Marcos Antônio andrà al San Paolo (prima era in Brasile con la formula del prestito) a titolo definitivo per 4.2 milioni di euro.

ATALANTA

Continua l’interesse dell’Atalanta per Adam Daghim del Salisburgo.

CAGLIARI

Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive. Per la difesa piace Liberato Cacace dell’Empoli.

CREMONESE

La Cremonese ha manifestato interesse per Faraoni.

BOLOGNA

Il Bologna ha comunicato di avere prolungato il contratto di Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2026.

PISA

Con Inzaghi diretto al Palermo, il Pisa è ancora alla ricerca del suo successore. Oltre a Gilardino, si aggiunge alla lista anche Marco Giampaolo.

PARMA

Risolto in forma consensuale il contratto con il direttore sportivo Mauro Pederzoli. Andrà al Rapid Bucarest.

Le ultime news sulla Serie B

MONZA

Paolo Bianco è stato nominato allenatore del Monza. L’ex Frosinone ha firmato un contratto biennale, con rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni.

FROSINONE

Ufficiale l’arrivo di Jacopo Gelli: il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

SPEZIA

Il direttore sportivo Stefano Melissano rinnoverà il proprio contratto per altri 2 anni. Al tempo stesso, lo Spezia ha deciso di dare continuità a quanto fatto finora da Luca D’Angelo.

CESENA

Filippo Fusco è il nuovo direttore dell’area tecnica del Cesena.

CATANZARO

Catanzaro, è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Caserta e il suo staff. Il Catanzaro pensa anche ad Aquilani per la panchina.

BARI

Bari, Caserta a sorpresa in pole position. C’è già stato un incontro e domani ce ne sarà un altro.

JUVE STABIA

La Juve Stabia pensa a Ignazio Abate per la panchina.

Le notizie dall’estero

SCHALKE 04

Lo Schalke 04 ha esteso fino al 30 giugno 2027 il contratto di Loris Karius, portiere tedesco ex Liverpool e Newcastle.